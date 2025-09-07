Deportes

Cuándo volverá a correr Franco Colapinto en la F1: la agenda tras el Gran Premio de Italia

Tras su actuacióon en el circuito de Monza, el argentino volverá a ver acción en Azerbaiyán

Franco Colapinto volvió a correr
Franco Colapinto volvió a correr en el circuito de Monza (AP Photo/Luca Bruno)

Después del Gran Premio de los Países Bajos, donde logró su mejor resultado hasta ahora con Alpine (11°), Franco Colapinto salió a pista en el mítico circuito de Monza y volvió a correr el GP de Italia, a un año de su estreno en la Fórmula 1 a bordo de Williams. Luego de una complicada clasificación, en la que no superó la Q1, el piloto argentino largó en el 17° lugar y terminó en el mismo lugar de la grilla.

El piloto argentino sufrió por el rendimiento del A525 y tras la estrategia de una parada (cambió medios por duros), finalizó por detrás de su compañero Pierre Gasly, que fue 16°.

Esta fue la décima participación del oriundo de Pilar desde su desembarco como titular en la escudería francesa, reemplazando a Jack Doohan. Antes del parate, padeció los problemas del A525 y, tras partir en el puesto 14, llegó en el 18° lugar en Hungría. Antes de eso, en el mítico circuito de Spa-Francorchamps y, tras culminar en el 19° lugar de la carrera sprint, salió a pista en la prueba principal con la ventaja de haber adelantado dos lugares en la grilla por las sanciones a Lewis Hamilton y Carlos Sainz. Después de partir en el puesto 15 de la parrilla, el argentino también terminó 19º: volvió a sufrir la falta de ritmo de su monoplaza y la estrategia de la escudería con las paradas.

La reinserción del argentino en la F1 se había dado con un puesto 16 en su debut con el equipo francés en Imola, en el marco del Gran Premio de Emilia Romaña, luego fue el turno de ver al oriundo de Pilar corriendo por las calles de Mónaco. Tras un viernes y sábado complicados, Colapinto largó desde el 18° lugar de la grilla y completó una buena tarea: avanzó cinco lugares para ocupar el puesto 13 a la bandera de cuadros.

Antes de su experiencia en Canadá, donde finalizó en el 13° lugar, el bonaerense venía de recorrer el circuito de Barcelona y terminar en el puesto 15 tras los problemas que sufrió su A525 durante la clasificación y que lo obligaron a partir del fondo de la grilla. En el final logró avanzar y escalar algunas posiciones, pero tuvo complicaciones con el ritmo de carrera.

Antes de correr en Bélgica, Colapinto tuvo una complicada carrera en Austria en la que finalizó en el puesto 15 luego de recibir un toque de Tsunoda y sufrir una penalización de 10 segundos por obstruir a Piastri. Antes del parate de dos semanas, no pudo largar el GP de Gran Bretaña en Silverstone por problemas mecánicos.

La actividad del argentino y de la categoría tendrá un parate de dos semanas y, tras la despedida de Europa, el calendario continuará con el Gran Premio en el circuito callejero de Azeribayán, que se realizará del 19 al 21 de septiembre.

En dos semanas, Colapinto volverá
En dos semanas, Colapinto volverá a girar en las calles de Azerbaiyán (Photo by Marco BERTORELLO / AFP)

LA AGENDA DE LAS CARRERAS DE FRANCO COLAPINTO EN LA FÓRMULA 1

GP de Azerbaiyán: domingo 21 de septiembre a las 8.00

GP de Singapur: domingo 5 de octubre a las 9.00

Sprint del GP de Estados Unidos: sábado 18 de octubre a las 14.00

GP de Estados Unidos: domingo 19 de octubre a las 16.00

GP de México: domingo 26 de octubre a las 17.00

Sprint del GP de San Pablo: sábado 8 de noviembre a las 11.00

GP de San Pablo: domingo 9 de noviembre a las 14.00

GP de Las Vegas: domingo 23 de noviembre a la 1.00

Sprint del GP de Qatar: sábado 29 de noviembre a las 11.00

GP de Qatar: domingo 30 de noviembre a las 13.00

GP de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre a las 10.00

* Todos los horarios son de Argentina

