Mientras espera la oficialización del reemplazante de Vaccari, Independiente presentó su nueva camiseta: el detalle en los escudos

La nueva camiseta que presentó Independiente

Independiente transita un momento de cambios en el ámbito deportivo tras la decisión de Julio Vaccari de dar un paso al costado como entrenador a raíz de los malos resultados que se combinaron con la descalificación que le impuso Conmebol de la Copa Sudamericana. En ese ambiente de cambios, el Rojo se prepara para afrontar el último tramo del Torneo Clausura con un nuevo entrenador y también con una renovación de su indumentaria.

Luego de estrenar ante Banfield el pasado fin de semana el modelo titular, el club difundió este martes el diseño de la casaca alternativa para la temporada con la misma particularidad que en la principal: los distintos escudos históricos aparecen en relieve en la tela. “Siempre con tus estandartes”, “La camiseta que rinde homenaje a todos los escudos” y “El escudo más lindo del mundo. El nuestro”, fueron los lemas elegidos por el club para mostrar la nueva indumentaria que tuvo a Diego Tarzia, Pablo Galdames y Walter Mazzanti entre los protagonistas de la presentación.

El próximo domingo, desde las 14.30, Independiente será anfitrión de San Lorenzo en el Estadio Libertadores de América por la 9ª fecha del Torneo Clausura. Si bien el acuerdo para que Gustavo Quinteros se convierta en el reemplazante de Vaccari tras la renuncia del DT, el banco de suplentes del LDA podría estar ocupado este fin de semana por la dupla de Carlos Matheu y Eduardo Tuzzio, ex defensores del club que están al mando de la Reserva y se pusieron al frente del plantel profesional durante esta semana a la espera que la directiva oficialice al nuevo conductor.

En ese marco, Quinteros tendría su estreno oficial en Avellaneda el siguiente fin de semana: Independiente visitará a Racing en el Cilindro por el clásico de la ciudad correspondiente a la 10ª jornada, que se jugará el domingo 28 de septiembre a partir de las 15.15. Hasta el momento, si bien ya está a la venta en las tiendas oficiales, no hay fecha de estreno formal para la casaca alternativa.

Los detalles de la nueva camiseta alternativa

El Rojo figura actualmente en la última ubicación de la Zona B con 3 puntos, a seis del primer equipo que avanzaría a octavos de final. Sin embargo, debe un partido (contra Platense) y tiene todavía ocho fechas más por delante para reponerse de este arranque erróneo. Incluso debe pensar en la próxima temporada: figura a cuatro unidades de Tigre, último equipo que hoy estaría sacando el boleto a la Copa Sudamericana del 2024.

Más allá de que debe conocer todavía la fecha oficial para enfrentar al Calamar como local por el pendiente de la jornada 6, la agenda para el club de Avellaneda tiene por delante a San Lorenzo (local), Racing (visitante), Godoy Cruz (V), Lanús (L), San Martín de San Juan (V), Atlético Tucumán (L), Deportivo Riestra (V) y Rosario Central.

Independiente estrenó la camiseta titular ante Banfield (Fotobaires)

El club de Avellaneda lleva casi dos décadas de unión con la indumentaria Puma, con un contrato que se renovó por última vez hasta 2025 hace dos años. Si bien todavía no hubo oficialización, se espera que la marca que viste las divisiones Juveniles, el Fútbol femenino, el Básquet y el Futsal, entre otras actividades, extienda el vínculo nuevamente con el Rojo lo que haría superar los 20 años del lazo que se inició en 2009.