El Atlético de Madrid del Cholo Simeone visitará al Liverpool en su debut en la Champions League: hora, TV y formaciones

El partido entre Liverpool y Atlético de Madrid se podrá ver en vivo por Disney+ Premium y Fox Sports
16.00: Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay
15.00: Bolivia, Venezuela, Miami (Estados Unidos)
14.00: Colombia, Ecuador y Perú
13.00: México
El homenaje de Atlético de Madrid a Diogo Jota:
El capitán del equipo colchonero, Koke, dejó un ramo de flores en el memorial dedicado al futbolista del Liverpool que falleció trágicamente. Lo acompañó el presidente del club español, Enrique Cerezo.
Así luce el estadio de Anfield a la espera del partido:
Probables formaciones:
Liverpool: Alisson Becker; Dominik Szoboszlai, Virgil Van Dijk, Ibrahima Konaté, Milos Kerkez; Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch; Mo Salah, Florian Wirtz, Cody Gakpo; Hugo Ekitike.; DT: Arne Slot.
Atlético de Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clement Lenglet, Matteo Ruggeri; Pablo Barrios, Koke; Giuliano Simeone, Antoine Griezmann, Nico González; Alexander Sorloth. DT: Diego Simeone.
Los convocados del Atlético de Madrid:
Julián Álvarez, una baja sensible en el Atlético de Madrid
La Araña no jugará el partido por una lesión. Al respecto, Diego Simeone dijo en conferencia de prensa: “Jugamos once contra once. Las bajas están, y obviamente en el segundo tiempo posiblemente ellos puedan tener más variantes, porque cuando empiezan los partidos es once contra once”.
Así llega el Atlético de Madrid al duelo en Liverpool
El Colchonero viene de una victoria 2-0 como local ante Villarreal por La Liga de España con goles de Barrios y Nico González. Además, cortó una racha de tres partidos sin triunfos y logró sumar de a tres por primera vez en el campeonato local.
¿Cómo llega el Liverpool?
El conjunto inglés viene de cuatro victorias consecutivas que lo tienen como líder invicto en la Premier League. Su última presentación fue con triunfo 1-0 ante el Burnley con un gol de penal de Mohamed Salah.
¡Bienvenidos al minuto a minuto de Liverpool-Atlético de Madrid!
El equipo que dirige Diego Simeone se enfrenta con el de Arne Slot en Anfield por la primera fecha de la Champions League.