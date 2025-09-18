Por qué el tenis es el deporte más exigente física y mentalmente, según la ciencia

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner disputaron las últimas tres finales de Gran Slam (REUTERS/Kevin Lamarque)

Tanto la exigencia física como mental a la que se enfrentan los jugadores de tenis, los ha llevado a ser catalogados como los deportistas mejor preparados en todo el mundo. Su calendario apretado, los viajes intercontinentales y los partidos que pueden extenderse por tres horas o más lo convierten en un desafío que poca gente conoce.

Venus Williams, que regresó al circuito con 45 años, le contestó a un periodista: “¿Sabes lo difícil que es jugar al tenis? Estás corriendo todo el tiempo, levantando pesas y, simplemente, muriendo. Y luego lo repites al día siguiente”. La siete veces campeona de Grand Slam disputó el US Open individual, en dobles y dobles mixtos.

Su compatriota, Frances Tiafoe, lo catalogó como “el deporte más difícil en el mundo”. De este modo, tenistas como Novak Djokovic (aún en competencia), Roger Federer o Rafael Nadal compitieron con 40 años, aproximadamente, en el más alto nivel. No obstante, qué convierte a este deporte en uno de los más desafiantes.

Venus Williams, con 45 años, disputó el US Open (REUTERS / Mike Frey)

El desafío del tenis, abordado por la ciencia

El doctor Mark Kovacs llevó su gran duda a un análisis de la condición física, revelando que el deporte exige un rango de habilidades poco común en otras disciplinas.

En diálogo con CNN, el profesional que trabajó con atletas de la NBA (básquet), la MLB (béisbol) y la selección femenina de fútbol de Estados Unidos, respaldó con investigaciones que explican la superioridad física y mental.

El médico expresó que los valores de los volúmenes de oxígeno se sitúan en la parte baja, con 60 ml de O2 por partido. Este resultado es comparable con los futbolistas de élite e, incluso, con ciclistas y maratonistas profesionales.

Con 38 años, Novak Djokovic se exige al límite para continuar en la élite del tenis (REUTERS / Mike Frey)

Asimismo, la propia dinámica del deporte lleva a los jugadores a combinar agilidad, explosividad, resistencia muscular y hasta flexibilidad. En comparación al resto de las disciplinas de resistencia continua, el tenis se compone de sucesiones de sprints cortos, en todas las direcciones y que se extiende por varias horas.

Aunque no se distinguen por su fuerza en términos absolutos, sí requieren de una potencia en sus piernas para ejecutar saques que superan los 200 kilómetros por hora: “Su entrenamiento de potencia es fundamental. Deben tener una resistencia muscular al máximo nivel”, señaló el experto. Además, la competencia de primer nivel requiere explosiones instantáneas en cada golpe para ganar el punto.

Uno de los ejemplos más recientes es la final de Roland Garros entre Jannik Sinner y el campeón, Carlos Alcaraz. El español levantó tres puntos de campeonato en el cuarto set y se llevó la copa de los mosqueteros en un partido que tuvo una duración de 5 horas y 29 minutos, batiendo el récord en el torneo francés.

Tras 5 horas y 29 minutos, Carlos Alcaraz se coronó como campeón del Roland Garros (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

La resistencia en cuanto a lo físico y mental los llevó a disputar uno de los partidos más importantes en la historia de la competición. El español se repuso de la adversidad gracias a su velocidad, potencia y explosividad, mientras que su colega empujó el encuentro con su estabilidad y tiros certeros. “Esa resistencia en el cuadro masculino, especialmente debido a la mayor duración de los partidos en los Grand Slams, es un requisito”, explicó Kovacs al respecto.

La capacidad de soportar partidos de cinco sets depende no solo de la fuerza o la velocidad, sino de una resistencia aeróbica y capacidad de trabajo excepcionales. Kovacs enfatizó: “Si no tienes la resistencia, la capacidad de trabajo, nunca vas a estar en la cima”.

En el circuito femenino y sus recientes finales evidencian la exigencia del deporte. Aryna Sabalenka, número uno actualmente, jugó tres de las cuatro finales de Gran Slam (y una semifinal), consagrándose en Estados Unidos.

Aryna Sabalenka defendió el título en el US Open (REUTERS/Mike Segar)

El científico deportivo aseveró que la dureza de las tenistas las pone en una posición de vanguardia en comparación con otros deportes por el alto volumen de entrenamiento y sufrimiento: “Porque son muy duras. Soportan un volumen muy alto. Su capacidad para soportar el sufrimiento es algo que las hace grandes”.

Otros desafíos en el ámbito del tenis

Además de los datos estrictamente científicos, existe un aspecto que añade una dificultad más. Su calendario es ajustado y exige a los protagonistas a viajar más de 160 mil kilómetros al año de continente en continente. “Eso es más del doble que las Grandes Ligas de Béisbol y la NBA”, explica el científico.

La temporada también es otro condicionante en la vida de los tenistas. Con once meses de duración, es de las más largas y con menos descanso, sumado a que torneos como los másters 1000 o Gran Slam tienen partidos cada dos días aproximadamente. De este modo, se reducen los tiempos de descanso y aumentan factores como el jet lag o la adaptación a nuevos entornos.

Rafael Nadal y Roger Federer jugaron en total 24 finales ATP (AP Photo/Petr David Josek)

Kovacs atribuye la fortaleza mental a la longevidad, citando como ejemplo a Venus Williams y su reciente regreso: “Puedes encontrar esos descansos, esos periodos sabáticos del deporte donde puedes centrar tu interés en otras cosas y luego volver con energías renovadas y seguir disfrutando del esfuerzo”.

El tenis individual también obliga a los jugadores a anticipar constantemente los golpes del rival y actuar basándose en ello. “Tener que desarrollar mentalmente estas estrategias contra diferentes jugadores y estilos, y también la necesidad de reflexionar sobre ellas”, destaca el científico.

Los puestos más altos del ranking reflejan las fortalezas físicas y mentales de estos atletas, ya que jugadores como Jannik Sinner, Aryna Sabalenka, Carlos Alcaraz o Iga Swiatek se mantienen en la vanguardia incluso ante desafíos importantes. Como así también fue el caso de las hermanas Williams, el Big 3 (Djokovic, Federer y Nadal) o Steffi Graf.