El arquero de la selección argentina que volvió a jugar tras cuatro meses y tapó dos penales en su debut: “Es un regalo”

El arquero fue el héroe de su equipo en la victoria contra Millwall por la Copa de la Liga

Atajó dos de cuatro penales en una serie, le dio la victoria a su equipo, fue elegido la figura de la cancha y se ganó el cariño de los hinchas. El debut de Walter Benítez como arquero del Crystal Palace no pudo ser mejor, aunque no estuvo exento de dramatismo por los 16avos de final de la Copa de la Liga de Inglaterra. El hombre de la selección argentina le tapó las ejecuciones a Tristan Crama y Aidomo Emakhu y con esa última intervención hizo festejar a las Águilas por 4-2 ante Millwall, equipo de la Segunda División, después de igualar 1-1 en los 90 minutos.

El futbolista de 32 años llegó al elenco inglés para afrontar esta temporada proveniente del PSV de Países Bajos, pero hasta el momento no había tenido la posibilidad de decir presente. Acumulaba siete suplencias seguidas entre los duelos por Premier League, Community Shield y el Repechaje a la Conference League, ya que el titular es Dean Henderson. Sin embargo, el entrenador Oliver Glasner decidió darle su bautismo esta semana a Benítez, que aprovechó la chance en su máximo potencial.

El guardameta no tuvo grandes sobresaltos a lo largo de los 90 minutos, en los cuales totalizó solamente dos atajadas, pero no pudo impedir el gol de Ryan Leonard a los 91 minutos para sellar la igualdad del Millwall después de que Chris Richards había puesto por delante al cuadro de Londres. Ya en la instancia desde los doce pasos, Walter Benítez hizo valer su 1.91 de estatura para realizar dos paradas, una a cada uno de sus costados. Sus compañeros tuvieron eficacia pura y sentenciaron el resultado antes de que llegue el quinto penal.

“No ha sido un mal debut con los colores del Palace”, escribió la cuenta del Crystal Palace este martes en redes sociales adjuntando el video de sus tapadas en la tanda. Además, subieron otra fotografía con una comparación entre cómo empezó y cómo terminó, en la que se lo observa levantando sus brazos en señal de celebración con el público en las gradas antes de ser abrazado por todos sus compañeros. El plantel de Glasner registra 16 duelos sin perder en el tiempo reglamentario. Su última caída fue el 16 de abril pasado por 0-5 ante Newcastle como visitante.

Uno de los posteos del Crystal Palace dedicados a Walter Benítez

Además, Walter Benítez fue elegido por los hinchas como la figura del compromiso en Selhurst Park. “No hay sorpresas”, escribió el club en redes sociales para anunciar al ganador, que se quedó con esa mención tras obtener el 36,8% de los votos, muy por encima de sus perseguidores Jaydee Canvot (19,5%) y Will Hughes (15,4%).

En charla con SKy Sports, el héroe de la noche se refirió a su excelente actuación en el clásico del sur londinense: “Es mi primer partido con el Crystal Palace y estoy muy contento porque no juego desde hace mucho tiempo. Para mí, este es como un regalo, así que solo disfruto de este partido. Sé que es especial para la afición porque es un derbi, así que estamos contentos con este resultado”. No disputaba un encuentro oficial desde el 18 de mayo pasado con PSV en el 3-1 sobre Sparta Rotterdam.

Ahora, Crystal Palace esperará al sorteo del próximo miércoles 24 de septiembre para definir quién será su rival en los octavos de final. Por lo pronto, retornará a las canchas este sábado desde las 11 (hora argentina) para enfrentarse al West Ham como visitante por la Premier League, donde marcha en la novena colocación con seis unidades.