Tras el empate de Rosario Central y a la espera de Boca: así están las posiciones, la clasificación a las copas y el descenso

Rosario Central y Boca, protagonistas este domingo del Torneo Clausura (Fotobaires)

Este viernes, se inició la novena jornada del Torneo Clausura con cuatro interesantes partidos que empezaron a mover las tablas de la fase regular del certamen, pero también de la de promedios y la Anual (clasificatoria a las copas internacionales).

El primer choque se desarrolló en el Bajo Flores con la victoria por 1-0 de Deportivo Riestra sobre Gimnasia y Esgrima La Plata. Con este resultado, el Malevo quedó como el líder de la Zona B con 19 unidades, por delante de River Plate (18), que perdió con Atlético Tucumán en último turno del sábado. Además, permanece cuarto en la tabla anual con 43 puntos, afianzado en la clasificación a copas internacionales.

La jornada continuó con el triunfo en Parque Patricios de Racing ante Huracán por 2 a 0, gracias a los goles de Duván Vergara y Matías Zaracho. La Academia, que aguarda la revancha por el pase a semifinales de la Copa Libertadores, sigue escalando posiciones en la Zona A tras un flojo comienzo, aunque fuera de puestos de playoffs.

En San Juan, Vélez se hizo fuerte y derrotó 2-1 a San Martín, que sigue último en la Tabla Anual y en los promedios, muy complicado con el descenso. El Fortín, en tanto, trepó al tercer lugar de la Zona B, con 18 puntos, y sigue soñando por pelear un ingreso a copas internacionales.

Otro que disputa copa (Sudamericana) se impuso en condición de local: Lanús le ganó 2-1 al vigente campeón Platense antes de viajar a Brasil para culminar su serie de cuartos ante Fluminense (el elenco de Mauricio Pellegrino triunfó de local 1-0 en la ida).

Este sábado, la acción continuó con la sorpresiva derrota como local de Barracas Central 1-0 ante Sarmiento de Junín. De esta manera, el Guapo no pudo alcanzar la cima en soledad de la Zona A. Por su parte, Unión empató 2-2 con Independiente Rivadavia en Santa Fe y si bien quedó como líder, Boca Juniors podrá superarlo si este domingo le gana en La Bombonera a Central Córdoba de Santiago del Estero.

Más tarde, el encuentro entre Tigre y Aldosivi, por la Zona A, se suspendió por la fuerte lluvia que se precipitó sobre Victoria (este domingo, el Matador mantuvo la ventaja y terminó imponiéndose por 2-0 tras cumplir con los minutos que restaban). Mientras que River cayó sin atenuantes ante Atlético Tucumán y dejó muchos interrogantes de cara a la definición de su llave de cuartos de final de Copa Libertadores ante Palmeiras el próximo miércoles. Al Millonario lo puede alcanzar Boca en la Tabla Anual si vence a Central Córdoba.

Este domingo, en primer turno, Independiente empató 1-1 con San Lorenzo por la Zona B. El Rojo continúa último, mientras que el Ciclón se mantiene en zona de playoffs. Luego, por el mismo grupo, los que igualaron 1-1 fueron Godoy Cruz e Instituto, un empate que no les sirve a ninguno, ya que ambos están fuera de la zona de clasificación.

Luego, jugaron Argentinos 3-0 Banfield (Zona A) y Rosario Central 1–1 Talleres (Zona B); mientras que cierran la actividad del día, Boca y Central Córdoba de Santiago del Estero en La Bombonera (Zona A).

En lo que respecta a las copas internacionales del año próximo, hay que decir que los clasificados a esta hora a la Libertadores serían Platense (campeón del Apertura), River, Rosario Central y Boca (primeros tres de la tabla anual). A estos se les agregarían el campeón del Clausura y el campeón de la Copa Argentina. En tanto, rumbo a la Sudamericana 2026 están Deportivo Riestra, Argentinos Juniors, Barracas Central, San Lorenzo, Tigre y Huracán. Y, en cuanto al descenso, los dos más comprometidos son San Martín de San Juan y Aldosivi de Mar del Plata, ya que ambos figuran como el peor promedio y también últimos en la Anual (desciende uno de cada tabla).

POSICIONES DEL TORNEO CLAUSURA Y LA TABLA ANUAL

CRONOGRAMA Y RESULTADOS DE LA FECHA 9 - TORNEO CLAUSURA

Viernes 19 de septiembre

Deportivo Riestra 1–0 Gimnasia (Zona B)

Huracán 0-2 Racing (Zona A)

San Martín de San Juan 1-2 Vélez (Zona B)

Lanús 2–1 Platense (Zona B)

Barracas Central 1-0 Sarmiento (interzonal)

Unión 2-2 Ind. Rivadavia Mza. (Zona A)

Tigre 2–0 Aldosivi (suspendido a los 28′ ST) (Zona A)

Atlético Tucumán 2–0 River (Zona B)

Independiente 1-1 San Lorenzo (Zona B)

Godoy Cruz 1-1 Instituto (Zona B)

Argentinos 3-0 Banfield (Zona A)

Rosario Central 1-1 Talleres (Zona B)

Ahora: Boca – Central Córdoba (Zona A)

Lunes 22 de septiembre

19:00 Estudiantes – Defensa y Justicia (Zona A)

21:00 Belgrano – Newell’s (Zona A)

CRONOGRAMA FECHA 10 - TORNEO CLAUSURA

Viernes 26 de septiembre

19:00 Banfield – Unión (Zona A)

19:00 Platense – San Martín SJ (Zona B)

21:15 Central Córdoba – Tigre (Zona A)

Sábado 27 de septiembre

14:30 Aldosivi – Argentinos (Zona A)

14:30 Gimnasia – Rosario Central (Zona B)

16:45 San Lorenzo – Godoy Cruz (Zona B)

19:00 Defensa y Justicia – Boca (Zona A)

21:15 Talleres – Sarmiento (Zona B)

Domingo 28 de septiembre

15:15 Racing – Independiente (interzonal)

18:00 River – Deportivo Riestra (Zona B)

20:15 Ind. Rivadavia Mza. – Huracán (Zona A)

20:15 Instituto – Lanús (Zona B)

Lunes 29 de septiembre

15:30 Barracas Central – Belgrano (Zona A)

20:00 Vélez – Atlético Tucumán (Zona B)

Martes 30 de septiembre

19:00 Newell’s – Estudiantes (Zona A)