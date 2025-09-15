Fin de semana glorioso del tenis nacional: Juan Manuel Cerúndolo, Thiago Tirante y Marco Trungelliti, campeones en el circuito Challenger

Juan Manuel Cerúndolo, Thiago Tirante y Marcos Trungelliti se consagraron campeones en el circuito Challenger durante este fin de semana (Foto: ATP Tour)

El tenis nacional vivió un fin de semana soñado. A la victoria de la Selección Argentina de Tenis YPF en la Copa Davis ante Países Bajos, en Groningen, que le permitirá ser uno de los países que competirán por la Ensaladera de Plata en el Final 8 de Bolonia, se sumaron los éxitos en el circuito Challenger. Tres representantes, Juan Manuel Cerúndolo, Marco Trungelliti y Thiago Tirante, se consagraron campeones en distintos rincones del planeta. Estos triunfos no solo significan títulos, sino también valiosos ascensos en el escalafón mundial para cerrar la temporada con altas chances de clasificar a los torneos más importantes de 2026.

El hermano menor de los Cerúndolo conquistó el título en el Challenger de Guangzhou, China, marcando un hito en su carrera. Esta victoria representa su undécimo trofeo en la categoría, pero es el primero que consigue sobre una superficie de cemento. Gracias a la conquista, Juanma escalará hasta el puesto 72° del ranking ATP Tour, la mejor clasificación de su trayectoria desde que es tenista profesional.

Juan Manuel Cerúndolo se consagró campeón en el Challenger de Guangzhou, China. Además, alcanzó su título número 11° en este tipo de competencias y el primero sobre canchas de cemento

En la final de este domingo, Cerúndolo mostró un nivel superlativo y se impuso con autoridad al chileno Alejandro Tabilo. Con un juego sólido y de alto vuelo, lo derrotó por un contundente 6-2 y 6-3 en tan solo 80 minutos en cancha, sin darle oportunidades a su rival. Este resultado consolida su gran momento y le genera confianza para disputar desde la próxima semana el ATP 250 de Chengdu, China.

Cabe destacar que el albiceleste atraviesa un gran año. Fue finalista del ATP 250 de Gstaad y del Challenger de Braunschweig. Además, alcanzó la segunda ronda en Roland Garros, desde la clasificación, llegó a la fase de 32 en el Masters 1000 de Madrid y se despidió en los octavos de final del Argentina Open.

A sus 35 años, Marco Trungelliti vive uno de los mejores momentos de su carrera y su racha de triunfos parece no tener fin. Con más de una década y media de experiencia en el circuito, el santiagueño, que reside en Andorra, se coronó campeón del Intaro Open en Targu Mures, Rumania, sumando diez victorias consecutivas en las últimas semanas. En la final, superó a Mili Poljicak por 6-1 y retiro, asegurando su tercer trofeo de la temporada y el sexto de su carrera.

El santiagueño Marco Trungelliti obtuvo el Challenger de Targu Mures, Rumania

Esta victoria, que se suma al título conseguido la semana pasada en Tulln, Austria, lo mantiene envalentonado y cerca de cumplir un sueño: ingresar por primera vez en el Top 100 del ranking mundial, un deseo que persigue con una gran perseverancia.

Thiago Tirante se llevó un doble premio en el Invest in Szczecin Open en Szczecin, Polonia. El tenista de 24 años se coronó campeón al vencer en la final al español Pablo Llamas Ruiz por 6-3 y 6-2. Sin embargo, el título no fue lo único para celebrar, ya que con esta conquista también aseguró su regreso al Top 100 del ranking ATP Tour.

Gracias a este desempeño, el platense escaló más de 20 posiciones en la clasificación, ubicándose como el número 94 del mundo.