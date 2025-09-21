Deportes

Boca Juniors buscará la cima de su zona en el Torneo Clausura ante Central Córdoba: hora, TV y formaciones

El equipo de Miguel Russo recibirá al conjunto de Santiago del Estero en la Bombonera. En caso de ganar, compartirá el primer lugar con Unión. Transmite ESPN Premium a las 21.15

16:02 hsHoy

Así están las posiciones del torneo: el Xeneize buscará ser líder de su zona y seguir sumando en la general para la clasificación a la Copa Libertadores.

15:17 hsHoy

Posibles formaciones:

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Milton Giménez, Miguel Merentiel. DT: Miguel Ángel Russo.

Central Córdoba: Alan Aguerre; Iván Pillud, Juan Pablo Pignani, Jonathan Galván, Facundo Mansilla, Braian Cufré; Leonardo Heredia, Matías Vera, José Florentín, Lucas Besozzi, Gastón Verón. DT: Omar De Felippe.

15:14 hsHoy

A qué hora jugarán Boca-Central Córdoba:

El partido comenzará a las 21.15 y contará con el arbitraje de Yael Falcón Pérez. La transmisión por TV estará a cargo de ESPN Premium.

15:10 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del partido por la fecha 9 del Torneo Clausura que protagonizarán Boca Juniors y Central Córdoba de Santiago del Estero.

