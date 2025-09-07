La sugerente frase de la mánager de Colapinto sobre su futuro en la Fórmula 1 tras los elogios de Briatore

La mánager del piloto argentino aseguró que están haciendo su trabajo para que siga en la Fórmula 1

Franco Colapinto cerró un deslucido Gran Premio de Italia con una 17° colocación, luego de no haber logrado minimizar los problemas que tiene el A525, los cuales se expusieron a cielo abierto en el Circuito de Monza. El argentino se asomó a la zona mixta con mucha frustración en su rostro en un fin de semana especial después de que se haya confirmado la renovación de Pierre Gasly hasta 2028 inclusive.

A propósito de esto, Flavio Briatore optó por no confirmar a Colapinto en 2026, pero su mánager, María Catarineu, habló abiertamente del futuro de su representado en charla con la señal Cadena 3: “Veremos lo que pasa, estamos haciendo nuestra parte, trabajando, pero ojalá que todo salga bien. Yo soy siempre optimista”.

A continuación, le preguntaron cuán segura es la estabilidad del piloto de 22 años en la F1 del 1 al 10, debido a que esa consulta había sido la misma que se le había formulado en medio de las gestiones existentes para cambiar de escudería a fines de 2024. Catarineu, a diferencia de aquella vez donde se mostró más receptiva a una respuesta, dejó las cifras a un costado: “Voy a dejar los números, que no sé si se me dieron bien...”. Y finalmente, sí se quedó con un número especial, ya que eligió el que luce Franco en la Máxima: “El 43″.

Estos dichos surgen a pocas horas de las frases pronunciadas por Briatore. A pesar de que hace una semana había lanzado una crítica feroz, el asesor de Alpine dejó palabras elogiosas para el reemplazante de Jack Doohan: “Franco está haciendo un buen trabajo. Al principio pagó un poco su inexperiencia, como muchos novatos y pilotos jóvenes. Ahora, en las últimas tres o cuatro carreras, ha sido mucho más consistente”. “Quizás sea Franco, vamos a ver”, sentenció a la hora de definir quién será el compañero de Gasly en la siguiente temporada.

*Así fue la carrera de Colapinto en Monza

Por otro lado, la pareja de Jamie Campbell-Walter, quien también representa al joven, ponderó el cariño de los fans durante cada fin de semana de carrera: “Es bastante emocionante, se me cae una lágrima. Es una maravilla”.

Además, se refirió a que Franco Colapinto compartió unos momentos con sus seguidores el día anterior a la carrera de este domingo: “Había una esquina con un mini banderazo. A mi me emociona un montón, estuvimos bailando, la gente fue un amor. Es una maravilla”.

Catarineu precisó que lo notaba “súper contento” y “con ganas de largar la carrera, a ver qué pasa, a ver si nos divertimos un poco”, pero nada de esto sucedió. Y así lo dejó ver el protagonista al término del evento: “No pudimos hacer nada, es una pena. No tuvimos ritmo y faltó bastante”.

Ya en redes sociales, el pilarense se mostró optimista de cara a lo que se viene: “Finde duro como equipo. Lejos de lo que queríamos, pero me sigo sintiendo más cómodo con el auto. A seguir empujando y trabajando juntos, ya llegará lo que merecemos, Alpine”. El domingo 21 de septiembre se correrá el GP de Azerbaiyán en el Circuito callejero de Bakú.

*El resumen del Gran Premio de Italia

LA AGENDA DE LAS CARRERAS DE FRANCO COLAPINTO EN LA FÓRMULA 1

GP de Azerbaiyán: domingo 21 de septiembre a las 8.00

GP de Singapur: domingo 5 de octubre a las 9.00

Sprint del GP de Estados Unidos: sábado 18 de octubre a las 14.00

GP de Estados Unidos: domingo 19 de octubre a las 16.00

GP de México: domingo 26 de octubre a las 17.00

Sprint del GP de San Pablo: sábado 8 de noviembre a las 11.00

GP de San Pablo: domingo 9 de noviembre a las 14.00

GP de Las Vegas: domingo 23 de noviembre a la 1.00

Sprint del GP de Qatar: sábado 29 de noviembre a las 11.00

GP de Qatar: domingo 30 de noviembre a las 13.00

GP de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre a las 10.00

* Todos los horarios son de Argentina