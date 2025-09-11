Las curiosidades de Groningen, la ciudad de Países Bajos en la que Argentina buscará un lugar en el Final 8 de la Copa Davis

Groningen es conocida como la ciudad joven de Países Bajos por la cantidad de estudiantes que la habitan (Foto: Deon Prins/Forum Groningen/dpa)

Al norte de Países Bajos, rodeada de campos verdes y atravesada por dos grandes cursos de agua, que se cruzan y ramifican por la ciudad, está la ciudad Groningen (Groniga), donde la Selección Argentina de Tenis YPF enfrentará al local por un lugar en el Final 8 de la Copa Davis, el certamen de tenis por equipos más importantes del circuito masculino.

En esta localidad de poco más de 220 mil habitantes, el conjunto capitaneado por Javier Frana buscará hacerse fuerte en un superficie dura y rápida. Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry, el debutante Francisco Comesaña, y los doblistas Andrés Molteni y Horacio Zeballos, campeón del US Open, enfrentarán a Botic Van de Zandschulp (73°) y Jesper de Jong (83°), además de los doblistas Sander Arends (24°) y Sem Verbeek (43°).

Groningen es definida como una ciudad Gezellig, que en neerlandés significa agradable, acogedora, amena y divertida, mote que le debe a ser considerada la más joven del país, porque 50 mil de sus 220 mil habitantes son estudiantes universitarios.

Además, es la localidad más verde de Países Bajos con más de 300 mil hectáreas de parques y jardines públicos, unos 130 metros cuadrados por habitantes. Desde el gobierno se impulsa un sistema de transporte con la bicicleta como vehículo principal y una gestión eficiente de los recursos.

Groningen cuenta con el museo de arte moderno más grande del norte de Europa, el Museo Groninger, con un estilo futurista y colorido, que alberga obras de Andy Warhol y exposiciones de arqueología que muestran artefactos de hace más de 13 siglos.

Entre las personalidades más destacadas de la ciudad se encuentra Dick Nanninga, un futbolista talentoso que disputó 15 partidos con la Selección de su país y fue el autor del gol del empate con Argentina en la final del Mundial ´78 que llevó el partido al suplementario. En aquella noche épica para nuestro país, el combinado conducido por César Luis Menotti se impuso 3-1 y obtuvo la primera Copa del Mundo.

Argentina y Países Bajos se enfrentarán en el MartiniPlaza, un estadio cubierto multipropósito construido en 1969 y expandido en el 2000 para albergar a 4500 mil espectadores. El recinto ya fue sede de la Copa Davis en 2013 y desde entonces no volvió a recibir al certamen.

Sin embargo, por sus instalaciones pasaron Paul McCartney, con su banda Wings, en 1972; Michael Jackson, con un show de Los Jacksons en 1975; Bob Dylan en 1995; y Backstreet Boys en 1996. Además de shows musicales y teatrales, el MartiniPlaza fue sede de la Eurocopa de Futsal y es la casa del Donar Groningen, el equipo de básquet de la ciudad y participante de la liga más importante del país.

En esa mismas instalaciones, bajo techo y sobre una cancha rápida de acrílico y poliuretano, que los tenistas argentinos definieron como rápida, patinosa y con pique bajo, ambos equipos buscarán el pase al Final 8 de la Copa Davis, que se disputará en Bolonia y que ya tiene a Italia como clasificado.