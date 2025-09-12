Deportes

Los Pumas tendrán un partido de alto riesgo contra Australia por la 4ª fecha del Rugby Championship: hora, TV y formaciones

Tras la caída de la semana pasada, el seleccionado argentino volverá a toparse con los Wallabies con la idea de sumar el segundo triunfo en el torneo

Argentina y Australia buscan consolidarse
Argentina y Australia buscan consolidarse en la tabla del Rugby Championship (REUTERS/Tyrone Siu)

Los Pumas saltarán a la cancha durante la madrugada de este sábado 13 de septiembre en Argentina (a partir de la 1AM) para buscar un triunfo que les permita ilusionarse con pelear por el título del Rugby Championship. El seleccionado albiceleste visitará en el Allianz Stadium de Sídney a los Wallabies por la 4ª fecha del popular certamen.

Australia realizará cuatro cambios en su alineación para recibir a Argentina, con el objetivo de encadenar nuevos triunfos luego del éxito conseguido en Townsville. La localía en Sídney y la búsqueda de consolidar el proyecto de Joe Schmidt marcan una jornada clave ante un seleccionado argentino que llega con variantes y renovadas ambiciones.

El entrenador Schmidt sorprendió con la inclusión de Tane Edmed como apertura, un jugador que apunta a sumar sus primeros minutos importantes con los Wallabies. El joven medio apertura reemplazará a Tom Lynagh, quien continúa lesionado, mientras James O’Connor permanecerá expectante en el banco de suplentes como alternativa.

Otras novedades en el quince inicial pasan por el regreso de James Slipper a la primera línea, el ingreso de Jeremy Williams en la segunda y la primera presentación de la temporada para Hunter Paisami, quien ocupará el lugar de Len Ikitau. “Argentina lideró todo el partido en Townsville hasta el final y somos muy conscientes de la amenaza que supondrá el sábado. Tendremos que jugar mejor que la semana pasada”, reconoció el head coach al anunciar la lista de 23 convocados.

Marcos Kremer será titular en
Marcos Kremer será titular en Argentina (REUTERS/Cristina Sille)

En el lado argentino, el seleccionado dirigido por Felipe Contepomi busca afianzarse en el torneo tras el traspié anterior. El staff anunció variantes importantes: Guido Petti se suma como segunda línea en el puesto de Franco Molina, mientras Joaquín Oviedo será el nuevo octavo, acompañando a Marcos Kremer y Juan Martín González en la tercera línea. El experimentado Pablo Matera arrancará entre los suplentes. Entre los backs, Santiago Carreras volverá a ponerse la diez, acompañado por Gonzalo García en la pareja de medios. En las puntas, Rodrigo Isgró y Mateo Carreras ganaron la pulseada y completan una línea veloz que tendrá a Juan Cruz Mallía como fullback.

El historial entre Australia y Argentina suma 41 partidos desde 1979, con 29 victorias para los locales, nueve festejos de Los Pumas y tres empates. El antecedente más reciente se jugó en Townsville, donde Australia logró revertir un resultado adverso, privando a los sudamericanos de un triunfo que parecía encaminado hasta los minutos finales.

Los antecedentes en Copa Mundial de Rugby favorecen también a los Wallabies, con triunfos en las tres ediciones en las que se cruzaron (1991, 2003 y semifinal de 2015).

Ambos seleccionados llegan a esta cuarta jornada con múltiples bajas significativas. Len Ikitau por el lado australiano y Franco Molina en Argentina ceden sus lugares a jugadores con proyección, marcando la apuesta de ambos cuerpos técnicos por el recambio y el físico de cara al tramo final del certamen.

Mateo Carreras saldrá desde el
Mateo Carreras saldrá desde el inicio (REUTERS/Cristina Sille)

La atención estará centrada en cómo responde el debutante Edmed en el armado local, la influencia de los ingresos argentinos, y el impacto anímico que pueda ejercer el desenlace cerrado del partido anterior. La rivalidad entre ambos equipos suma capítulos de alto voltaje y el presente de la tabla obliga a no ceder más terreno en la lucha por la segunda parte del campeonato.

Hasta acá, los argentinos cayeron en el debut ante los All Blacks por 41-24, pero se repusieron en la siguiente presentación con una histórica victoria ante los neozelandeses por 29-23 en Buenos Aires. El primer duelo contra los Wallabies los tuvo al borde del triunfo, pero terminaron cayendo por 28-24.

La agenda marca que los dirigidos por Felipe Contepomi visitarán el sábado 27 de septiembre a Sudáfrica en el Kings Park Stadium de la ciudad de Durban y tendrán la revancha una semana más tarde, el sábado 4 de octubre, en el Twickenham Stadium de Londres, Inglaterra.

El equipo argentino ocupa el cuarto lugar de la tabla de posiciones con 5 puntos al igual que Sudáfrica, mientras que Australia se encuentra segundo en el certamen con 9 unidades. Los All Blacks marchan en la cima con 10 puntos.

FICHA TÉCNICA DEL PARTIDO

  • Competición: Rugby Championship – Cuarta Fecha
  • Fecha y Hora: Sábado 13 de septiembre a las 1:00AM (hora Argentina)
  • Estadio: Allianz Stadium, Sídney
  • Árbitro: Cristophe Ridley (RFU)
  • Transmisión: ESPN, Disney+

POSIBLES ALINEACIONES

  • Australia: James Slipper, Billy Pollard, Taniela Tupou, Jeremy Williams, Tom Hooper, Rob Valetini, Fraser McReight, Harry Wilson, Nic White, Tane Edmed, Corey Toole, Hunter Paisami, Joseph-Aukuso Suaalii, Max Jorgensen, Andrew Kellaway.
  • Suplentes: Josh Nasser, Angus Bell, Zane Nonggorr, Lukhan Salakaia-Loto, Carlo Tizzano, Tate McDermott, James O’Connor, Filipo Daugunu
  • Argentina: Mayco Vivas, Julián Montoya (C), Joel Sclavi, Guido Petti, Pedro Rubiolo, Juan Martín González, Marcos Kremer, Joaquín Oviedo, Gonzalo García, Santiago Carreras, Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Rodrigo Isgró, Juan Cruz Mallía.
  • Suplentes: Ignacio Ruíz, Boris Wenger, Francisco Coria Marchetti, Franco Molina, Pablo Matera, Agustín Moyano, Justo Piccardo, Ignacio Mendy

