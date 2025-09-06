Max Verstappen hizo historia en Monza y logró la vuelta más rápida de la Fórmula 1

El registro de velocidad en la Fórmula 1 alcanzó un nuevo hito durante la clasificación del Gran Premio de Italia en Monza, cuando Max Verstappen estableció la vuelta más rápida en la historia de la categoría. El piloto neerlandés, al mando de su monoplaza de Red Bull Racing, completó su mejor giro en la Q3 con un tiempo de 1:18.792, lo que le permitió alcanzar una velocidad promedio de 264,681 kilómetros por hora. Este desempeño no solo le aseguró la pole position para la carrera, sino que también lo consagró como el autor de un récord sin precedentes en la máxima competición del automovilismo.

La cuenta oficial de la F1 destacó que esta fue “la vuelta más rápida de la historia”. Con ese tiempo, el neerlandés superó por 0.095 el registro que estaba en manos de Lewis Hamilton, cuando había marcado el registro en 2020 con su Mercedes (1:18.887).

La sesión de clasificación en el tradicional circuito italiano, conocido por sus largas rectas y la posibilidad de desarrollar velocidades extremas, mantuvo la expectativa hasta el último instante. Verstappen logró su mejor tiempo en el cierre de la Q3, superando a Lando Norris, quien hasta ese momento lideraba la tabla de tiempos. El giro final del neerlandés no solo desplazó al piloto británico de la primera posición, sino que también marcó un momento histórico para la Fórmula 1.

Este resultado, que representa un “gran momento” para la escudería austríaca, se produce en un contexto donde el rendimiento en carrera ha supuesto un desafío constante durante la temporada 2025.

El banner que le dedicó la cuenta oficial de la Fórmula 1 a Verstappen

El propio Verstappen reconoció la importancia de los ajustes realizados por Red Bull antes de la sesión definitiva al afirmar: “Todavía estábamos un poco por detrás antes de la clasificación, pero hicimos algunos ajustes finales que me permitieron apretar un poco más, que es justo lo que se necesita en la clasificación. Para nosotros, es un momento importante”. El neerlandés subrayó que el monoplaza se comportó de manera óptima durante todo el fin de semana, lo que le permitió luchar por la pole y obtener un resultado que calificó de “fantástico”.

La jornada en Monza estuvo marcada por la dificultad inherente a un circuito de baja carga aerodinámica, donde los errores al frenar pueden costar caro. Verstappen destacó la complejidad de marcar una vuelta perfecta en estas condiciones al señalar: “Aquí, con poca carga aerodinámica, es muy difícil acertar la vuelta. Al frenar, es fácil cometer errores”.

A pesar de estos retos, el piloto N°1 consiguió un tiempo de 1min18s792 en la fase decisiva de la clasificación, superando por apenas 0s077 a Lando Norris. El tercer puesto fue para Oscar Piastri, quien quedó a 0s190 del líder, mientras que Charles Leclerc y George Russell completaron los cinco primeros lugares con Ferrari y Mercedes, respectivamente. Por su parte, Lewis Hamilton se vio relegado cinco posiciones debido a una sanción derivada de una infracción en el Gran Premio de los Países Bajos.

No obstante, el cuatro veces campeón del mundo advirtió que el verdadero reto para Red Bull se presenta en la carrera, donde el equipo ha enfrentado mayores dificultades a lo largo de la temporada. En sus palabras: “Históricamente, esta temporada, la carrera siempre ha sido más difícil para nosotros, pero lo daremos todo. Es todo lo que podemos hacer y veremos qué pasa”.

La Fórmula 1 celebra este fin de semana la decimosexta prueba del calendario 2025 en el legendario trazado de Monza, escenario donde Verstappen y Red Bull buscarán consolidar el trabajo realizado en la clasificación frente a la presión de sus principales rivales.

El rendimiento de Verstappen en Monza refuerza su estatus como una de las figuras más destacadas de la era contemporánea del deporte, consolidando su lugar entre las grandes leyendas de la disciplina. A pesar de su juventud, el neerlandés continúa ampliando su palmarés y estableciendo nuevas marcas, como lo demuestra este récord de velocidad.

Así quedó la grilla de largada del GP de Italia (Foto: @F1)