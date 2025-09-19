Furia en Flamengo por la expulsión de Gonzalo Plata ante Estudiantes: el audio del VAR en la polémica de la Copa Libertadores

Jugada polémica revisada por el VAR en Flamengo-Estudiantes

La controversia arbitral marcó el ambiente tras el triunfo de Flamengo sobre Estudiantes en el Maracaná, donde la actuación del colombiano Andrés Rojas generó una ola de protestas dentro del club carioca. Aunque el resultado favoreció al equipo brasileño por 2-1 en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, la dirigencia, el cuerpo técnico y los jugadores del Flamengo manifestaron su descontento por lo que consideran decisiones determinantes del árbitro.

La situación se agravó tras la expulsión de Plata, cuando el Fla ganaba 2-0 y mantenía el control defensivo. La inferioridad numérica durante aproximadamente 10 minutos obligó al equipo brasileño a replegarse, lo que permitió al Pincha intensificar su ofensiva y, finalmente, Guido Carrillo descontó en el minuto 89. Este gol dejó la eliminatoria abierta de cara al partido de vuelta.

El director deportivo del Flamengo, José Boto, fue uno de los primeros en expresar públicamente su indignación. Tras el encuentro, ingresó al campo para dialogar con el árbitro y, posteriormente, en la zona mixta, calificó la labor de Andrés Rojas como “escandalosa y vergonzosa”, según declaraciones recogidas por la Lancenet y Globo Esporte de Brasil. Boto detalló que, a su juicio, el arbitraje influyó directamente en el marcador y enumeró al menos cinco situaciones que, desde la perspectiva del club, resultaron determinantes.

Entre los episodios más polémicos, la expulsión de Plata fue el que mayor malestar provocó en el entorno rojinegro. En esa jugada, el delantero del Flamengo recibió una patada de Facundo Rodríguez, pero el árbitro consideró que el ecuatoriano había intervenido de manera indebida y le mostró la segunda tarjeta amarilla. Esta interpretación fue duramente cuestionada por la dirigencia y el cuerpo técnico.

Andrés Rojas, en el ojo de la polémica por la doble amarilla que le sacó al ecuatoriano Plata (REUTERS/Ricardo Moraes)

El directivo profundizó en sus críticas al señalar: “Fue penal a nuestro favor y el árbitro expulsó a Plata. Durante el gol, el balón le dio en el brazo. No puede ser casualidad. Una vez más, un equipo con mucha más posesión y un juego mucho más ofensivo recibe más tarjetas que su rival. En la primera parte, un jugador del Estudiantes le hizo una falta terrible a Arrascaeta y el árbitro ni siquiera le mostró la tarjeta amarilla, que habría sido su segunda. Convirtieron un penal a nuestro favor en roja”, afirmó el director deportivo del Flamengo ante la prensa.

Lo cierto es que, según el audio que divulgó la Conmebol de la jugada del VAR, el colombiano Nicolás Gallo analizó la maniobra desde la cabina e interpretó que había una posible falta de Rodríguez sobre Plata, pero fuera del área. Por ende, el VAR no puede intervenir ya que solamente podría haberlo hecho si se trataba de un posible penal. Además, como Andrés Rojas expulsó al futbolista ecuatoriano con doble amarilla y no con roja directa, el VAR tampoco estaba habilitado para interferir.

Boto insistió para hacerse oír ante el ente organizador: “Es escandaloso y vergonzoso para nosotros presenciar estas cosas en la máxima competición de Sudamérica. Insto a la Conmebol a que preste atención al partido de vuelta, ¡porque esto no puede volver a ocurrir! Es importante que alguien venga aquí y se pronuncie. Lo que ocurrió allí fue un escándalo”.

El desarrollo del encuentro también estuvo marcado por la actuación de Farías, extremo de Estudiantes, quien fue amonestado en la primera parte y cometió una falta sobre Arrascaeta poco después. Para evitar una posible segunda amonestación, el jugador fue sustituido por su entrenador.

Filipe Luis se fue ofuscado con el arbitraje del colombiano Rojas (REUTERS/Sergio Moraes)

El entrenador del Flamengo, Filipe Luís, también se sumó a las críticas y solicitó que el árbitro colombiano sea apartado de la competición. Además, denunció una actitud de superioridad por parte de las autoridades arbitrales hacia los jugadores del equipo brasileño. En su análisis, difundido por la prensa brasileña, sostuvo: “Desafortunadamente, hoy el árbitro quiso ser el protagonista del partido. Y un árbitro que quiere serlo pita sin concentración, sin prestar atención a lo que debería. Mencionaste algunas, pero está el penal de Lino en la primera parte, varias faltas y tarjetas amarillas".

Y concluyó: "Hay una arrogancia extrema hacia nuestros jugadores y una actitud muy permisiva hacia el otro equipo. Y esta arrogancia, esta arrogancia del Señor Andrés Rojas, hace que varias familias salgan perjudicadas. Todo el trabajo duro se ve socavado por un árbitro que es el protagonista”.