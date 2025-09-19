Comienza la fecha 9 del Torneo Clausura con Huracán-Racing como el plato fuerte: hora, TV y formaciones

La novena fecha del Torneo Clausura dará inicio con cuatro enfrentamientos que se desarrollarán durante el día viernes. La jornada se abrirá con el choque entre Deportivo Riestra y Gimnasia de La Plata. Más tarde, Huracán recibirá a Racing, mientras que San Martín hará lo propio frente a Vélez en San Juan. En el último turno, Lanús se medirá contra Platense.

DEPORTIVO RIESTRA VS. GIMNASIA (LP)

Riestra y Gimnasia abrirán la jornada

En Bajo Flores, Deportivo Riestra recibirá desde las 17.00 a Gimnasia de La Plata con el arbitraje de Andrés Merlos. La transmisión estará a cargo de TNT Sports.

El Malevo está concretando un año 2025 histórico y acecha en los puestos de clasificación de la Copa Libertadores en la tabla anual: marcha sexto con 40 unidades. Además, puede quedar en la cima de la zona B en caso de que se imponga sobre Gimnasia, ya que suma 16 puntos. Vale aclarar que encadena una racha de 24 partidos sin perder de local y viene de imponerse 2-0 frente a Central Córdoba (SdE).

El presente del Lobo de La Plata es diferente. El elenco de Alejandro Orfila se ubica en el 24° puesto de la anual con 26 puntos, mientras que en el Clausura marcha séptimo con 10 unidades. No obstante, viene de caer duramente en su casa por 3-1 sobre Unión de Santa Fe.

Posibles formaciones

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Pedro Ramírez, Facundo Miño, Cristian Paz, Miguel Barbieri, Nicolás Sansotre; Pablo Monje, Milton Céliz, Antony Alonso; Jonathan Herrera y Alexander Díaz. DT: Gustavo Benítez.

Gimnasia (LP): Nelson Insfrán; Pedro Silva, Gastón Suso, Renzo Giampaoli, Juan Pintado; Mateo Seoane, Bautista Merlini, Manuel Panaro, Jeremías Merlo; Marcelona Torres y Norberto Briasco. DT: Alejandro Orfila.

Árbitro: Andrés Merlos

VAR: Ariel Penel

Estadio: Guillermo Laza

Hora: 17.00

TV: TNT Sports

HURACÁN VS. RACING

Huracán y Racing se enfrentarán en Paque Patricios

Huracán se enfrentará apartir de las 19.00 a Racing en el Estadio Tomás Adolfo Ducó. Nicolás Lamolina será el árbitro principal y se podrá ver por ESPN Premium.

El Globo transita un momento de irregularidad en el que, después de quedar afuera de la Sudamericana frente a Once Caldas, empató tres partidos al hilo: 1-1 versus Unión, 0-0 contra San Lorenzo y 0-0 frente a Vélez. Pese a esto, se mantiene en puestos de clasificación a la fase final y en las copas.

Más allá de que la cabeza de Racing está con la mente puesta en la vuelta del choque contra Vélez en la Libertadores, la Academia está obligada a sumar puntos en el plano local. En la tabla acumulada marcha décimo con 35 unidades, mientras en la zona A está anteúltimo con 7. Antes de la victoria por 2-0 contra San Lorenzo, encadenaba cinco partidos sin ganar.

Posibles formaciones

Huracán: Hernán Galíndez; Tomás Guidara, Fabio Pereyra, Hugo Nervo, César Ibáñez; Leonardo Gil, Leonel Pérez, Rodrigo Cabral; Matko Miljevic, Juan Bisanz y Erik Ramírez. DT: Frank Darío Kudelka.

Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Agustín García Basso, Marco Di Césare, Santiago Quirós; Ignacio Rodrígez, Matías Zaracho, Duván Vergara, Tomás Conechny; Adrián Balboa y Luciano Vietto. DT: Gustavo Costas.

Árbitro: Nicolás Lamolina

VAR: Álvaro Carranza

Estadio: Tomás Adolfo Ducó

Hora: 19.00

TV: ESPN Premium

SAN MARTÍN (SJ) VS. VÉLEZ

En San Juan, San Martín se enfrentará a Vélez

En San Juan, San Martín chocará a partir de las 19.15 contra Vélez en un duelo trascendental para escapar del descenso. El árbitro principal será Andrés Gariano y la transmisión estará a cargo de TNT Sports.

El Santo necesita ganar encarecidamente para escapar de los últimos puestos de la tabla anual. Tras empatar sin goles contra Belgrano de Córdoba, San Martín quedó en el 29° puesto en la tabla anual con 18 puntos, mismos que Aldosivi y uno menos que Talleres.

Del otro lado, Vélez podría alcanzar a River Plate (18) en la cima de la zona B en caso de imponerse. No obstante, en la tabla anual está lejos de la pelea por el ingreso a las copas internacionales. Cabe aclarar que el Fortín viene de caer 1-0 frente a Racing en el inicio de la serie de los cuartos de final de la Libertadores.

Posibles formaciones

San Martín (SJ): Matías Borgogno; Lucas Diarte, Luciano Recaldo, Rodrigo Cáseres, Ayrton Portillo; Diego González, Nicolás Watson, Marco Iacobellis; Sebastián González, Santiagoo Salle e Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.

Vélez: Álvaro Montero; Agustín Lagos, Emmanuel Mammana, Lisandro Magallán, Tomás Cavanagh; Claudio Baeza, Diego Valdés, Manuel Lanzini, Matías Pellegrini; Francisco Pizzini y Florián Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Árbitro: Andrés Gariano

VAR: Fernando Espinoza

Estadio: Ingeniero Hilario Sánchez, San Juan

Hora: 19.15

TV: TNT Sports

LANÚS VS. PLATENSE

Lanús y Platense chocarán en La Fortaleza

En el último turno, desde las 21.15, Lanús se medirá contra Platense en La Fortaleza. Pablo Dovalo será el árbitro principal y la transmisión estará a cargo de ESPN Premium.

El Granate viene de conseguir una importante victoria por 1-0 contra Fluminense en la ida de los cuartos de la Sudamericana. Al mismo tiempo, el equipo de Mauricio Pellegrino marcha firme en el grupo B con 13 puntos que lo ubican en la cuarta posición. Pese a esto, sigue afuera de los puestos de clasificación a las copas internacionales en la tabla acumulada. Hay que resaltar que le ganó 1-0 a Independiente Rivadavia en la última fecha.

Del otro lado de la moneda, Platense marcha con un presente irregular. Después de un mal arranque del Clausura, el equipo del Kily González enderezó levemente el rumbo y está décimo en el grupo B con nueve puntos. El Calamar viene de vencer por 2-1 a Defensa y Justicia de visitante.

Posibles formaciones

Lanús: Nahuel Losada; Armando Méndez, Ezequiel Muñoz, José Canale, Nicolás Morgantini; Franco Watson, Dylan Aquino, Agustín Cardozo; Lautaro Acosta, Walter Bou y Alexis Canelo. DT: Mauricio Pellegrino.

Platense: Andrés Desábato; Raúl Lozano, Oscar Salomón, Ignacio Vázquez, Juan Saborido; Rodrigo Herrera, Franco Zapiola, Franco Baldasarrra, Guido Mainero, Ignacio Schor y Ronaldo Martínez. DT: Cristian González.

Árbitro: Pablo Dovalo

VAR: Fabrizio Llobet

Estadio: Néstor Díaz Pérez, La Fortaleza

Hora: 21.15

TV: ESPN Premium

POSICIONES DEL TORNEO CLAUSURA Y LA TABLA ANUAL