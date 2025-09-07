Deportes

La sugerente frase de la mánager de Colapinto sobre su futuro en la Fórmula 1 tras los elogios de Briatore

María Catarineu se refirió a los próximos pasos en la carrera del joven de 22 años, luego de que Alpine confirmara la renovación de su compañero Pierre Gasly

Guardar
La mánager del piloto argentino aseguró que están haciendo su trabajo para que siga en la Fórmula 1

Franco Colapinto cerró un deslucido Gran Premio de Italia con una 17° colocación, luego de no haber logrado minimizar los problemas que tiene el A525, los cuales se expusieron a cielo abierto en el Circuito de Monza. El argentino se asomó a la zona mixta con mucha frustración en su rostro en un fin de semana especial después de que se haya confirmado la renovación de Pierre Gasly hasta 2028 inclusive.

A propósito de esto, Flavio Briatore optó por no confirmar a Colapinto en 2026, pero su mánager, María Catarineu, habló abiertamente del futuro de su representado en charla con la señal Cadena 3: Veremos lo que pasa, estamos haciendo nuestra parte, trabajando, pero ojalá que todo salga bien. Yo soy siempre optimista”.

A continuación, le preguntaron cuán segura es la estabilidad del piloto de 22 años en la F1 del 1 al 10, debido a que esa consulta había sido la misma que se le había formulado en medio de las gestiones existentes para cambiar de escudería a fines de 2024. Catarineu, a diferencia de aquella vez donde se mostró más receptiva a una respuesta, dejó las cifras a un costado: “Voy a dejar los números, que no sé si se me dieron bien...”. Y finalmente, sí se quedó con un número especial, ya que eligió el que luce Franco en la Máxima: “El 43″.

Estos dichos surgen a pocas horas de las frases pronunciadas por Briatore. A pesar de que hace una semana había lanzado una crítica feroz, el asesor de Alpine dejó palabras elogiosas para el reemplazante de Jack Doohan: “Franco está haciendo un buen trabajo. Al principio pagó un poco su inexperiencia, como muchos novatos y pilotos jóvenes. Ahora, en las últimas tres o cuatro carreras, ha sido mucho más consistente”. “Quizás sea Franco, vamos a ver”, sentenció a la hora de definir quién será el compañero de Gasly en la siguiente temporada.

*Así fue la carrera de Colapinto en Monza

Por otro lado, la pareja de Jamie Campbell-Walter, quien también representa al joven, ponderó el cariño de los fans durante cada fin de semana de carrera: “Es bastante emocionante, se me cae una lágrima. Es una maravilla”.

Además, se refirió a que Franco Colapinto compartió unos momentos con sus seguidores el día anterior a la carrera de este domingo: “Había una esquina con un mini banderazo. A mi me emociona un montón, estuvimos bailando, la gente fue un amor. Es una maravilla”.

Catarineu precisó que lo notaba “súper contento” y “con ganas de largar la carrera, a ver qué pasa, a ver si nos divertimos un poco”, pero nada de esto sucedió. Y así lo dejó ver el protagonista al término del evento: “No pudimos hacer nada, es una pena. No tuvimos ritmo y faltó bastante”.

Ya en redes sociales, el pilarense se mostró optimista de cara a lo que se viene: “Finde duro como equipo. Lejos de lo que queríamos, pero me sigo sintiendo más cómodo con el auto. A seguir empujando y trabajando juntos, ya llegará lo que merecemos, Alpine”. El domingo 21 de septiembre se correrá el GP de Azerbaiyán en el Circuito callejero de Bakú.

*El resumen del Gran Premio de Italia

LA AGENDA DE LAS CARRERAS DE FRANCO COLAPINTO EN LA FÓRMULA 1

GP de Azerbaiyán: domingo 21 de septiembre a las 8.00

GP de Singapur: domingo 5 de octubre a las 9.00

Sprint del GP de Estados Unidos: sábado 18 de octubre a las 14.00

GP de Estados Unidos: domingo 19 de octubre a las 16.00

GP de México: domingo 26 de octubre a las 17.00

Sprint del GP de San Pablo: sábado 8 de noviembre a las 11.00

GP de San Pablo: domingo 9 de noviembre a las 14.00

GP de Las Vegas: domingo 23 de noviembre a la 1.00

Sprint del GP de Qatar: sábado 29 de noviembre a las 11.00

GP de Qatar: domingo 30 de noviembre a las 13.00

GP de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre a las 10.00

* Todos los horarios son de Argentina

Temas Relacionados

Franco ColapintoColapintoFórmula 1F1María CatarineuAlpinePierre GaslyPaul Arondeportes-argentina

Últimas Noticias

“¿Por qué le sonríes al móvil?”: el video íntimo de Lamine Yamal tras los rumores de ruptura con Nicki Nicole

Luego de la histórica victoria de España sobre Turquía, un compañero expuso a la estrella del Blaugrana. “Mi filho está in love”, subrayó

“¿Por qué le sonríes al

“Mi familia ya sabía”: la increíble historia de cómo Francisco Comesaña se enteró de su histórica convocatoria a la Copa Davis

El marplatense recibió por primera vez en su carrera el llamado para ser parte del equipo argentino que disputará los Qualifiers 2025 el 12 y 13 de septiembre de visitante ante Países Bajos

“Mi familia ya sabía”: la

Los cambios que planea Scaloni en la Selección para enfrentar a Ecuador: los reemplazos obligados y la duda en ataque

La Albiceleste cerrará su participación en las Eliminatorias ante la Tri, en Guayaquil

Los cambios que planea Scaloni

Copa Davis: la selección argentina viajó a Países Bajos con el deseo de conseguir la clasificación al Final 8

El conjunto nacional disputará la segunda ronda de los Qualifiers 2025 el 12 y 13 de septiembre en las canchas rápidas bajo techo de Groningen

Copa Davis: la selección argentina

“Me estás mintiendo”: el divertido cruce entre Guillermo Barros Scheltotto y Diego Latorre tras el título de Vélez

El entrenador protagonizó un peculiar diálogo con el comentarista, con el que fue compañero en Boca

“Me estás mintiendo”: el divertido
ÚLTIMAS NOTICIAS
Elecciones bonaerenses: otra vez hubo

Elecciones bonaerenses: otra vez hubo apatía y más de 5 millones de electores no fueron a votar

Javier y Karina Milei llegaron al búnker de La Libertad Avanza en La Plata para recibir los resultados

Dólar cripto: cómo evolucionó antes de conocerse los primeros resultados de la elección bonaerense el mercado que nunca cierra

El “Colo” Cappelletti se sumó a la lista de los 10 delincuentes más buscados de Santa Fe

El futuro de los océanos bajo amenaza: los efectos del daño humano se duplicarán en solo 25 años

INFOBAE AMÉRICA
Netanyahu acusó a los terroristas

Netanyahu acusó a los terroristas de Hamas de disparar a las piernas a mujeres y niños para evitar que salgan de Gaza

El grupo terrorista Hamas aceptó negociar “inmediatamente” las propuestas de EEUU para alcanzar un acuerdo en Gaza

Iba a ser el villano de “Volver al Futuro” pero lo reemplazaron por el motivo menos pensado

Miles de seguidores de Bolsonaro se movilizaron para respaldar al ex presidente en el tramo final del juicio en su contra por golpismo

Trump lanzó una “última advertencia” a los terroristas de Hamas para alcanzar un acuerdo en Gaza: “¡No habrá más!”

TELESHOW
El nuevo amor de Juanita

El nuevo amor de Juanita Tinelli: su video juntos bailando y cómo habrían iniciado su romance

Lizy Tagliani celebró los 5 años de Tati, su hijo: todas las fotos de su gran fiesta

Andrés Gil y Cande Vetrano, juntos después de la polémica con Gimena Accardi: su salida al show de Lali Espósito

Lanzaron el primer trailer de la serie de Yiya Murano con Julieta Zylberberg y Cristina Banegas como “La envenenadora de Monserrat”

El mal momento que pasó Adrián Pallares en el Monumental que tuvo un final feliz: “Los honestos siempre somos más”