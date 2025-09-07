Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se enfrentan en la final del US Open

Alcaraz y Sinner se enfrentan en la final del US Open

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner suman un capítulo más a lo que ya es una rivalidad histórica en el tenis. En un Arthur Ashe Stadium repleto, el español y el italiano se enfrentan en la final del US Open 2025. El duelo en el último Grand Slam del año cuenta con un matiz especial: el ganador se quedará con la cima del ranking ATP. El choque, que tiene la transmisión a cargo de ESPN y Disney+, representa la tercera definición consecutiva entre ambos en un Major, ya que también se enfrentaron en Roland Garros y Wimbledon.

Ambos tenistas han monopolizado el circuito en 2024 y 2025, logrando que ningún otro jugador levante un trofeo de Grand Slam en este periodo. Esta hegemonía remite a la era dorada de Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic, aunque con un matiz inédito: desde el inicio de la Era Abierta en 1968, nunca dos jugadores habían disputado tres finales de Grand Slam en una misma temporada.

El historial favorece levemente a Alcaraz, quien domina 9-5 los enfrentamientos directos y ha ganado tres de los cuatro duelos disputados este año, todos en finales de Grand Slam o Masters 1000. El español, además, llega a la final tras una campaña impecable en Nueva York, donde no ha cedido un solo set y ha alcanzado su octava final consecutiva en torneos importantes. Esta regularidad y explosividad lo sitúan como una amenaza real para la racha de 27 victorias consecutivas de Sinner en Majors sobre superficie rápida.

Alcaraz venció a Djokovic en las semifinales y todavía no cedió ningún set en todo el torneo (REUTERS/Mike Segar)

Por su parte, Sinner ha protagonizado una temporada extraordinaria. Campeón en Australia, finalista en Roland Garros, monarca en Wimbledon y ahora en busca de un cuarto trofeo, el italiano podría cerrar uno de los años más dominantes de la historia reciente. Ni siquiera la suspensión de tres meses en 2024 por un positivo en controles antidopaje logró frenar su ascenso.

En esta edición del US Open, el número uno del mundo alcanzó la final tras vencer en semifinales a Félix Auger-Aliassime (27°) por 6-1, 3-6, 6-3 y 6-4, y suma 65 semanas en la cima del ranking. Antes de esto, dejó en el camino a Alexei Popyrin, Denis Shapovalov, Aleksandr Búblik y Lorenzo Musetti.

Del otro lado de la moneda, Alcaraz sobrepasó a tenistas de gran nivel en el Abierto de los Estados Unidos, donde se destaca su victoria sobre Novak Djokovic en semifinales por 6-4, 7-6 (4) y 6-2. Antes de superar a Nole, se impuso sobre Mattia Bellucci, Luciano Darderi, Arthur Rinderknech y Jiří Lehečka.

Jannik Sinner venció a Felix Auger-Aliassime en las semifinales y buscará su tercer Grand Slam en el 2025 (REUTERS/Mike Segar/File Photo)

La rivalidad entre ambos se ha consolidado como el nuevo “Big Two” del tenis masculino, desplazando a la generación anterior. Han ganado los últimos siete Majors y hoy sumarán el octavo. Alcaraz lo resume así: “Jannik jugó cuatro finales seguidas de Grand Slam y yo tres, lo que refleja que ambos estamos en un gran nivel. A la vista de los resultados, es algo evidente”.

El contexto de esta final es único. Sinner se convierte en el cuarto tenista en la historia en disputar la final de los cuatro torneos más importantes en una misma temporada, tras Rod Laver, Roger Federer y Novak Djokovic. El trofeo y el cheque de USD5.000.000 esperan al campeón, mientras que el subcampeón recibirá la mitad de esa cifra. La definición, bajo el calor de Nueva York, promete un nuevo capítulo en una rivalidad que ya se perfila como la heredera del legendario “Big 3”.