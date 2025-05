Kimi Antonelli, la joven figura de 18 años de la Fórmula 1 que revolucionó Imola con sus compañeros de colegio

El circuito de Imola se prepara para acoger una carrera especial en la temporada 2025 de Fórmula 1: el Gran Premio de Emilia-Romagna. Este evento tiene un significado particular para el joven piloto Andrea Kimi Antonelli, natural de Bologna, ciudad cercana al circuito Enzo y Dino Ferrari. A través de una mezcla de velocidad, estudio y emoción, Antonelli se presenta como una figura destacada tanto dentro como fuera de la pista.

A sus 18 años, Antonelli se enfrenta al difícil reto de equilibrar su debut en la Fórmula 1 con sus obligaciones académicas en el Instituto Técnico Salvemini di Casalecchio di Reno. “No puedo asistir a la escuela, pero estoy tratando de estudiar todo lo que puedo en los ratos libres”, comentó el piloto. Con la vista puesta en completar sus estudios por insistencia de su madre, el joven se esfuerza por mantener esa parte de su vida activa.

En un gesto de generosidad y camaradería, Antonelli organizó una visita especial para sus 25 compañeros de clase y dos profesores al paddock de Mercedes. “Esto es bueno para que vean con sus ojos este mundo que están acostumbrados a ver por TV, pero no saben qué pasa detrás”, explicó el deportista. Esta oportunidad brindada por Mercedes y Antonelli no solo es una puerta a un nuevo universo, sino también una manera de fortalecer sus lazos personales en medio de su agitada agenda.

Imola es más que una parada en el calendario de Antonelli; es su carrera de casa. “Es mi propia carrera de casa. Creo que es desafiante, de la vieja escuela... Ojalá haya más banderas de Antonelli que de Ferrari”, expresó con esperanzadora ambición. El piloto se mostrará ante una afición que lo apoya incondicionalmente, donde cada vuelta se convertirá en una demostración de su talento y determinación.

Kimi Antonelli junto a sus compañeros de colegio (@mercedesamgf1)

A pesar del entusiasmo, Antonelli guarda prudencia. Recordando su experiencia en Miami, donde una prometedora pole position no resultó en el éxito esperado en carrera, mantiene la cautela: “¿Si mi papá sueña con un podio mío acá? Habría que preguntarle qué opina. No hablamos de eso porque somos una familia supersticiosa”. Esta precaución, sin embargo, no reduce su deseo de alcanzar el podio frente a su público local.

Kimi Antonelli no solo busca éxito en pista; su historia es ejemplo de perseverancia. Su habilidad para manejar la presión del debut, junto con su compromiso académico, pinta el retrato de una nueva generación de deportistas multifacéticos. “Como no puedo ir con ellos de excursión en el colegio, pensé en traerlos al circuito este fin de semana”, reveló Antonelli, uniendo su mundo de carrera con su realidad estudiantil.

El Gran Premio de Emilia-Romagna será una plataforma para que Antonelli consolide su presencia no solo como un piloto prometedor, sino como un embajador de la pasión italiana en el deporte. Con el rugir de los motores y las banderas ondeando, el joven de Bologna intentará dejar su huella indeleble en el corazón de sus seguidores y en el asfalto de Imola.

Por otra parte, el joven también se refirió a la reciente victoria del Bologna en la Coppa Italia contra el Milan. “Muy contento, fuerza Bologna, siempre”. Esta pasión por el fútbol complementa su carrera en la Fórmula 1, aportando una dimensión adicional a su vida deportiva. Durante el fin de semana en Imola, el piloto se dividirá entre el volante y el apoyo a su equipo de fútbol.