El Atlético de Madrid del Cholo Simeone visitará al Liverpool en su debut en la Champions League: hora, TV y formaciones

El equipo español hace su estreno en el torneo internacional en Inglaterra. Desde las 16, por Disney+ y Fox Sports

El partido entre Liverpool y Atlético de Madrid se podrá ver en vivo por Disney+ Premium y Fox Sports

16.00: Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay

15.00: Bolivia, Venezuela, Miami (Estados Unidos)

14.00: Colombia, Ecuador y Perú

13.00: México

17:20 hsHoy

El homenaje de Atlético de Madrid a Diogo Jota:

El capitán del equipo colchonero, Koke, dejó un ramo de flores en el memorial dedicado al futbolista del Liverpool que falleció trágicamente. Lo acompañó el presidente del club español, Enrique Cerezo.

El capitán del Atlético, Koke,
El capitán del Atlético, Koke, con el presidente Enrique Cerezo, dejando una ofrenda en honor a Diogo Jota (@Atleti)
16:55 hsHoy

Así luce el estadio de Anfield a la espera del partido:

El estadio Anfield de Liverpool
El estadio Anfield de Liverpool (@LFC)
16:40 hsHoy

Probables formaciones:

Liverpool: Alisson Becker; Dominik Szoboszlai, Virgil Van Dijk, Ibrahima Konaté, Milos Kerkez; Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch; Mo Salah, Florian Wirtz, Cody Gakpo; Hugo Ekitike.; DT: Arne Slot.

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clement Lenglet, Matteo Ruggeri; Pablo Barrios, Koke; Giuliano Simeone, Antoine Griezmann, Nico González; Alexander Sorloth. DT: Diego Simeone.

16:30 hsHoy

Los convocados del Atlético de Madrid:

Los convocados de Simeone para
Los convocados de Simeone para el duelo ante Liverpool (@Atleti)
16:20 hsHoy

Julián Álvarez, una baja sensible en el Atlético de Madrid

La Araña no jugará el partido por una lesión. Al respecto, Diego Simeone dijo en conferencia de prensa: “Jugamos once contra once. Las bajas están, y obviamente en el segundo tiempo posiblemente ellos puedan tener más variantes, porque cuando empiezan los partidos es once contra once”.

Julián Álvarez, ausente en el
Julián Álvarez, ausente en el partido frente a Liverpool (REUTERS/Ana Beltran)
16:15 hsHoy

Así llega el Atlético de Madrid al duelo en Liverpool

El Colchonero viene de una victoria 2-0 como local ante Villarreal por La Liga de España con goles de Barrios y Nico González. Además, cortó una racha de tres partidos sin triunfos y logró sumar de a tres por primera vez en el campeonato local.

Atlético de Madrid viene de
Atlético de Madrid viene de vencer 2-0 a Villarreal (REUTERS/Ana Beltran)
16:05 hsHoy

¿Cómo llega el Liverpool?

El conjunto inglés viene de cuatro victorias consecutivas que lo tienen como líder invicto en la Premier League. Su última presentación fue con triunfo 1-0 ante el Burnley con un gol de penal de Mohamed Salah.

Mohamed Salah del Liverpool celebra
Mohamed Salah del Liverpool celebra tras anotar el penal de la victoria ante el Burnley (AP Foto/Jon Super)
16:00 hsHoy

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Liverpool-Atlético de Madrid!

El equipo que dirige Diego Simeone se enfrenta con el de Arne Slot en Anfield por la primera fecha de la Champions League.

Diego Simeone en la conferencia
Diego Simeone en la conferencia de prensa previa al choque con Liverpool por Champions League (Reuters/Craig Brough)

