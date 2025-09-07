Deportes

La frustración de Colapinto tras el GP de Italia de Fórmula 1: “No pudimos hacer nada”

El argentino de Alpine sufrió la carencia de rendimiento de su monoplaza y quedó en la parte baja de la grilla en Monza

Guardar

Franco Colapinto penó la carencia de rendimiento del monoplaza Alpine en el Gran Premio de Italia y finalizó en el 17° lugar en la Fórmula 1. El argentino mantuvo su posición de largada, pero no pudo avanzar lugares en Monza. Su compañero, Pierre Gasly, logró superarlo en la última vuelta al tener neumáticos blandos y por órdenes del equipo. Una vez finalizada la actividad en pista, el pilarense pasó rápidamente por el corralito de prensa y dejó en evidencia su notable frustración.

Muy larga, muy dura. No teníamos ritmo y nada... muy solo toda la carrera y sin ritmo. Con un poco de bronca. Hay que mejorar para la próxima”, resumió escuetamente su participación del GP de Italia, en diálogo con ESPN. Caso contrario al finalizar la sesión de clasificación del día sábado, donde se acercó a los micrófonos con un semblante completamente diferente, el joven de 22 años se mostró muy sentido por el resultado final.

No pudimos hacer nada, es una pena. Larga, bastante dura. Complicada. No tuvimos ritmo y faltó bastante”, agregó Colapinto sobre su participación en Monza, al mismo tiempo que catalogó la carrera como “bastante aburrida”.

Por su parte, el argentino contestó afirmativamente sobre las órdenes de Alpine que le indicaron que deje pasar a Gasly en el final de la carrera. El francés ingresó en boxes en las últimas vueltas para poner gomas blandas, contra las duras de Franco. Sin embargo, el pilarense fue tajante cuando le preguntaron cuál fue el objetivo del equipo para tomar dicha decisión: “No sé... no sé”.

*La carrera de Colapinto en Monza

Colapinto había finalizado por delante de su compañero Gasly en la sesión de clasificación. Alpine optó por hacer una estrategia de carrera opuesta entre sí: Franco salió con medios y Pierre, con duros. De esta manera, el argentino mantuvo su posición de largada y logró defenderse por varias vueltas de los ataques del Racing Bulls de Isack Hadjar.

Sin embargo, el francés lo superó en el giro 13. Desde entonces, el pilarense sostuvo su lugar por delante de Gasly, que contaba con un motor nuevo, y oscilaba con una diferencia entre uno y dos segundos de distancia. El argentino realizó un largo stint con los neumáticos medios, por lo que empezó a perder agarre en pista.

En la vuelta 31 bloqueó en el ingreso de la primera curva y tuvo que recortar la chicane. Gasly, con menor degradación en sus gomas duras, pudo superarlo antes de la llegada a la segunda variante. Tres vueltas después, Colapinto cumplió con su detención para poner la gama blanca.

El argentino volvió a pista en el último lugar de la grilla a casi diez segundos de Liam Lawson (Racing Bulls). Más allá de que logró recortar distancia y quedó a seis segundos, llegó el llamado de Alpine para hacer un cambio de posiciones con Gasly.

*El resumen del GP de Italia

El francés aguantó con los neumáticos duros hasta el final de la carrera y calzó las gomas blandas en las últimas vueltas. Gasly quedó por detrás de Franco en su salida de los boxes, al igual que Lance Stroll (Aston Martin). En este contexto, Alpine le indicó de forma efusiva a Colapinto que deje pasar a su compañero antes de la variante de Ascari.

De esta manera, el experimentado corredor de 29 años finalizó en el 16° lugar, mientras que el argentino quedó 17°. Vale resaltar que Colapinto alegó que tuvo algunos problemas físicos durante las 53 vueltas del Gran Premio de Italia, al punto de que le informó a su ingeniero de pista, Stuart Barlow, que tenía un calambre. Una vez finalizada la carrera, se lo vio bastante cansado a la hora de realizar la entrevista con los medios.

La Fórmula 1 se tomará un fin de semana de descanso antes de la próxima carrera. La próxima parada será en Bakú, para disputar el Gran Premio de Azerbaiyán. Esta se realizará del 19 al 21 de septiembre. En la temporada 2024, en la que Colapinto debutó de la mano de Williams, el argentino terminó en el octavo lugar y sumó sus primeros puntos en la Máxima.

Temas Relacionados

Franco ColapintoAlpineGran Premio de ItaliaPierre GaslyMonzaFórmula 1deportes-argentinaF1F1 hoy

Últimas Noticias

Los audios de Colapinto con su ingeniero de Alpine en el GP de Italia de F1: del problema físico que sufrió al pedido de cambio con Gasly

El piloto argentino volvió a sufrir por el rendimiento de su monoplaza y acabó en el puesto 17 en Monza

Los audios de Colapinto con

Radiografía de la carrera de Colapinto en el GP de Italia de F1: los problemas de potencia de Alpine no ayudaron a su ritmo

El argentino hizo lo que pudo con un motor carente de potencia y terminó en el puesto 17 en el circuito de Monza

Radiografía de la carrera de

M25 Mar del Plata: Lautaro Midón perdió la final ante Daniel Vallejo

El tenista paraguayo venció en el partido decisivo del certamen marplatense al correntino en sets consecutivos por 7-6(4) 6-3

M25 Mar del Plata: Lautaro

Cuándo volverá a correr Franco Colapinto en la F1: la agenda tras el Gran Premio de Italia

Tras su actuacióon en el circuito de Monza, el argentino volverá a ver acción en Azerbaiyán

Cuándo volverá a correr Franco

Franco Colapinto no pudo avanzar y terminó en el puesto 17 el Gran Premio de Italia de Fórmula 1

Max Verstappen ganó en Monza con una notable actuación. Lando Norris le recortó distancias a Oscar Piastri en el campeonato al finalizar por delante en el podio. El argentino sufrió el rendimiento del monoplaza Alpine

Franco Colapinto no pudo avanzar
ÚLTIMAS NOTICIAS
Elecciones Buenos Aires 2025, en

Elecciones Buenos Aires 2025, en vivo: está caída la web para consultar el padrón y desde LLA apuntaron contra el Gobierno bonaerense

Perlitas de las elecciones Buenos Aires 2025, en vivo: un joven salió corriendo para no ser presidente de mesa, pero la Policía lo persiguió y lo obligó a cumplir con esa función

Uno por uno: cuáles son y cuánto cuestan los 10 SUV más baratos del mercado

Axel Kicillof votó en La Plata, habló de una elección “muy importante” y dijo que ganará “quien tuvo más votos”

Detuvieron a tres adolescentes por robar celulares a la salida de un boliche de Palermo

INFOBAE AMÉRICA
El auge de las “parejas

El auge de las “parejas virtuales” entre los jóvenes y sus efectos en la salud mental

La OPEP+ aumentará en octubre su producción de petróleo en 137.000 barriles diarios

Detienen a miembro de Pussy Riot en la frontera polaca

El santuario perdido de Odiseo en Ítaca sale a la luz tras un hallazgo arqueológico sorprendente

Un dron lanzado por los rebeldes hutíes de Yemen hirió a un hombre tras impactar en el aeropuerto de Ramon en el sur de Israel

TELESHOW
La excéntrica fiesta de cumpleaños

La excéntrica fiesta de cumpleaños de Zaira Nara con Wanda, familia y amigos famosos: looks cowboy en una noche mágica

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul disfrutaron del show de Lali Espósito en Vélez y causaron furor en las redes

Una mesa, 20 años y una reconciliación: la historia detrás del reencuentro entre Mirtha Legrand y Nora Cárpena

Shakira y Antonio de la Rúa: la historia de amor que comenzó en Buenos Aires hace 25 años y los rumores de reconciliación

Mirtha Legrand relató que tuvo un nuevo encuentro con Nico Vázquez y volvió a pedirle perdón