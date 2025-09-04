Deportes

Sorpresa en Europa: Alemania comenzó su camino al Mundial con una dura derrota ante Eslovaquia

El combinado germano cayó 2 a 0 en el Grupo A. Además, España goleó a Bulgaria, Bélgica aplastó a Liechtenstein y Países Bajos no pudo con Polonia. Todos los goles

La inesperada derrota de Alemania ante Eslovaquia en Bratislava marcó el inicio del Grupo A de las Eliminatorias Europeas rumbo al Mundial que organizarán el próximo año Estados Unidos, México y Canadá.

El conjunto dirigido por Julian Nagelsmann exhibió una preocupante falta de reacción frente a un rival que supo aprovechar los errores defensivos y controlar el ritmo del partido con inteligencia.

Antes del descanso, el combinado local abrió el marcador luego de un incisivo desborde de David Strelec que le permitió a Dávid Hancko festejar el 1 a 0, tras una serie de desconcentraciones de la última línea germana.

En el complemento, el combinado teutón intentó revertir la historia, pero la pobre producción de sus figuras dejó un semblante cargado de preocupación. Si bien Leon Goretzka dispuso de una oportunidad clara, Martin Dúbravka se destacó con una atajada brillante.

Pasados los diez minutos de la segunda etapa, Strelec recibió de Gyömbér y definió con potencia ante Baumann para sellar el 2 a 0 definitivo.

Ahora, Alemania deberá buscar una rápida recuperación frente a Irlanda del Norte, mientras que Eslovaquia se ilusiona con una victoria frente a Luxemburgo.

Por otro lado, en el Grupo E, España debutó con autoridad en Sofía al imponerse 3 a 0 a Bulgaria. El conjunto dirigido por Luis de la Fuente resolvió el compromiso en la primera mitad, gracias a los gritos de Mikel Oyarzabal, Marc Cucurella y Mikel Merino.

Durante el segundo tiempo, el equipo ibérico administró energías y mantuvo el control del duelo, con la mirada puesta en el próximo compromiso ante Turquía. Bulgaria, lejos de sus mejores épocas, apenas logró resistir la presión de su rival.

“Creo que hemos empezado muy bien, la segunda parte hemos estado más relajados, nos hemos dejado llevar un poquito. Pero hemos sumado tres puntos, el primer partido siempre cuesta”, dijo Cucurella tras el partido.

Estamos contentos, pero hay que seguir dando pasos con mayor fortaleza. Somos muy exigentes, ellos son los primeros disgustados por ese segundo tiempo. Pero el rendimiento en general fue bueno. Turquía nos planteará más exigencia. En nuestro análisis debemos buscar cada día una mejora”, dijo Luis de la Fuente en conferencia de prensa luego de la victoria.

En la misma zona, Turquía sufrió más de lo esperado y se impuso por 3-2 frente a Georgia, luego de haber sacado una ventaja de tres goles. Los otomanos se confiaron, pero lograron llevarse los tres puntos de territorio ajeno.

Sin dudas, uno de los espectáculos más atractivos estuvo en lo que significó el regreso de Robert Lewandowski a Polonia, en el empate ante Países Bajos que finalizó 1 a 1.

El choque correspondiente al Grupo G, el delantero del Barcelona había decidido no participar con su selección mientras Michal Probierz permaneciera como entrenador, pero tras la salida del estratega, el máximo goleador polaco cumplió su palabra y volvió a encabezar el ataque nacional.

En el estadio De Kuip de Róterdam, los dirigidos por Ronald Koeman se pusieron en ventaja cuando Denzel Dumfries capitalizó un error defensivo y abrió el marcador.

En la segunda mitad, la presión de la visita se intensificó y la resistencia de los neerlandeses se quebró en el final. Cuando restaban diez minutos para el cierre, Matty Cash encontró un espacio y selló la igualdad.

La repartición de puntos no conformó a la Orange, dado que buscaba repetir una producción similar a la que había tenido ante Finlandia (triunfo2-0) y Malta (8-0). A pesar de este resultado, los neerlandeses se mantienen en la cima de su zona con siete unidades. Sin embargo, ahora comparten el liderazgo con Polonia y Finlandia, que también suman siete puntos, aunque ambos han disputado un partido más. Cabe señalar que Lituania y Malta completan el grupo, sin posibilidades matemáticas de alcanzar la primera posición, dado que en su encuentro igualaron 1 a 1.

Finalmente, Gales consiguió una victoria fundamental en Astana al superar 1 a 0 a Kazajistán. El equipo de Craig Bellamy dominó el desarrollo del encuentro y encontró el gol a los 24 minutos del primer tiempo. Fue mediante un tiro libre de Harry Wilson que llegó a la cabeza de Liam Cullen. Si bien el arquero Kieffer logró desviar la amenaza, Moore aprovechó el rebote para marcar el único tanto del partido.

Con este resultado, los Dragones Colorados lideran provisionalmente su Grupo, a la espera de los partidos pendientes de Bélgica (hoy goleó 6-0 a Liechtenstein), mientras Macedonia del Norte también se mantiene expectante.

Posiciones

Grupo A: Irlanda del Norte 3, Eslovaquia 3, Luxemburgo 0 y Alemania 0.

Grupo E: España 3, Turquía 3, Georgia 0 y Bulgaria 0.

Grupo G: Países Bajos 7, Polonia 7, Finlandia 7, Lituania 3, Malta 2.

Grupo H: Bosnia 9, Austria 6, Rumania 6, Chipre 3, San Marino 0.

Grupo I: Noruega 12, Israel 6, Italia 3, Estonia 3, Moldavia 0

Grupo J: Gales 10, Macedonia del Norte 8, Bélgica 7, Kazajistán 3, Liechtenstein 0

