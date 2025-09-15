Deportes

Argentina se consolida en la élite del tenis mundial con ocho jugadores en el Top 100

La Legión se ubica como el cuarto país con más representantes en la primera centena de la clasificación ATP Tour, una cifra que solo superan Estados Unidos, Francia e Italia

Argentina se ubica en la cuarta posición con 8 tenistas dentro del Top 100 del ranking ATP Tour (Foto: REUTERS/Piroschka Van De Wouw)

A pesar de no contar con el respaldo económico de las grandes potencias, el tenis argentino se ha posicionado en un lugar privilegiado a nivel global. La última actualización del ranking ATP Tour ubica al país en el cuarto puesto mundial con ocho jugadores dentro del Top 100, superando a federaciones con mayores recursos y solo por detrás de Estados Unidos (15), Francia (13) e Italia (9).

En un país donde se estima que 4,5 millones de personas practican tenis, este logro adquiere una dimensión aún mayor. La presencia de ocho representantes entre los 100 mejores del mundo no solo subraya la profundidad del talento local, sino que también es un claro indicio de su constante producción de jóvenes promesas que aspiran a convertirse en profesionales. Este éxito refuerza el prestigio de la Legión y pone en evidencia el arduo trabajo que se realiza en el desarrollo de representantes en todas las categorías, quienes logran posicionarse en la élite mundial a base de esfuerzo, dedicación y una pasión inquebrantable.

Este lunes, la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) detalló los ocho jugadores argentinos que se encuentran en el centenar de la clasificación mundial. La lista está encabezada por Francisco Cerúndolo, la primera raqueta albiceleste, que actualmente ocupa el puesto 21. Lo siguen Sebastián Báez (41°), Camilo Ugo Carabelli (43°), Francisco Comesaña (60°), Tomás Etcheverry (63°), Juan Manuel Cerúndolo (72°), Mariano Navone (82°) y Thiago Tirante (94°). Este número se consolidó el último fin de semana, con el triunfo de tres tenistas en distintos puntos del globo en el circuitos Challenger.

En la temporada 2016 Argentina culminó el año con 9 jugadores dentro del Top 100, el abanderado fue Juan Martín Del Potro (Foto: REUTERS/Agustin Marcarian)

Este logro no es un hecho aislado, sino la consolidación de un proceso que el tenis argentino ha venido construyendo. Por segunda temporada consecutiva, el tenis nacional aspira a finalizar el año con ocho jugadores dentro del Top 100. Además, mantiene el deseo de romper esa barrera y poder llevar la marca a nueve tenistas, una cifra que se alcanzó por última vez en 2016 con Juan Martín Del Potro (38°), Federico Delbonis (41°), Diego Schwartzman (52°), Facundo Bagnis (56°), Juan Mónaco (65°), Horacio Zeballos (71°), Guido Pella (80°), Renzo Olivo (83°) y Carlos Berlocq (95°).

El secreto detrás de esta notable consistencia reside, en gran parte, en el inagotable semillero que es el circuito ATP Challenger. En estos torneos de menor categoría, los tenistas argentinos forjan su carácter, ganan rodaje y acumulan los puntos necesarios para ascender. La intensa competencia interna por cada lugar en el top 100 genera un impulso constante, obligando a los jugadores a elevar su nivel semana tras semana y, en última instancia, a alimentar de manera sostenible la presencia argentina en la élite mundial.

En lo que va de la temporada, el tenis nacional alcanzó hasta el momento doce títulos Challenger (Foto: ATP Tour)

En lo que va de la temporada, el tenis nacional alcanzó hasta el momento doce títulos en la segunda categoría del tour, lo que les permitió a muchos de ellos seguir escalando posiciones. Román Burruchaga (Piracicaba), Thiago Tirante (Córdoba y Szczecin), Camilo Ugo Carabelli (Rosario), Alex Barrena (Tucumán y Santa Cruz), Marco Trungelliti (Lyon, Tulln y Targu-Mures), Mariano Navone (Brawnschweig), Santiago Rodríguez Taverna (Porto Alegre) y Juan Manuel Cerúndolo (Guangzhou)

Este éxito colectivo no es un fin en sí mismo, sino el inicio de un legado que inspira a la próxima generación de jugadores. Con tantos referentes en el circuito, las jóvenes promesas tienen la prueba viviente de que el camino al profesionalismo es posible. Así, el tenis argentino se proyecta no solo como una potencia actual, sino como un modelo de desarrollo que asegura la continuidad de su tradición ganadora en los años venideros.

