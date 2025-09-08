El histórico récord de velocidad en la F1 que logró Max Verstappen al ganar el Gran Premio de Italia

Max Verstappen volvió a escribir su nombre en la historia de la Fórmula 1 al batir dos marcas emblemáticas durante el Gran Premio de Italia en el mítico circuito de Monza. El piloto neerlandés se adjudicó la carrera más corta y veloz jamás disputada en la categoría, lo que le permitió quebrar un récord que permanecía intacto desde 2003. Además, estableció la vuelta más rápida de todos los tiempos en la clasificación.

En la carrera número 1.140 en el historial de la Máxima, Verstappen al volante del Red Bull RB21 completó las 53 vueltas al trazado de Monza en 1 hora, 13 minutos, 24 segundos y 325 milésimas. La velocidad media alcanzada fue de 250,706 km/h, una cifra que superó el anterior registro que estaba en poder de Michael Schumacher, quien hace más de dos décadas estableció el récord con una media de 247,586 km/h y un tiempo total de 1 hora, 14 minutos, 19 segundos y 838 milésimas. La diferencia de 54 segundos y 513 milésimas entre ambos desempeños ilustra el salto tecnológico y estratégico que ha experimentado la Fórmula 1 en las últimas dos décadas, según estableció el medio especializado Motorsport.

El récord de Schumacher, conseguido con la Ferrari F2003-GA durante la era de dominio del piloto alemán, se mantuvo como referencia durante 22 años. Aquella carrera se caracterizó por dos paradas en boxes para el cambio de neumáticos, mientras que la edición más reciente en Monza solo requirió una detención, lo que refleja la eficiencia y fiabilidad de los monoplazas actuales. La introducción de los autos de efecto suelo y la optimización aerodinámica han permitido que los tiempos se reduzcan de manera significativa, aunque se anticipa que los vehículos previstos para 2026 serán considerablemente más lentos.

El Red Bull RB21, preparado con alerones recortados para maximizar la velocidad punta, permitió a Verstappen alcanzar los 352,5 km/h en carrera. Aunque esta cifra quedó por debajo de los 364,1 km/h logrados por Alexander Albon a bordo del Williams FW47-Mercedes, de los 370 km/h de Kimi Raikkonen en 2005 y de los 372,2 km/h de Juan Pablo Montoya en una práctica, el rendimiento global del monoplaza de la escudría austríaca resultó determinante para la obtención del nuevo récord.

La estrategia de una sola parada de Red Bull y la gestión de los neumáticos por parte del cuatro veces campeón contribuyeron a que la escudería sumara su victoria número 125, mientras que Verstappen alcanzó su conquista número 66 para su registro personal como piloto.

“Es un gran día para nosotros. Volamos, el coche fue realmente agradable para mí, pude gestionar bastante bien el ritmo. Hicimos la parada en boxes en el momento justo y, con los neumáticos duros al final, pudimos empujar un poco más porque son más resistentes”, expresó un contento Max tras llegar primero a la bandera de cuadros en el trazado italiano.

“La carrera fue ejecutada de manera fantástica por todos, por todo el equipo. Durante todo el fin de semana estuvimos por encima y, por supuesto, es súper agradable ganar aquí”, agregó.

*La vuelta más rápida de la historia de la F1 en manos de Verstappen

El fin de semana de actividad en Monza también quedó marcada por otro hito: la vuelta más rápida de la historia en una sesión de clasificación de Fórmula 1. Verstappen detuvo el cronómetro en 1:18.792 durante la Q3, alcanzando una velocidad promedio de 264,681 km/h. Este registro superó por 0,095 segundos la marca previa de Lewis Hamilton, quien en 2020 había logrado un tiempo de 1:18.887 con Mercedes. La definición de la pole position se resolvió en los instantes finales, cuando el piloto neerlandés desplazó a Lando Norris de la primera posición, consolidando un momento histórico para la escudería de Milton Keynes.

El propio Verstappen valoró el trabajo realizado por el equipo antes de la clasificación: “Todavía estábamos un poco por detrás antes de la clasificación, pero hicimos algunos ajustes finales que me permitieron apretar un poco más, que es justo lo que se necesita en la clasificación. Para nosotros, es un momento importante”. El neerlandés también subrayó la dificultad de lograr una vuelta perfecta en Monza, un circuito de baja carga aerodinámica donde los errores al frenar pueden resultar costosos: “Aquí, con poca carga aerodinámica, es muy difícil acertar la vuelta. Al frenar, es fácil cometer errores”.

En la sesión definitiva, Verstappen aventajó por apenas 0,077 segundos a Lando Norris, quien se ubicó en la segunda posición. Oscar Piastri completó el podio de la clasificación a 0,190 segundos del líder, mientras que Charles Leclerc y George Russell, representantes de Ferrari y Mercedes respectivamente, ocuparon el cuarto y quinto lugar.