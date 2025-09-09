Siete nombres para tres butacas: la pelea en Red Bull que mantendrá abierto el mapa de pilotos en la F1 para 2026

Max Verstappen seguirá en Red Bull en 2026. ¿Quién serán los otros pilotos en la estructura? (REUTERS/Jakub Porzycki)

La incógnita sobre quién será el segundo piloto que acompañe a Max Verstappen en Red Bull para la temporada 2026 de Fórmula 1 sigue sin resolverse, mientras la escudería mantiene en evaluación a los candidatos para tomar una decisión. El proceso, que involucra a Yuki Tsunoda, Isack Hadjar y Liam Lawson, sumado a varios jóvenes, también vincula a los asientos del equipo satélite (Racing Bulls) y se desarrolla en un contexto de cambios internos y de cara a un año que tendrá un nuevo reglamento técnica, lo que podría cambiar el orden de la grilla como la conocimos hasta hoy.

La estructura de la bebida energizante podría optar por priorizar a los integrantes de su propio programa de desarrollo, según varios medios especializados como el sitio Soy Motor y Motorsport. Esto descartaría opciones externas y permitiría así extender el proceso de evaluación durante varias semanas. A diferencia de años anteriores, cuando los anuncios se produjeron cerca del final de la temporada, la escudería planea esperar. ¿Será cierto que un piloto experimentado como Alex Albon, que ya corrió en RB y hoy es bastión de Williams, pueda volver para ser compañero de Verstappen? En Europa, las especulaciones de cara al futuro se pusieron en marcha después del Gran Premio de Italia, en Monza. Por ahora, solo parecen ser rumores en el paddock.

Uno de los focos principales recae sobre Tsunoda, quien dispondría de un plazo definido para demostrar que merece el asiento junto al cuatro veces campeón de la F1. Helmut Marko, asesor de Red Bull, señaló que el piloto japonés tiene hasta “alrededor de México” para acercarse al nivel de rendimiento exigido. Uno de los hombres fuertes de la escudería precisó que Tsunoda tiene que igualar de forma constante el ritmo del neerlandés y que la decisión se tomará tras observar su desempeño en las próximas pruebas.

En contra parte, el jefe de equipo de Red Bull Laurent Mekies respaldó la idea de otorgar más tiempo al nipón, remarcando que el equipo no está apurado y que la evaluación se realizará con calma. Según el hombre que reemplazó a Christian Horner como titular del equipo, la escudería cuenta con suficientes pilotos en su programa para cubrir cualquier escenario y puede permitirse analizar todas las opciones antes de tomar una determinación definitiva.

“Estamos relajados con el tema de los pilotos, porque fundamentalmente, tenemos todas nuestras cartas en el lado de Red Bull, y nos podemos tomar varias semanas, o meses, para decidir”, dijo Miekes. El directivo insistió que el respeto hacia los pilotos implica no demorar la decisión hasta el final de la temporada, pero reiteró que el proceso no se acelerará innecesariamente.

¿Hadjar tomará el lugar que tiene hoy Tsudona en Red Bull para 2026? (REUTERS/Stephanie Lecocq)

El rendimiento reciente de Tsunoda fue objeto de análisis dentro del equipo. Tras un inicio de temporada complicado, en el que no sumó puntos durante siete carreras y su mejor resultado fue un puesto 9 en el GP de Barhéin, el japonés logró mejorar tras la llegada de Mekies. En Spa-Francorchamps, Yuki recibió una actualización técnica en su monoplaza, equiparándolo al de Verstappen, lo que se tradujo en su mejor clasificación con el equipo en Bélgica y una destacada cercanía en tiempos respecto al piloto neerlandés en Hungría.

Otro de los nombres que gana terreno en Red Bull para el 2026 es el que para muchos será el noveto del año en la F1. Las acciones de Hadjar como uno de los principales aspirantes al segundo asiento de Red Bull tras lograr su primer podio en Fórmula 1 en Zandvoort están en alza. El piloto francés, actualmente décimo en la clasificación con 38 puntos, impresionó al equipo y el resto del paddock con su desempeño, especialmente en un fin de semana donde el VCARB 02 mostró gran competitividad. Hasta el propio Marko manifestó su satisfacción por el gran rendimiento del Mini Prost, lo que reforzó su candidatura para 2026.

“Honestamente, si a principios de año me preguntaban si me sentía listo para subir a Red Bull este año, la respuesta era ‘no’. No veo por qué hacerlo ahora. Pero 2026 es totalmente distinto porque el equipo empieza desde cero. No habrá toda esta discusión sobre el segundo coche. Esto no estará sobre la mesa porque es un coche nuevo para todos”, expresó Hadjar sobre la chance de convertirse en el compañero de Verstappen.

En la lista de candidatos también figuran otros nombres que todavía no tienen asegurada su participación en la Máxima. Uno de ellos es el de Liam Lawson, el neozelandés que pasó de Racing Bulls a Red Bull a principios de año, pero que sólo disputó dos carreras y luego regresó al equipo satélite.

¿Quiénes son los jóvenes talentos en la mira? El español Pepe Martí, piloto de Campos Racing en la Fórmula 2, reconoció que su objetivo principal sigue siendo la máxima categoría, aunque reconoce que esa opción se complicó y que su desarrollo profesional podría tomar otros caminos. El catalán de 20 años marcha en el sexto puesto de la clasificación (112 puntos), todavía tiene tres rondas en el final de la campaña antes de decidir su futuro. Por su parte, Arvid Lindblad, pese a un inicio prometedor en la F2, aún no se perfila como una opción sólida para el salto a la Fórmula 1 en el corto plazo. Si Lindblad permanece un año más en la categoría, Ayumu Iwasa, reciente ganador en la Super Fórmula, y quien ya se subió a un monoplaza del equipo satélite en la práctica libre del Gran Premio de Australia, podría convertirse en una alternativa para Racing Bulls, según indicó el portal francés Auto Hebdo.

Después de la llegada de Mekies, sumado a la reciente victoria de Verstappen en Monza, desviaron del foco de lo que es una puja por los asientos sin confirmación en una de las estructuras más potentes de la F1. Varios pilotos suenan, pero al menos por ahora, las definiciones parecen que se retrasarán para el final de una temporada que cada prueba marca una mayor paridad entre los protagonistas.

El mapa de la Fórmula 1 para 2026