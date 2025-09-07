Deportes

Radiografía de la carrera de Colapinto en el GP de Italia de F1: los problemas de potencia de Alpine no ayudaron a su ritmo

El argentino hizo lo que pudo con un motor carente de potencia y terminó en el puesto 17 en el circuito de Monza

Darío Coronel

Por Darío Coronel

*La carrera de Colapinto en Monza

Franco Colapinto fue 17º en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 este domingo en el Autódromo de Monza, sede de la fecha 16 de la temporada. El argentino del equipo Alpine hizo lo que pudo en un circuito en el que el motor de clave por sus tres rectas largas. El impulsor Renault tiene unos 20/30 caballos menos que Mercedes, Ferrari y Honda y en el Templo de la Velocidad el corredor bonaerense de 22 años se vio imposibilitado de hacer sobrepasos.

El pilarense partió con gomas medias desde el puesto 16º ante la penalización a Isack Hadjar (Racing Bulls) por el cambio de motor y Nico Hülkenberg (Sauber) que ingresó en los boxes luego de la vuelta previa. Aunque en el inicio, Franco fue superado por Liam Lawson (Racing Bulls).

*Hadjar se pasó al intentar superar a Colapinto

Ante la detención en los boxes de Lawson en el undécimo giro, Franco recuperó una posición. Se mantuvo detrás de Lance Stroll (Aston Martin), pero sin posibilidad de aplicar el DRS (N. de la R: sistema que permite el movimiento del alerón trasero, una mejor entrada de aire y más velocidad) debido a que no quedó a menos de un segundo. Mientras que el bonaerense tuvo detrás a Hadjar, que logró dejarlo atrás en la 13ª ronda.

Desde el vigésimo giro en adelante, Colapinto avanzó en el clasificador por otras detenciones y llegó a ubicarse en el puesto 12º, pero en la 31ª vuelta su compañero Pierre Gasly lo superó aprovechando el neumático duro (tardan más en degradarse) con el que arrancó la competencia y ante un coche de Franco cuyas gomas medias ya estaban muy desgastadas.

*Colapinto se pasó de largo en una chicana

En el giro 34º Franco hizo su primera parada en los boxes. El equipo francés demoró 2,8 segundos. Le colocaron neumáticos duros y regresó a pista en la última colocación.

Ya en la segunda mitad de la competencia y desde el fondo, Colapinto quedó a 8 segundos de Lawson y sin ninguna chance de poder acercarse al neozelandés.

Franco sobrevivió en la carrera más rápida del año y con impulsor que no rindió, algo que se esperaba en este evento. En el epílogo ganó dos posiciones debido a las detenciones de Gasly y Stroll, pero en la última vuelta, el equipo le ordenó a Franco que lo deje pasar Pierre, que venía con gomas blandas que le colocaron en la vuelta 49ª, en lo que fue la única parada del galo.

En cuanto a la telemetría, en el mano a mano de Colapinto con Gasly, éste se quedó con la vuelta más rápida, pero con neumáticos blandos frescos puestos en la 49ª vuelta: marcó 1m22s185 en el 52º giro contra 1m22s239 del argentino en la 48ª ronda, con gomas duras gastadas.

El ganador de la competencia fue Max Verstappen, que con su Red Bull cumplió una notable faena largando desde la pole positions. El cuádruple campeón mundial perdió el liderazgo en el comienzo de la carrera, pero luego lo recuperó en dos oportunidades. El podio lo completaron los corredores de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri, quien se mantiene en la cima del campeonato.

El campeonato seguirá el 21 de septiembre con el Gran Premio de Azerbaiyán, en la carrera que se llevará a cabo en el circuito de Bakú, un escenario que la trae buenos recuerdos a Franco Colapinto ya que allí sumó sus primeros cuatro puntos en la F1 cuando fue octavo con el Williams en 2024 y al igual que los siete restantes son conocidos por el argentino.

