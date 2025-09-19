La reflexión del DT de Real Madrid tras el ataque de furia de Simeone con los hinchas de Liverpool en la Champions

Xabi Alonso opinó de la polémica que tuvo lugar en este inicio de la Champions (Crédito: Reuters/Juan Medina)

El estreno del Atlético de Madrid en la Fase Liga de la UEFA Champions League terminó en polémica por la expulsión de Diego Simeone en el cierre de la caída 3-2 ante Liverpool en Anfield después de ser captado discutiendo con los hinchas locales en medio del gol sobre la hora de Virgil van Dijk. El Cholo vinculó su reacción a haber sido insultado durante todo el partido por los plateístas y el entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, tuvo su propia reflexión de lo acontecido en Inglaterra.

El ex DT del Bayer Leverkusen analizó este episodio en la conferencia de prensa previa al encuentro de este sábado a las 11:15 (hora argentina) contra Espanyol en el Estadio Santiago Bernabéu por la quinta fecha de La Liga de España. “No he tenido demasiados episodios pero en los campos de fútbol hace tiempo que se ha ido de las manos esto”, lanzó Alonso con una clara crítica sobre los límites que se han sobrepasado desde el respeto entre fanáticos y protagonistas.

Esta consulta se generó a partir de que Simeone lanzó una airada queja por la actitud de los simpatizantes, quienes aparentemente le habrían gritado el gol de la victoria en la cara. Sus colaboradores intervinieron para alejarlo del foco de conflicto junto con la seguridad privada y el Cholo le hizo gestos elocuentes al cuarto árbitro en cuanto a que el público local lo habría insultado y celebrado el 3-2 final de manera desmedida. Su reacción le costó una tarjeta roja (ya tenía una amarilla por protestas) mostrada por el juez principal Maurizio Mariani.

*La reacción de Simeone tras el 3-2 de Van Dijk

El conductor del Colchonero tuvo duras palabras a lo acontecido en el campo de juego en charla con Movistar TV: “Vienen hablando de cuidar el espectáculo, pero te insultan todo el partido desde atrás y no puedo decir nada, porque soy el entrenador. No es justificable mi reacción al insulto, pero no sabes lo que es 90 minutos insultado sin parar”.

“Con el gol del rival justo das vuelta, te siguen insultando y con la tensión pasa lo que pasa. El árbitro me dijo que me entendía, pero ojalá que el Liverpool lo pueda mejorar y si identifican a quien hizo eso, tenga sus consecuencias”, añadió en declaraciones recogidas por Marca.

Más adelante, Diego Simeone siguió su catarsis: “Fueron insultos todo el partido y luego gesto incluido (el dedo mayor elevado), pero bueno el que tengo que estar calmado soy yo y soportar todo: insultos, gestos, porque estás en un lugar en el que te toca. Igual que luchamos contra el racismo igual podríamos mirar esto, porque no tenemos derecho a reaccionar y no es fácil estar rodeados e insultados todo el partido. Y soy una persona”.

Horas después, el fanático del Liverpool que desató la ira del argentino salió a hablar sobre su tenso cruce. Manifestó que el cuerpo técnico del Atlético Madrid festejó el 2-2 del cuadro español de manera efusiva contra la afición local y provocó el enojo de la grada. Bajo ese contexto, Jonny Poulter, como se identificó la persona aludida, únicamente realizó un gesto obsceno dirigido a Simeone, acompañado de la frase “vete a la mierda”, negando cualquier otro tipo de insulto.

Un fanático del Liverpool aclaró cuál fue su exabrupto con Simeone

En este sentido, Xabi Alonso alertó la necesidad de erradicar este tipo de actitudes de una cancha de fútbol: “En un mundo ideal no tendríamos que sufrir esas situaciones. Yo no me quejo, no lo sufro demasiado, pero otros compañeros las sufren más y desgraciadamente hay que saber convivir con ello o te saca un poquito de la situación en la que tienes que estar más metido y se ven situaciones desagradables”.

Real Madrid afrontará un duelo clave contra el Espanyol para seguir en la cima del fútbol español. Actualmente, es el líder con 12 puntos, con 2 de ventaja sobre el rival de este sábado y Barcelona. El martes 23 visitará al Levante desde las 16:30 y el sábado 27 a las 11:15 se verá las caras con Diego Simeone en el derbi contra el Atlético de Madrid.