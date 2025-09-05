Deportes

Björn Borg reveló en su autobiografía que padece cáncer de próstata: “Lucho como si cada día fuera una final de Wimbledon”

El extenista sueco de 69 años sorprendió con el anuncio de su batalla personal en el libro “Heartbeat”, que se lanzará oficialmente el 18 de septiembre

Por Faustino Cuomo

Guardar
Björn Borg no solo redefinió
Björn Borg no solo redefinió el tenis moderno con su estilo imperturbable y temprano éxito, sino que también dejó una huella cultural que aún perdura (Captura video)

Björn Borg perdura como una de las más imponentes en la historia del deporte. Con once títulos de Grand Slam, un estilo inconfundible y una presencia imponente dentro y fuera de la pista, el sueco marcó una época que revolucionó el tenis profesional. Recientemente, su nombre volvió a los titulares tras revelar, en su autobiografía, una batalla secreta contra el cáncer, mostrando una vez más su temple ante la adversidad.

El extenista sueco narra los
El extenista sueco narra los desafíos y aprendizajes de su batalla fuera de las canchas (foto: EFE/EPA/ANDY RAIN/Archivo)

Su irrupción en el circuito profesional fue impactante e inmediata. En 1974, el joven sueco asombró al mundo al consagrarse campeón del Abierto de Francia con solo 18 años, convirtiéndose en el campeón más joven hasta ese momento en un torneo mayor de tenis.

Este título en París fue apenas el comienzo. Borg sumó un total de seis títulos en Roland Garros, incluyendo una racha casi imbatible de cuatro campeonatos consecutivos entre 1978 y 1981. Su juego sólido desde el fondo de la cancha, su temple de acero y su capacidad para mantener la calma en los momentos más tensos lo convirtieron rápidamente en una leyenda viva.

Borg jugando contra John McEnroe
Borg jugando contra John McEnroe en 1979 (foto: Wikipedia)

Wimbledon: el escenario de la consagración

Si en la arcilla de París Borg impuso su dominio, en Wimbledon construyó una de las dinastías más asombrosas de la historia del tenis. Su primer título en el césped londinense llegó en 1976, una victoria memorable ante Ilie Nastase. Al terminar el partido, el propio Nastase expresó su asombro: “Estamos jugando tenis, y él está jugando otra cosa”.

A esa conquista le siguieron cuatro coronas más en Wimbledon, sumando cinco títulos consecutivos. Su último triunfo en la hierba londinense fue ante un joven John McEnroe, en la que fue la primera final del estadounidense en el torneo. El propio estadounidense reconoció la trascendencia de ese duelo histórico: “Hay magia cuando se mencionan nuestros nombres juntos, llevamos al tenis a un lugar en el que nunca antes había estado. Es un partido que recordaré por el resto de mi vida”.

Borg jugando contra Tom Okker
Borg jugando contra Tom Okker en el Abierto de Rotterdam en 1975 (foto: Wikipedia)

Una retirada temprana

Lo que hace aún más singular la carrera de Borg es la brevedad de su tiempo en la elite. A pesar de su éxito rotundo, decidió retirarse del tenis profesional en 1983, a los 26 años. Como señala Daily Mail, “En una carrera que abarcó apenas una década, se consolidó en la historia del tenis como uno de sus jugadores más grandes”.

La decisión resultó sorpresiva para el mundo del deporte, pues Borg todavía se encontraba entre los mejores del ranking y era protagonista de espectaculares encuentros frente a figuras emergentes. Su legado, sin embargo, se consolidó rápidamente: hasta hoy, ocupa el sexto lugar en la lista de ganadores de Grand Slam, solo superado por nombres como Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer, Pete Sampras y Roy Emerson.

El carisma y la serenidad
El carisma y la serenidad que marcaron la carrera de Borg también lo acompañaron en momentos difíciles (foto: Richard Cashin-USA TODAY Sports)

Un anuncio y la valentía ante la adversidad

Casi medio siglo después de alcanzar la cima mundial, Björn Borg vuelve a ser noticia. A los 69 años, el sueco reveló su lucha secreta contra el cáncer en la autobiografía titulada Heartbeat, escrita en colaboración con su esposa Patricia.

El libro se ha anticipado para algunos usuarios de Amazon en Italia, develando partes íntimas y desconocidas de la vida del campeón. “Pasé por momentos difíciles, pero es un alivio para mí hacer este libro. Me siento mucho mejor”, confesó el tenista sobre el trabajo que realizó a lo largo de casi dos años junto a su esposa.

El libro coescrito con Patricia
El libro coescrito con Patricia Borg, revela aspectos íntimos de la vida del campeón (foto: REUTERS/Toby Melville)

En una entrevista con Associated Press, en 2024, Borg ya había hablado sobre el cáncer de próstata que padecía, al cual definió como el desafío más importante y aún inconcluso de su vida. “No tengo nada ahora mismo. Pero cada seis meses tengo que ir y revisarme. El proceso no es algo divertido. Estoy bien. Estoy bien. Y me siento muy bien”, señaló.

Por último, reflexionó: “Tengo un nuevo oponente con el cáncer, uno que no puedo controlar. Pero voy a vencerlo. No me voy a rendir. Lucho como si cada día fuera una final de Wimbledon. Y esas suelen ir bastante bien, ¿no?”.

"Heartbeats" relata los episodios conocidos
"Heartbeats" relata los episodios conocidos (y no tanto) sobre la vida de Björn Borg, contada por él mismo (foto: Waterstones)

La autobiografía Heartbeat será publicada en múltiples países, incluyendo Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, España, toda Latinoamérica, Países Bajos, Italia y Suecia.

Se publicará el 18 de septiembre en Reino Unido y a partir del 23 de septiembre en el resto del mundo.

Temas Relacionados

Björn BorgTenisCáncerAutobiografía HeartbeatPatricia BorgNewsroom BUE

Últimas Noticias

Tras ceder su Alpine a Paul Aron, Franco Colapinto correrá la segunda práctica del Gran Premio de Italia de Fórmula 1 en Monza

El rookie ocupó la butaca del argentino en la FP1 y quedó 20°. El segundo entrenamiento, desde las 12, tendrá a Colapinto nuevamente en pista

Tras ceder su Alpine a

Nicolás Otamendi anunció que jugó su último partido por Eliminatorias en Argentina tras la victoria sobre Venezuela

La selección argentina se despidió de su público con una goleada por 3-0 ante la Vinotinto

Nicolás Otamendi anunció que jugó

El descargo de la U de Chile tras el fallo de Conmebol que descalificó a Independiente: “Se ha hecho justicia”

Michael Clark, principal mandatario del conjunto chileno, se refirió a la sentencia de la Confederación Sudamericana de Fútbol

El descargo de la U

El emotivo mensaje de Anto Roccuzzo dedicado a Lionel Messi: “Que suerte la nuestra de acompañarte”

La rosarina estuvo en el palco del Mas Monumental y compartió un sentido posteo. También le dedicaron mensajes a la Pulga sus compañeros

El emotivo mensaje de Anto

Todos los goles de la Fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas: cuándo se disputará la última jornada

Argentina, Brasil, Colombia y Uruguay golearon y ya piensan en el Mundial 2026. En la última jornada se conocerá quién se quedará con el boleto al Repechaje

Todos los goles de la
ÚLTIMAS NOTICIAS
Más facilidad para cancelar impuestos:

Más facilidad para cancelar impuestos: ARCA permitió que los contribuyentes puedan usar sus saldos a favor

La esperanza de vida en el mundo se está estabilizando y no llegará a los 100 años

Violento asalto al excampeón de TC Emanuel Moriatis en la Panamericana: le dispararon para robarle la moto

Encuentran un vínculo entre la contaminación del aire y el riesgo de un tipo de demencia

Frío en CABA: mínimas de 3 grados pero sin lluvias hasta la próxima semana

INFOBAE AMÉRICA
China anunció aranceles temporales de

China anunció aranceles temporales de hasta un 62 por ciento a la carne de cerdo de la Unión Europea

Israel bombardeó uno de los edificios señalados como centro de operaciones de Hamas en Ciudad de Gaza

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció 168 nuevas acciones represivas: son más de 2.200 en lo que va del año

Putin quiere desarrollar la industria de tierras raras en Rusia y sueña con tener apoyo de Estados Unidos

El grupo terrorista Hamas difundió un video de dos rehenes israelíes secuestrados el 7 de octubre de 2023

TELESHOW
Juana Repetto mostró por primera

Juana Repetto mostró por primera vez su pancita de embarazada: “¿Acaso se hizo notar muy rápido?”

Wanda Nara calentó el anuncio de MasterChef Celebrity: el desafío a Luis Ventura y el elogio a Evangelina Anderson

Arnaldo André le confesó a Mario Pergolini por qué nunca se casó y cómo enfrenta la soledad

El emotivo encuentro entre Charly García y Lionel Messi, tras el partido de la Selección Argentina

Wanda Nara anunció los famosos de MasterChef Celebrity: Maxi López, Evangelina Anderson, Pablo Lescano, Ventura, Marixa Balli y más