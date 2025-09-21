La agenda de la fecha 9 del Torneo Clausura: los tres encuentros que animarán este domingo

La jornada del día domingo contará con cinco partidos

Además de los duelos entre Independiente-San Lorenzo y Boca Juniors-Central Córdoba (SdE), la jornada del domingo correspondiente a la fecha 9 del Torneo Clausura contará con otros tres enfrentamientos. Uno de ellos será entre Godoy Cruz e Instituto. Más tarde, ambos a partir de las 19, el Rosario Central de Ángel Di María chocará contra el Talleres de Carlos Tevez y Argentinos Juniors se enfrentará a Banfield.

GODOY CRUZ VS. INSTITUTO

Godoy Cruz recibirá a Instituto en Mendoza

En Mendoza, Godoy Cruz chocará contra Instituto de Córdoba con el arbitraje de Ignacio Baliño. La transmisión estará a cargo de ESPN Premium.

El Tomba atraviesa un delicado momento en el que está estancado en la parte baja de la zona B del Clausura y de la tabla anual. En su grupo está en el 13° lugar con 7 unidades, mientras que en el acumulado marcha en el 27° puesto. Después de imponerse por 3-1 sobre Platense, empató sin goles contra Barracas Central en su última presentación.

Del otro lado, Instituto también encadena una racha irregular. La Gloria está un puesto por encima de Godoy Cruz con nueve unidades, al mismo tiempo que está en la zona media de la tabla anual. No obstante, viene de conseguir una importante victoria por 2-0 frente Argentinos Juniors.

Probables formaciones

Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Juan Escobar, Andrés Meli; Nicolás Fernández, Vicente Poggi, Pol Fernández, Bastian Yáñez; Agustín Auzmendi y Luca Martínez Dupuy. DT: Walter Ribonetto.

Instituto: Manuel Roffo; Nicolás Zalazar, Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Lucas Rodríguez; Gastón Lodico, Stéfano Moreyra, Damián Puebla, Emanuel Beltrán; Nicolás Cordero y Alex Luna. DT: Daniel Oldrá.

Árbitro: Ignacio Baliño

VAR: Silvio Trucco

Estadio: Feliciano Gambarte

Hora: 16.45

TV: ESPN Premium

ROSARIO CENTRAL VS. TALLERES

En Rosario, Central chocará contra Talleres de Córdoba

En el Estadio Gigante de Arroyito, el Rosario Central de Ángel Di María se enfrentará a un necesitado Talleres de Carlos Tevez, que necesita sumar para escapar del descenso. Luis Lobo Medina será el árbitro principal y la transmisión estará a cargo de ESPN Premium.

Junto a River Plate, el Canalla es el otro equipo que se mantiene invicto en el Torneo Clausura producto de dos victorias y cinco empates. De esta manera, suma 11 unidades en la zona B y se ubica tercero en la tabla anual con 46 puntos, mismos que Boca Juniors. De hecho, viene de empatar 1-1 frente al Xeneize.

En la otra cara de la moneda, el presente de Talleres es desolador: no gana hace seis partidos y está peleando el descenso. La T se ubica en el 28° puesto de la tabla anual con 19 unidades, solo por delante de San Martín de San Juan y Aldosivi, ambos con 18. El elenco cordobés dirigido por Carlos Tevez viene de igualar sin goles contra Tigre en su última presentación.

Probables formaciones

Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Cordonel, Juan Komar, Carlos Quintana, Agustín Sández; Franco Ibarra; Ignacio Malcorra, Gaspar Duarte, Santiago López, Ángel Di María y Alejo Véliz. DT: Ariel Holan.

Talleres: Guido Herrera; Juan Rodríguez, Matías Catalán, José Palomino o Rodrigo Guth; Augusto Schott, Gabriel Báez o Miguel Navarro; Juan Camilo Portilla, Ulises Ortegoza; Rubén Botta; Valentín Depietri y Federico Girotti. DT: Carlos Tevez.

Árbitro: Luis Lobo Medina

VAR: Adrián Franklin

Estadio: Gigante de Arroyito

Hora: 19.00

TV: ESPN Premium

ARGENTINOS JUNIORS VS. BANFIELD

Argentinos Juniors se enfrentará con Banfield en La Paternal

Argentinos Juniors recibirá en La Paternal a Banfield con el arbitraje de Fernando Echenique. Se podrá ver en vivo por TNT Sports.

El Bicho viene de recibir un duro golpe al caer por 2-0 frente a Instituto de Córdoba. Esto, sumado a la derrota por 2-1 contra Independiente Rivadavia, relegó al equipo de Nicolás Diez fuera de los puestos de clasificación a la fase final del Clausura. Además, quedó estancado con 41 unidades en el acumulado y se desenganchó levemente de la pelea por el ingreso a la Copa Libertadores.

Por su parte, Banfield enderezó el camino en el segundo semestre del 2025 y suma 13 puntos en el Clausura. Esto también le permitió escapar de la zona baja de la tabla anual. Además, viene de conseguir dos victorias importantes por 1-0 contra Tigre e Independiente en Avellaneda.

Probables formaciones

Argentinos Juniors: Diego Rodríguez; Leandro Lozano, Erik Godoy, Tobías Ramírez, Sebastián Prieto; Nicolás Oroz, Federico Fattori, Alan Lescano; Hernán López Muñoz, Matías Giménez y Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.

Banfield: Facundo Sanguinetti; Ignacio Abraham, Sergio Vittor, Nicolás Meriano, Santiago López; Gonzalo Rios, Martín Río, Lautaro Ríos o Lucas Palavecino; Frank Castañeda, Maura Méndez y Rodrigo Auzmendi. DT: Pedro Troglio.

Árbitro: Fernando Echenique

VAR: Felipe Viola

Estadio: Diego Armando Maradona, La Paternal

Hora: 19.00

TV: TNT Sports

