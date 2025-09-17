Deportes

Mientras espera la oficialización del reemplazante de Vaccari, Independiente presentó su nueva camiseta: el detalle en los escudos

El Rojo, que oficializará en las próximas horas a Gustavo Quinteros, estrenó un modelo titular ante Banfield y ahora presentó la alternativa

Guardar
La nueva camiseta que presentó Independiente

Independiente transita un momento de cambios en el ámbito deportivo tras la decisión de Julio Vaccari de dar un paso al costado como entrenador a raíz de los malos resultados que se combinaron con la descalificación que le impuso Conmebol de la Copa Sudamericana. En ese ambiente de cambios, el Rojo se prepara para afrontar el último tramo del Torneo Clausura con un nuevo entrenador y también con una renovación de su indumentaria.

Luego de estrenar ante Banfield el pasado fin de semana el modelo titular, el club difundió este martes el diseño de la casaca alternativa para la temporada con la misma particularidad que en la principal: los distintos escudos históricos aparecen en relieve en la tela. “Siempre con tus estandartes”, “La camiseta que rinde homenaje a todos los escudos” y “El escudo más lindo del mundo. El nuestro”, fueron los lemas elegidos por el club para mostrar la nueva indumentaria que tuvo a Diego Tarzia, Pablo Galdames y Walter Mazzanti entre los protagonistas de la presentación.

El próximo domingo, desde las 14.30, Independiente será anfitrión de San Lorenzo en el Estadio Libertadores de América por la 9ª fecha del Torneo Clausura. Si bien el acuerdo para que Gustavo Quinteros se convierta en el reemplazante de Vaccari tras la renuncia del DT, el banco de suplentes del LDA podría estar ocupado este fin de semana por la dupla de Carlos Matheu y Eduardo Tuzzio, ex defensores del club que están al mando de la Reserva y se pusieron al frente del plantel profesional durante esta semana a la espera que la directiva oficialice al nuevo conductor.

En ese marco, Quinteros tendría su estreno oficial en Avellaneda el siguiente fin de semana: Independiente visitará a Racing en el Cilindro por el clásico de la ciudad correspondiente a la 10ª jornada, que se jugará el domingo 28 de septiembre a partir de las 15.15. Hasta el momento, si bien ya está a la venta en las tiendas oficiales, no hay fecha de estreno formal para la casaca alternativa.

Los detalles de la nueva
Los detalles de la nueva camiseta alternativa

El Rojo figura actualmente en la última ubicación de la Zona B con 3 puntos, a seis del primer equipo que avanzaría a octavos de final. Sin embargo, debe un partido (contra Platense) y tiene todavía ocho fechas más por delante para reponerse de este arranque erróneo. Incluso debe pensar en la próxima temporada: figura a cuatro unidades de Tigre, último equipo que hoy estaría sacando el boleto a la Copa Sudamericana del 2024.

Más allá de que debe conocer todavía la fecha oficial para enfrentar al Calamar como local por el pendiente de la jornada 6, la agenda para el club de Avellaneda tiene por delante a San Lorenzo (local), Racing (visitante), Godoy Cruz (V), Lanús (L), San Martín de San Juan (V), Atlético Tucumán (L), Deportivo Riestra (V) y Rosario Central.

Independiente estrenó la camiseta titular
Independiente estrenó la camiseta titular ante Banfield (Fotobaires)

El club de Avellaneda lleva casi dos décadas de unión con la indumentaria Puma, con un contrato que se renovó por última vez hasta 2025 hace dos años. Si bien todavía no hubo oficialización, se espera que la marca que viste las divisiones Juveniles, el Fútbol femenino, el Básquet y el Futsal, entre otras actividades, extienda el vínculo nuevamente con el Rojo lo que haría superar los 20 años del lazo que se inició en 2009.

Temas Relacionados

Club Atletico Independiente

Últimas Noticias

Newell’s y Belgrano se jugarán el pase a semifinales de la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

La Lepra y el Pirata medirán fuerzas en el Estadio Único La Pedrera de San Luis. Desde las 18 por TyC Sports

Newell’s y Belgrano se jugarán

River Plate abrirá su serie ante Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

El Millonario intentará hacerse fuerte en su casa ante el Verdao. Desde las 21.30, por Fox Sports, Telefe y Disney+

River Plate abrirá su serie

La Fórmula 1 anunció cambios en el calendario 2026: los nuevos circuitos con carrera sprint y un ajuste de horario

La Máxima confirmó los seis trazados para las pruebas rápidas que se corren los sábados y los horarios de las sesiones de los 24 Grandes Premios

La Fórmula 1 anunció cambios

La agenda de la Champions League con el debut del Liverpool de Mac Allister y el duelo del Chelsea de Enzo Fernández ante Bayern Múnich

Además de la presentación de los argentinos, el PSG comenzará su camino en la defensa del título que conquistó la pasada edición

La agenda de la Champions

Arrancan los octavos de final en Villa María con duelos estelares y el inicio del cuadro de dobles

El Challenger que se desarrolla en la ciudad cordobesa tendrá al máximo favorito en cancha y los argentinos se adueñan de la acción en la modalidad por parejas. Todos los detalles

Arrancan los octavos de final
ÚLTIMAS NOTICIAS
“Que los diputados no le

“Que los diputados no le hagan el juego al kirchnerismo”, pidió Sturzenegger antes de la sesión en el Congreso

Tucumán: tres hombres intentaron trasladar más de 40 kilos de cocaína ocultos en los laterales de una camioneta

La exconductora Canela reveló que fue abusada cuando era una niña: “Nunca lo pude contar hasta ahora”

Del street style al estilo romántico y etéreo: qué looks brillaron en la Semana de la Moda de Nueva York

El presidente de la UIA alertó sobre el freno en los sectores de la construcción, textil, calzado, metalmecánico y cemento

INFOBAE AMÉRICA
Uruguay finalizó el relevo de

Uruguay finalizó el relevo de sus cascos azules en el Congo tras 19 meses en el exterior

Un asteroide gigante se acerca a la Tierra: qué se sabe sobre el 2025 FA22

Trump llegó al Castillo de Windsor para el inicio de su visita de Estado al Reino Unido

El papa León XIV habló sobre la invasión de Rusia a Ucrania: “La OTAN no inició la guerra”

La viuda de Alexei Navalny presentó pruebas de que su esposo fue envenenado en una prisión rusa

TELESHOW
Deslumbró en La Voz Argentina

Deslumbró en La Voz Argentina y recibió el elogio soñado de Valeria Lynch: “Soy tu fan”

La advertencia de Daniela Celis a Thiago Medina antes del accidente que sufrió con su moto: “Acordate de El Noba”

Marcelo Tinelli llega al streaming: “Quiero recuperar el viejo espíritu de VideoMatch”

El adolescente de 16 años con leucemia que recibió el apoyo de Bizarrap en el programa de Guido Kaczka

Catherine Fulop sufrió una dura caída durante su aparición en el show de Erreway: “Hice un papelón”