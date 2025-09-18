El fanático del Liverpool que desató la ira del Cholo Simeone habló sobre el tenso cruce con el DT: “Creo que fue un poco cobarde”

Un fanático del Liverpool aclaró cuál fue su exabrupto con Simeone

La controversia surgida tras el partido entre Atlético Madrid y Liverpool en Anfield escaló en las redes sociales, donde el aficionado inglés Jonny Poulter expuso públicamente su versión sobre el enfrentamiento que mantuvo con Diego Simeone. En un video difundido este jueves, Poulter rechazó de forma tajante las acusaciones de racismo o referencias a la guerra de las Malvinas y responsabilizó al técnico argentino de alimentar la especulación al no aclarar lo sucedido ante la prensa.

Según la explicación de Jonny Poulter en sus redes sociales, que fue replicada por el medio británico Daily Mail y el español Marca, la situación se desató tras el gol del empate (2-2) del Atlético de Madrid, cuando tanto Simeone como uno de sus asistentes celebraron de manera efusiva frente a la afición local. Poulter sostuvo que este gesto provocó la reacción de la grada, que increpó al entrenador y a su equipo técnico. El fanático del Liverpool aseguró que, en ese contexto, él únicamente realizó un gesto obsceno dirigido a Simeone, acompañado de la frase “vete a la mierda”, negando cualquier otro tipo de insulto.

En su testimonio, Poulter enfatizó que tras el partido, la prensa española interrogó a Simeone sobre la naturaleza de los insultos recibidos, preguntando si habían sido de carácter racista o si hacían alusión a la guerra de las Malvinas. Poulter anunció en la filmación: “Quiero desahogarme con respecto a lo que pasó anoche con Simeone”.

Y lamentó que el entrenador del Atlético de Madrid optara por no responder y abandonar la sala, lo que, en su opinión, “lo dejó abierto a la especulación para todo el mundo”. El aficionado consideró que esta actitud contribuyó a que se propagaran rumores infundados sobre el incidente.

En su publicación, Poulter calificó la actitud de Simeone como “un poco cobarde”, al considerar que el entrenador evitó dar explicaciones y permitió que la polémica creciera sin control.

Simeone admitió que su comportamiento fue injustificable después de que fuera expulsado tras el acalorado altercado con el aficionado del Liverpool después del gol de la victoria de los locales en el tiempo añadido de la Champions League el miércoles. El argentino había visto cómo su equipo remontaba una desventaja de dos goles, pero Virgil van Dijk cabeceó a la red en el minuto 92 para condenar al Atlético a una derrota por 3-2 en un estridente Anfield.

“Insultos todo el partido. Y también gestos. El que tiene que estar en calma soy yo, y tengo que soportar los gestos, los insultos, cualquier situación. Siempre se habla de cuidar, de respetar... pero te insultan durante todo el partido desde atrás. Yo no puedo decir nada porque soy el entrenador”, declaró a Movistar. Y amplió: “No es justificable mi reacción a los insultos, pero sabes lo que son 90 minutos que te insulten todo el partido, te giras y con el gol rival te siguen insultando”.

Al mismo tiempo, detalló su diálogo con el juez italiano del partido Maurizio Mariani: “El árbitro me dijo entendía la situación. Ojalá el Liverpool pueda mejorar esa parte, y cuando identifiquen a la persona que hizo eso, que tenga consecuencias. Desde el lado que tengo debo mantener el lugar, sostener todo lo que sucede detrás del banco de suplentes y hasta que no lo pueda resolver la sociedad cualquier entrenador tiene que convivir con eso porque ocurre todo el tiempo”.

Simeone se fue ofuscado de Anfield (Reuters/Andrew Boyers)

Preguntado más tarde durante su rueda de prensa sobre qué le habían dicho exactamente para hacerle perder la calma, respondió: “No voy a ponerme a detallar porque eran los insultos”. Y concluyó: “Estamos en un lugar en el que no tenemos derecho a reaccionar, no está bien cuando reaccionamos, porque somos protagonistas (...) Vino el tercer gol y además de los insultos hubo un gesto y soy una persona”.

“Cuando fue a dar su rueda de prensa después del partido, los medios españoles le preguntaron qué se dijo, si fue racista, si fue con respecto a la guerra de las Malvinas y toda esta basura ¿verdad? No hubo nada racista dicho por mí o por cualquier otra persona, nunca hubo una mención de la guerra de las Malvinas por mí o por cualquier otra persona, pero el hecho de que le preguntaron y no respondió, y simplemente se levantó y se fue, lo dejó abierto a la especulación para todo el mundo", se quejó este fanático que fue definido por el diario Marca como el “energúmeno del Liverpool que se enzarzó con Simeone”.

Poulter afirmó haber recibido “una oleada de mensajes” en los que se lo interrogó sobre lo que realmente ocurrió. El hincha insistió en que “nunca hubo una mención de la guerra de las Malvinas por mí o por cualquier otra persona” y que “no hubo nada racista dicho por mí o por cualquier otra persona”.

Además, acusó al asistente de Simeone de haber tenido una conducta inapropiada durante el enfrentamiento, al afirmar que “se acercó y me escupió”. El fan sostuvo que la tensión en la grada se originó exclusivamente por la forma en que el cuerpo técnico del Atlético de Madrid celebró el empate, lo que generó una reacción airada entre los seguidores del Liverpool.