Kimi Antonelli, entre lágrimas por la crisis que atraviesa en la Fórmula 1: “Necesito encontrar la luz al final del túnel”

El dolor de Kimi Antonelli tras otra mala jornada con Mercedes

Andrea Kimi Antonelli es una de las 20 estrellas de la Fórmula 1 actual, pero en el fondo no deja de ser un joven de 18 años que carga con la responsabilidad de conducir uno de los coches con más peso de la categoría. Su irregular rendimiento se profundizó en el inicio del Gran Premio de Bélgica y el dolor del presente pareció explotar definitivamente en las entrevistas post competencia que brindó este sábado, donde se lo visualizó muy golpeado.

El tema no pasó inadvertido para el medio italiano La Gazzetta dello Sport, que puntualizó que estaba “entre lágrimas” al momento de la nota. “Sólo confianza, creo...”, atinó a responder cuando le preguntaron sobre su eliminación en las Q1 de ambas clasificaciones en Circuito de Spa-Francorchamps. “Es un momento difícil para mí... Me cuesta encontrar la confianza. Sólo necesito volver a encontrar la luz al final del túnel”, completó ante el micrófono de la cadena ViaPlay.

El cronista, que lo había visto llegar con los ojos llorosos y secándose con un pañuelo, le preguntó: “¿Estás bien?“. ”Sí... estoy bien”, respondió sin ser demasiado contundente. “¿Sí?“, le dijo mientras el rookie asentía con la cabeza.

En una entrevista con Sky Sports, Kimi analizó: “Últimamente, el coche ha empezado a estar muy nervioso en las entradas y, tal y como conduzco, me cuesta mucho porque nunca consigo alcanzar la velocidad que quiero. Esto también implica tener que cambiar mi estilo de conducción y eso hace que vaya más lento, sencillamente”.

El rookie italiano quedó 18° detrás del argentino de Alpine Franco Colapinto, pero largará desde el pit lane: “Cambiaremos el coche y, obviamente, veremos cómo están las condiciones. Sin duda, si llueve habrá muchas más oportunidades de hacer una buena carrera”.

Antonelli largará último la carrera del domingo (Foto: Reuters/Yves Herman)

“Desde la temporada europea he estado luchando por encontrar confianza con el coche y siento que he dado un paso atrás. Es un momento difícil para mí porque siento que no tengo confianza para apretar. Ayer intenté apretar demasiado y acabé haciendo un trompo, lo que ha minado aún más mi confianza. Con mi forma de conducir solo estoy agravando el problema. Y eso me hace sentir aún menos confianza con el coche”, planteó según el sitio Motorsport. “Por mi parte, probablemente estoy intentando cambiar demasiado mi forma de conducir. Y siento que no conduzco con naturalidad. Mi forma de conducir es muy forzada y resulta difícil”, agregó.

En diálogo con el canal oficial de la F1, el corredor repitió que necesita “encontrar la luz al final del túnel” y advirtió: “Creo que solo es un periodo difícil y que hay que salir de él e intentar mejorar para el próximo. Sin dudas, me ha faltado confianza”.

Antonelli tuvo su mejor giro en esa Q1 con un tiempo de 1:42.139, sin poder acercarse al registro de su compañero de escudería George Russell, quien marcó 1:41.784 y luego avanzó hasta Q3 para quedar sexto en la grilla definitiva.

Previamente, Kimi también había perdido el mano a mano con el británico en la sprint shootout donde se ubicó último con un magro registro (1:45.394), mientras que Russell se posicionó 13°. En la carrera, el italiano superó a Nico Hülkenberg para quedar 17° teniendo en cuenta el abandono de Pierre Gasly antes del inicio y que Colapinto comenzó desde boxes.

Antonelli desembarcó a la Fórmula 1 esta temporada con gran expectativa sobre su espalda porque fue el elegido por Toto Wolff para reemplazar, nada más y nada menos, que a Lewis Hamilton ante su partida a Ferrari. El italiano debutó en Australia clasificando 16°, pero cruzando la meta en el cuarto lugar tras una notable actuación.

Mostró progresos en China (7° en la Sprint y 6° en la carrera principal), Japón (6° en la carrera), Arabia Saudita (6°) y Miami (7° en Sprint y 6° en carrera), más allá de un 11° lugar en Baréin en el medio. Pero su rendimiento entró en un territorio irregular desde el Gran Premio italiano de Emilia-Romagna.

Se clasificó 13°, pero abandonó en la carrera como un anticipo de lo que vendría luego: en Mónaco no pasó la Q1 y cruzó la meta último. Si bien clasificó sexto para Barcelona, tampoco pudo completar la cita principal del domingo. Celebró un destacado tercer puesto en Canadá, pero fue un oásis que se desvaneció con los abandonos consecutivos en Austria y Gran Bretaña.

Este fin de semana no empezó del mejor modo para él: quedó último en la qualy de la Sprint, llegó 17° luego en la carrera superando solo a Hülkenberg en pista y apenas pudo firmar el 18° mejor registro en la clasificación para la carrera principal por delante de los Aston Martin de Fernando Alonso y Lance Stroll.

En el detalle fino, Antonelli tampoco pierde de vista que perdió casi todos los mano a mano con su compañero de equipo. Russell está 29 a 2 arriba entre clasificaciones y carreras, recordando que Kimi brilló en ambas qualys de Miami consiguiendo la pole para la Sprint y ubicándose tercero para la principal.