El argentino Horacio Zeballos y Marcel Granollers ganaron una final histórica del US Open: se consagraron campeones del Grand Slam en dobles

Horacio Zeballos accedió por primera vez a la final de Roland Garros en el dobles junto a Marcel Granollers (@AAT)

Horacio Zeballos y Marcel Granollers escribieron un nuevo capítulo de su rica historia en dobles y se coronaron en el US Open para obtener el segundo título de Grand Slam como dupla. Los hispanohablantes vencieron a los británicos Nepal Skupski y Joe Salisbury, por 3-6, 7-6 (4) y 7-5. El cruce ante los europeos se definió en detalles mínimos y en todo el encuentro solo hubo dos quiebres de saque, uno por lado. De esta manera, el Arthur Ashe Stadium de Flushing Meadows se convirtió en el escenario donde el marplatense se metió en el selecto grupo de los argentinos con dos títulos de Grand Slam.

Zeballos-Granollers llegaron a la recta final del set definitorio con tres match points en contra, pero ganaron seis puntos consecutivos para llevarse ese parcial y también para quebrar el saque de sus rivales. Eso les permitió definir con su servicio para el 7-5 final.

Los europeos comenzaron a marcar la tendencia del partido en el octavo game del primer set. En ese momento, con Marcel Granollers al saque, los subcampeones del Roland Garros pasado se quedaron con el primer quiebre del partido. Hasta ese momento, las dos duplas no habían concedido chances de rotura y habían mantenido sin problemas sus turnos desde la línea de fondo.

En el segundo parcial, la tendencia se mantuvo y la paridad fue absoluta hasta el cierre. Si bien, el marplatense y el ibérico concedieron tres chances de rotura a lo largo de la manga, ninguna de ellos pudo ser concretada por parte de los ingleses. La única ventaja llegó en el tiebreak, donde los británicos predominaron para alzar el primer título de Grand Slam como pareja.

La paridad extrema persistió también en la tercera manga. Sin roturas para ninguna de las dos duplas hasta el 11° game, cuando los Marcel y Horacio sacaron una ventaja indescifrable para sus rivales.

El historial entre estas dos parejas de élite anticipaba un duelo de máxima tensión. Hasta la fecha, se habían enfrentado en tres ocasiones, con el detalle de que los hispanohablantes se habían quedado con la pasada final de Roland Garros para levantar su primer título Grande como dupla. El cruce que se reeditó este domingo en el Arthur Ashe Stadium contaba con otros dos antecedentes, uno por lado: los europeos celebraron en los cuartos de final del Masters 1000 de Roma, mientras que los latinos hicieron lo propio en la misma instancia de Wimbledon.

Para Zeballos y Granollers, esta final en Flushing Meadows era la revancha. En la edición de 2019, habían alcanzado por primera vez el partido por el título en este mismo escenario. En aquella oportunidad, se midieron ante la formidable dupla colombiana de Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, quienes en ese momento eran los número uno del mundo y venían de consagrarse en Wimbledon. El desarrollo de aquel encuentro fue favorable para los cafeteros, que se impusieron con un marcador de 6-4 y 7-5, dejando al argentino y al español a un paso de la gloria.

La temporada 2025 ha sido, sin dudas, una de las más consistentes y exitosas para la pareja hispano-argentina. El punto cúlmine llegó a mediados de año en el polvo de ladrillo de París, donde conquistaron Roland Garros. Además del título en Francia, han mantenido una regularidad envidiable en el circuito, alcanzando instancias finales en varios torneos de categoría Masters 1000 y ATP 500, lo que les ha permitido consolidarse como una de las duplas más fuertes del planeta y para llegar a Nueva York con la confianza en su punto más alto que los encaminó a la final.

Horacio Zeballos y Marcel Granollers levantaron 3 match points (Foto: Reuters/Kevin Lamarque)

Para llegar al encuentro decisivo, Zeballos y Granollers debieron afrontar escollos que pusieron a prueba su capacidad de resiliencia. Iniciaron su campaña con victorias en sets corridos sobre los serbios Miomir Kecmanovic y Hamad Medjedovic (6-3 y 7-6) y los estadounidenses Mackenzie McDonald y Ethan Quinn (6-2 y 6-2). En octavos de final, superaron una dura prueba ante el polaco Jan Zielinski y el checo Adam Pavlasek por 6-7, 6-3 y 7-6. En cuartos, vencieron al neerlandés Robin Haase y al alemán Constantin Frantzen por 7-5, 3-6 y 6-3, mientras que en semifinales se impusieron con autoridad a los locales Robert Cash y James Tracy por 6-3, 3-6 y 6-1.

El argentino y el español, que había alcanzado a ser número 1 del mundo a mediados del 2024, desembarcaron al US Open ubicados en la 11ª y 14ª colocación del ranking de dobles, respectivamente. Este triunfo los ubicará el lunes en la 5ª y la 6ª colocación.

De esta manera, el marplatense llega a la próxima gran cita con muy buenas sensaciones con su juego: en las próximas horas, viajará para sumarse a la Selección Argentina de Copa Davis. El equipo conducido por Javier Frana irá en búsqueda del pase al Final 8 de Boloña, que se disputará el próximo noviembre. Para llegar a esa instancia, Los Halcones deberán superar en los Playoffs a Países Bajos en la ciudad de Groningen. Cebolla será una de las piezas clave en el dobles, junto a Andrés Molteni. Francisco Cerúndolo, Francisco Comesaña y Tomás Etcheverry completan la nómina presentada por el santafesina y que fue presentada en sociedad el viernes en el Tenis Club Argentino.