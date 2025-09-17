El Atlético de Madrid del Cholo Simeone visitará al Liverpool en su debut en la Champions League: hora, TV y formaciones

El partido entre Liverpool y Atlético de Madrid se podrá ver en vivo por Disney+ Premium y Fox Sports

El equipo que dirige Diego Simeone se enfrenta con el de Arne Slot en Anfield por la primera fecha de la Champions League.

El conjunto inglés viene de cuatro victorias consecutivas que lo tienen como líder invicto en la Premier League. Su última presentación fue con triunfo 1-0 ante el Burnley con un gol de penal de Mohamed Salah.

El Colchonero viene de una victoria 2-0 como local ante Villarreal por La Liga de España con goles de Barrios y Nico González. Además, cortó una racha de tres partidos sin triunfos y logró sumar de a tres por primera vez en el campeonato local.

La Araña no jugará el partido por una lesión. Al respecto, Diego Simeone dijo en conferencia de prensa: “Jugamos once contra once. Las bajas están, y obviamente en el segundo tiempo posiblemente ellos puedan tener más variantes, porque cuando empiezan los partidos es once contra once”.

El capitán del equipo colchonero, Koke, dejó un ramo de flores en el memorial dedicado al futbolista del Liverpool que falleció trágicamente. Lo acompañó el presidente del club español, Enrique Cerezo.

