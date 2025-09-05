Björn Borg reveló en su autobiografía que padece cáncer de próstata: “Lucho como si cada día fuera una final de Wimbledon”

Björn Borg no solo redefinió el tenis moderno con su estilo imperturbable y temprano éxito, sino que también dejó una huella cultural que aún perdura (Captura video)

Björn Borg perdura como una de las más imponentes en la historia del deporte. Con once títulos de Grand Slam, un estilo inconfundible y una presencia imponente dentro y fuera de la pista, el sueco marcó una época que revolucionó el tenis profesional. Recientemente, su nombre volvió a los titulares tras revelar, en su autobiografía, una batalla secreta contra el cáncer, mostrando una vez más su temple ante la adversidad.

Su irrupción en el circuito profesional fue impactante e inmediata. En 1974, el joven sueco asombró al mundo al consagrarse campeón del Abierto de Francia con solo 18 años, convirtiéndose en el campeón más joven hasta ese momento en un torneo mayor de tenis.

Este título en París fue apenas el comienzo. Borg sumó un total de seis títulos en Roland Garros, incluyendo una racha casi imbatible de cuatro campeonatos consecutivos entre 1978 y 1981. Su juego sólido desde el fondo de la cancha, su temple de acero y su capacidad para mantener la calma en los momentos más tensos lo convirtieron rápidamente en una leyenda viva.

Wimbledon: el escenario de la consagración

Si en la arcilla de París Borg impuso su dominio, en Wimbledon construyó una de las dinastías más asombrosas de la historia del tenis. Su primer título en el césped londinense llegó en 1976, una victoria memorable ante Ilie Nastase. Al terminar el partido, el propio Nastase expresó su asombro: “Estamos jugando tenis, y él está jugando otra cosa”.

A esa conquista le siguieron cuatro coronas más en Wimbledon, sumando cinco títulos consecutivos. Su último triunfo en la hierba londinense fue ante un joven John McEnroe, en la que fue la primera final del estadounidense en el torneo. El propio estadounidense reconoció la trascendencia de ese duelo histórico: “Hay magia cuando se mencionan nuestros nombres juntos, llevamos al tenis a un lugar en el que nunca antes había estado. Es un partido que recordaré por el resto de mi vida”.

Una retirada temprana

Lo que hace aún más singular la carrera de Borg es la brevedad de su tiempo en la elite. A pesar de su éxito rotundo, decidió retirarse del tenis profesional en 1983, a los 26 años. Como señala Daily Mail, “En una carrera que abarcó apenas una década, se consolidó en la historia del tenis como uno de sus jugadores más grandes”.

La decisión resultó sorpresiva para el mundo del deporte, pues Borg todavía se encontraba entre los mejores del ranking y era protagonista de espectaculares encuentros frente a figuras emergentes. Su legado, sin embargo, se consolidó rápidamente: hasta hoy, ocupa el sexto lugar en la lista de ganadores de Grand Slam, solo superado por nombres como Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer, Pete Sampras y Roy Emerson.

Un anuncio y la valentía ante la adversidad

Casi medio siglo después de alcanzar la cima mundial, Björn Borg vuelve a ser noticia. A los 69 años, el sueco reveló su lucha secreta contra el cáncer en la autobiografía titulada Heartbeat, escrita en colaboración con su esposa Patricia.

El libro se ha anticipado para algunos usuarios de Amazon en Italia, develando partes íntimas y desconocidas de la vida del campeón. “Pasé por momentos difíciles, pero es un alivio para mí hacer este libro. Me siento mucho mejor”, confesó el tenista sobre el trabajo que realizó a lo largo de casi dos años junto a su esposa.

En una entrevista con Associated Press, en 2024, Borg ya había hablado sobre el cáncer de próstata que padecía, al cual definió como el desafío más importante y aún inconcluso de su vida. “No tengo nada ahora mismo. Pero cada seis meses tengo que ir y revisarme. El proceso no es algo divertido. Estoy bien. Estoy bien. Y me siento muy bien”, señaló.

Por último, reflexionó: “Tengo un nuevo oponente con el cáncer, uno que no puedo controlar. Pero voy a vencerlo. No me voy a rendir. Lucho como si cada día fuera una final de Wimbledon. Y esas suelen ir bastante bien, ¿no?”.

La autobiografía Heartbeat será publicada en múltiples países, incluyendo Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, España, toda Latinoamérica, Países Bajos, Italia y Suecia.

Se publicará el 18 de septiembre en Reino Unido y a partir del 23 de septiembre en el resto del mundo.