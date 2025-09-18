Deportes

La jugada a pura potencia del Diablito Echeverri que forzó el empate del Leverkusen sobre la hora en su debut en la Champions

El argentino amagó a patear el tiro libre enviado a la red por Alejandro Grimaldo y tuvo mucho atrevimiento sobre el tiempo adicionado para regalar su aporte en el 2-2 ante Copenhague

Claudio Echeverri continúa sumando rodaje con la camiseta del Bayer Leverkusen después de haber sido cedido por el Manchester City, y este jueves tuvo un aporte muy importante desde el banco de suplentes para lograr el empate 2-2 sobre la hora frente al Copenhague en su debut dentro de una competición como la UEFA Champions League.

El atacante de 19 años fue el tercer cambio realizado por el flamante entrenador Kasper Hjulmand: ingresó a los 67 minutos en lugar del francés nacionalizado marroquí Eliesse Ben Seghir dentro de un equipo que tuvo la titularidad de Ezequiel Equi Fernández (fue reemplazado unos instantes antes por Aleix García). El ex hombre de River Plate entró con el marcador adverso por el gol tempranero de Jordan Larsson a los nueve minutos.

Con esa mochila a cuestas, el volante ofensivo mostró una cuota adicional de atrevimiento para vulnerar a la defensa danesa y participó de un engaño que terminó en la igualdad parcial de los alemanes. A los 81′, se posicionó al lado de una pelota detenida de frente al arco junto a Alejandro Grimaldo y amagó que le pegaría un derechazo a ese balón, pero finalmente lo ejecutó el español con una pegada precisa a un ángulo, un zurdazo inatajable para Dominik Kotarski.

A pesar de esta anotación, Copenhague no dio el brazo a torcer y desniveló la balanza nuevamente a los 86 minutos con la celebración de Robert, que había entrado desde el banco durante el último cuarto de hora. Sin embargo, el Leverkusen no bajó los brazos y Echeverri frotó la lámpara en el primero de los cinco minutos agregados por el árbitro Aliyar Aghayev. El Diablito recibió un pase cruzado en el área con la marca encima de Gabriel Pereira y Viktor Claesson, se impuso a ambos a pura potencia, llegó hasta el fondo y mandó un centro envenenado para que Pantelis Hatzidiakos se atropellara con la pelota y la mandara a la red en su propia valla.

*El resumen del empate de Bayer Leverkusen ante Copenhague

Fue el tercer duelo que disputó Claudio Echeverri con la camiseta del Bayer y acumula solamente 58 minutos en esos juegos. A fines de agosto, sumó 6′ en la derrota 2-1 sobre Hoffenheim y 29′ en el empate 3-3 frente a Werder Bremen, que significó el último partido de Erik ten Hag como entrenador del equipo. El nombramiento de Hjulmand lo relegó al banco en el triunfo 3-1 sobre Eintracht Frankfurt como local por la tercera jornada de la Bundesliga.

Esta actuación del argentino se dio después de que el club rechazara la convocatoria por Diego Placente a la Selección con vistas al Mundial Sub 20. El director deportivo del club teutón, Simon Rolfes, ya comunicó de manera categórica que el joven se quedará en la entidad durante el certamen, una postura compartida con el Manchester City, dueño de su pase: “Vamos a necesitar al jugador. Se queda. Esa es nuestra opinión y también la del City”.

La reticencia por Echeverri se suma a la negativa del Real Madrid para ceder a Franco Mastantuono. Si depende de nosotros, se queda, declaró el entrenador Xabi Alonso en un claro guiño para tener al volante ofensivo bajo su ala durante el desarrollo de la Liga de España y la Champions League, que coincide con la realización de la Copa del Mundo juvenil entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre.

Bayer Leverkusen volverá a jugar este domingo desde las 12:30 ante Borussia Mönchengladbach como local por la cuarta fecha de la Bundesliga, que lo tiene en la décima colocación con cuatro unidades, a cinco del puntero Bayern Múnich.

La tabla de posiciones de la Fase Liga de la Champions League

