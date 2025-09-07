Las perlitas de las Eliminatorias UEFA: del la chance que falló Lamine Yamal en la goleada de España al “susto” de Alemania

España goleó a Turquía, Alemania sufrió más de la cuenta para ganarle a Irlanda del Norte y Países Bajos despachó 3-2 a Lituania

Las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026 continuaron su curso este domingo con ocho encuentros que arrojaron muchas definiciones de cara al futuro de las principales selecciones europeas que comienzan a encaminar o dificultar su paso rumbo a la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá.

Uno de los equipos que despertaron más alarmas futbolísticas fue Alemania. El cuadro dirigido por Julian Nagelsmann había perdido en su debut por el Grupo A ante Eslovaquia por 2-0 como visitante y llegó al Estadio Rhein Energie de Colonia con la obligación de reponerse frente a sus hinchas. El gol de Serge Gnabry a los siete minutos calmó los ánimos ante Irlanda del Norte, pero sus rivales reaccionaron a los 34‘ con un golazo de Isaac Price para el 1-1. El territorio que integra Reino Unido cerró mejor la etapa, pero pudo irse en desventaja porque le anularon un tanto a Die Mannschaft de manera correcta por fuera de juego a los 45‘.

El tetracampeón mundial ofreció una deslucida imagen en el complemento, pero su nivel le alcanzó para escaparse del susto provocado por el empate parcial ante un conjunto con escasas fortalezas y muchas debilidades. Nadiem Amiri puso el 2-1 a los 68‘ y Florian Wirtz amplió diferencias con una joya de tiro libre pocos instantes después (3-1). Alemania quedó segundo junto a Irlanda del Norte, ambos con tres puntos, por detrás de Eslovaquia (6) y por delante de Luxemburgo (0), que perdió frente al primero de la tabla por 1-0 como local.

*El gol errado de Lamine Yamal en la victoria de España

Además, España brindó una cátedra de fútbol en Turquía ante un adversario que tuvo la osadía de jugarle de igual a igual a uno de los mejores ataques del mundo. Fue 6-0 para la Furia Roja con triplete de Mikel Merino, doblete de Pedri y un grito de Ferrán Torres, aunque la nota la dio Lamine Yamal con un increíble gol errado de frente al arco. El extremo del Barcelona recibió un pase a la altura del punto penal con una defensa desesperada, quiso ajustar su remate con potencia y elevó la pelota por encima del travesaño en el primer tiempo. Los de Luis de la Fuente le ganaron a un rival directo por el pasaje al Mundial en el Grupo E y son líderes con puntaje perfecto en dos presentaciones.

Bélgica arrolló 6-0 a Kazajistán con una gran actuación de Jérémy Doku, quien marcó el primero de sus dos goles después de que su rival hiciera el saque del medio posterior al 1-0. Los belgas están segundos en el Grupo J con 10 puntos y, en octubre próximo, chocarán con el líder Macedonia del Norte (11) en un cruce decisivo por el primer lugar.

Por otro lado, los triunfos de Polonia y Países Bajos ante Finlandia y Lituania, respectivamente, los afianzó como los grandes contendientes del Grupo G, donde están empatados en 10 puntos con los neerlandeses, que tienen un partido menos.

Vale destacar que los punteros de cada una de las 12 zonas de estas Eliminatorias UEFA accederán a la fase de grupos de la Copa del Mundo, mientras que los segundos irán a la instancia de Repechaje.

TODOS LOS RESÚMENES

ALEMANIA 3-1 IRLANDA DEL NORTE

TURQUÍA 0-6 ESPAÑA

BÉLGICA 6-0 KAZAJISTÁN

POLONIA 3-1 FINLANDIA

GEORGIA 3-0 BULGARIA

MACEDONIA DEL NORTE 5-0 LIECHTENSTEIN

LITUANIA 2-3 PAÍSES BAJOS

LUXEMBURGO 0-1 ESLOVAQUIA