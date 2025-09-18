El legendario tenista Björn Borg fue diagnosticado con un cáncer de próstata “extremadamente agresivo” y afirmó: “Es día a día, año a año”

Björn Borg habló sobre el diagnóstico de cáncer de próstata que recibió (Foto: AP)

Björn Borg, legendario ex tenista sueco, está sometiéndose a tratamiento médico tras recibir un diagnóstico de cáncer de próstata “extremadamente agresivo”. La noticia, revelada en el capítulo final de su autobiografía Heartbeats: A Memoir, sorprendió a propios y extraños días atrás cuando se difundió la publicación. A los 69 años, el histórico ex jugador dio una entrevista en la que ahondó sobre su cuadro de salud.

Borg relató durante una entrevista con el programa BBC Breakfast las dificultades emocionales que atravesó desde que le confirmaron la enfermedad. “Hablé con el médico y me dijo que esto es muy grave. Dijo que tengo estas células cancerosas latentes y que será una lucha en el futuro. Cada seis meses me hago la prueba. La última vez que me la hice fue hace dos semanas. Es algo con lo que tengo que vivir”, reconoció el deportista.

“Lo tomo día a día, año tras año”, agregó en diálogo con el portal británico. Según informaron BBC y la agencia Associated Press, el ex número uno del mundo, quien se retiró repentinamente del tenis profesional a los 25 años con once títulos de Grand Slam, actualmente se encuentra en remisión después de una intervención médica en 2024.

La enfermedad fue detectada tras uno de los controles periódicos a los que se sometía, aunque Borg señaló que no experimentó síntomas hasta el momento en que los médicos confirmaron la gravedad del cuadro. Pese a la complejidad del escenario, expresó su decisión de enfrentarlo con determinación: “Lucharé todos los días como si fuera una final de Wimbledon”, afirmó en su autobiografía. “Lo que pasa es que no sientes nada, te sientes bien y luego simplemente sucede. Espero estar bien. Lo tomo día a día, año tras año, con esperanza”, remarcó durante la nota con la cadena británica.

Björn Borg se retiró a los 25 años del tenis profesional y narró en su autobiografía alguno de los momentos más difíciles de su vida (Foto: AP)

El contenido de su libro también aborda los momentos más oscuros que atravesó fuera de las canchas. Como detalló la agencia Associated Press, Borg narró episodios de consumo de drogas que comenzaron en 1982. “La primera vez que probé la cocaína, sentí el mismo tipo de euforia que solía sentir jugando al tenis”, relató en sus memorias. El sueco puntualizó que esa búsqueda constante de escape lo condujo, en dos ocasiones, a hospitales tras sufrir sobredosis. Una de ellas, en la década del noventa, ocurrió en un centro de Países Bajos; la otra, en Milán en 1989. “Mis formas preferidas de automedicación eran el alcohol, las drogas y las pastillas”, admitió en el libro.

La dimensión personal que reveló el extenista alcanza uno de sus puntos más crudos cuando describió la vergüenza experimentada al ver a su padre junto a la cama de hospital tras una de esas crisis. “La peor vergüenza de todas”, recordó en el texto. En conversación con AP, Borg reconoció: “Fue una decisión estúpida involucrarse con este tipo de cosas. Realmente te destruye. Estaba feliz de alejarme del tenis, de esa vida. Pero no tenía un plan sobre qué hacer. No tenía personas detrás de mí para guiarme en la dirección correcta”.

En el aspecto deportivo, Bjorn Borg revolucionó el juego al conseguir seis títulos de Roland Garros y cinco victorias consecutivas en Wimbledon entre 1976 y 1980, sumando un récord de 41 partidos seguidos ganados en ese torneo. El sueco, apodado Ice-Borg por su frialdad en la cancha, enfrentó a rivales como John McEnroe y Jimmy Connors. La final de Wimbledon en 1980 ante McEnroe, que se extendió casi cuatro horas, se mantiene como uno de los encuentros más recordados por la prensa internacional.

Bjorn Borg capitaneó al Team Europa en la Laver Cup del 2024 (Reuters)

El retiro de Borg a tan corta edad sorprendió al mundo del deporte. Lo decidió tras perder las finales de Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos en 1981, según detalló en su autobiografía. “Solo podía pensar en lo miserable que se había vuelto mi vida”, señaló. Posteriormente intentó un regreso al circuito entre 1991 y 1993, sin conseguir victorias en torneos importantes.

En su etapa actual, Borg resumió su enfoque vital de manera sobria. El extenista enfatizó para BBC la importancia de vivir en el presente, una actitud que lo acompaña en su recuperación y en la reconstrucción de su vida personal. La publicación de Heartbeats: A Memoir, coescrita junto a su esposa, saldrá próximamente en los Estados Unidos y el Reino Unido. Borg aseguró que, al compartir “todas las cosas por las que pasé”, experimenta un alivio: “Me siento mucho mejor. No más secretos”.

Borg jugando contra Tom Okker en el Abierto de Rotterdam en 1975 (foto: Wikipedia)