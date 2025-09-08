La dura crítica del jefe de Mercedes a Kimi Antonelli por sus malos resultados en la F1: “Decepcionante”

Toto Wolff apuntó directamente contra el rendimiento de Antonelli por primera vez (REUTERS/Claudia Greco)

Andrea Kimi Antonelli atraviesa un turbulento presente en la Fórmula 1. Luego de un comienzo arrollador, en el que mostró una notable adaptación a la Máxima y sumó puntos importantes, el rookie de 19 años bajó considerablemente su nivel y protagonizó reiterados accidentes en pista. El Gran Premio de Italia se desarrolló en esta misma línea y, por primera vez, Toto Wolff, Jefe de Mercedes, lo criticó abiertamente por sus resultados. A tal punto que calificó su actuación en Monza como “decepcionante”.

El fin de semana comenzó con Antonelli intentando recuperarse de un Gran Premio de Países Bajos plagado de incidentes, donde una salida de pista en la primera práctica y un accidente con Charles Leclerc (Ferrari) en carrera habían complicado su desempeño. Sin embargo, en Monza, los errores persistieron: durante la segunda sesión de entrenamientos, el piloto italiano terminó en la grava, lo que le impidió acumular kilómetros clave para evaluar el ritmo en tandas largas al tener que abandonar.

La carrera en Italia tampoco ofreció el respiro que Antonelli buscaba. Partiendo desde la sexta posición, tuvo un pésimo inicio, en el que quedó relegado rápidamente al décimo lugar. A pesar de una remontada parcial que lo llevó hasta el octavo puesto, fue advertido con la bandera blanca y negra por repetidas infracciones a los límites de pista. Posteriormente, una penalización de cinco segundos por forzar a Alex Albon (Williams) a salirse del trazado durante una disputa por posición lo dejó finalmente al noveno lugar, mientras que su compañero de equipo, George Russell, cruzó la meta en la quinta posición.

*El resumen del Gran Premio de Italia

La reacción de Toto Wolff tras la carrera contrastó con la defensa que había realizado del piloto tras el evento en Zandvoort. En esta ocasión, el jefe de Mercedes expresó abiertamente su insatisfacción: “Decepcionante este fin de semana. Decepcionante. No puedes poner el coche en la grava y esperar estar ahí. Toda la carrera fue decepcionante. Eso no cambia nada mi apoyo y confianza en su futuro, porque creo que va a ser muy, muy, muy bueno. Pero hoy fue… decepcionante”.

Por su parte, el líder de Mercedes hizo hincapié en la importancia que tiene realizar una actuación sin fallos a lo largo de todo un fin de semana de actividad en la Fórmula 1. “Un fin de semana limpio también significa que no arrastras demasiados traumas de errores previos a la siguiente sesión o al siguiente fin de semana, porque eso es un lastre si no vas a atacar la curva con fuerza porque ya te has salido antes y eso ha acabado con tu sesión”, argumentó Toto Wolff en la rueda de prensa.

En esta misma línea, sintetizó que estos problemas también derivan en la desconfianza a la hora de ir al límite o realizar adelantamientos: “Tal vez, no estás atacando a un piloto que no debería estar en tu camino, como Gasly, porque tuviste esta situación con Leclerc, y quiero decir que Kimi ni siquiera debería perder un segundo con Gasly”.

*La salida de pista de Antonelli en la FP2 que provocó una bandera roja

“Solo necesitamos liberarlo y que conduzca. Ahora tiene que tener un fin de semana limpio en Bakú. Habrá menos presión allí, y es una pista que conoce. Tiene que dar rienda suelta a su instinto asesino. Simplemente lo estoy liberando. Lo estoy liberando. Es un gran piloto. Tiene una habilidad increíble y un talento natural. Lo tiene todo. Pero necesitamos quitarle el lastre”, puntualizó en el hecho de darle confianza al rookie.

El propio Antonelli también se refirió a su complicada actuación en el GP de Italia. “No hice tandas largas en la FP2 por mis errores, así que no estaba realmente preparado para la carrera. Eso tampoco ayudó. Estoy contento con mi ritmo en la clasificación, que fue bueno. Es una pena la salida: cometí un error y perdí muchas posiciones”, argumentó.

A su vez, indicó: “Solo necesito trabajar en ello e intentar hacerlo mejor en Bakú. Obviamente, estoy decepcionado hoy, pero la clasificación fue positiva. De cara a las próximas carreras, será importante tener un fin de semana limpio, desde la FP1 hasta la FP3, para estar listo para la clasificación y luego para la carrera”.

Antonelli, de 19 años, se lo vio completamente sentido por sus resultados en reiteradas oportunidades en el paddock de la F1 (REUTERS/Jakub Porzycki)

Antonelli había tenido un firme comienzo en la Fórmula 1 al puntuar en cinco de sus primeras seis carreras. Sin embargo, el GP de Imola, marcó un punto de inflexión. Más allá de que tuvo que abandonar por fallas en su Mercedes, el equipo realizó algunas modificaciones en el monoplaza W16 que no sentaron del todo bien al estilo del italiano.

A esto se sumaron una serie de incidentes que mermaron su performance. Dentro de estos se destacan un golpe contra los muros de Mónaco, un accidente con Max Verstappen (Red Bull) en Austria, el polémico toque contra Charles Leclerc en Zandvoort, entre algunas otras acciones que terminaron con Antonelli recibiendo una penalización.

De hecho, durante el Gran Premio de Bélgica en el mítico circuito de Spa Francorchamps, se lo vio al corredor notablemente afectado después de tener problemas en la clasificación: brindó una declaración a los medios entre lágrimas.

En medio de todo esto, el joven piloto logró subirse al podio al finalizar tercero en el Gran Premio de Canadá. No obstante, esto no fue suficiente para cambiar su presente en la Fórmula 1: sumó puntos solamente en tres de las últimas 10 carreras, y dos de estas fueron en un 9° y 10° lugar. Con este panorama, se ubica octavo en el Campeonato de Pilotos con 66 unidades.