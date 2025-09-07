La frustración de Colapinto tras el GP de Italia de Fórmula 1: “No pudimos hacer nada”

Franco Colapinto penó la carencia de rendimiento del monoplaza Alpine en el Gran Premio de Italia y finalizó en el 17° lugar en la Fórmula 1. El argentino mantuvo su posición de largada, pero no pudo avanzar lugares en Monza. Su compañero, Pierre Gasly, logró superarlo en la última vuelta al tener neumáticos blandos y por órdenes del equipo. Una vez finalizada la actividad en pista, el pilarense pasó rápidamente por el corralito de prensa y dejó en evidencia su notable frustración.

“Muy larga, muy dura. No teníamos ritmo y nada... muy solo toda la carrera y sin ritmo. Con un poco de bronca. Hay que mejorar para la próxima”, resumió escuetamente su participación del GP de Italia, en diálogo con ESPN. Caso contrario al finalizar la sesión de clasificación del día sábado, donde se acercó a los micrófonos con un semblante completamente diferente, el joven de 22 años se mostró muy sentido por el resultado final.

“No pudimos hacer nada, es una pena. Larga, bastante dura. Complicada. No tuvimos ritmo y faltó bastante”, agregó Colapinto sobre su participación en Monza, al mismo tiempo que catalogó la carrera como “bastante aburrida”.

Por su parte, el argentino contestó afirmativamente sobre las órdenes de Alpine que le indicaron que deje pasar a Gasly en el final de la carrera. El francés ingresó en boxes en las últimas vueltas para poner gomas blandas, contra las duras de Franco. Sin embargo, el pilarense fue tajante cuando le preguntaron cuál fue el objetivo del equipo para tomar dicha decisión: “No sé... no sé”.

*La carrera de Colapinto en Monza

Colapinto había finalizado por delante de su compañero Gasly en la sesión de clasificación. Alpine optó por hacer una estrategia de carrera opuesta entre sí: Franco salió con medios y Pierre, con duros. De esta manera, el argentino mantuvo su posición de largada y logró defenderse por varias vueltas de los ataques del Racing Bulls de Isack Hadjar.

Sin embargo, el francés lo superó en el giro 13. Desde entonces, el pilarense sostuvo su lugar por delante de Gasly, que contaba con un motor nuevo, y oscilaba con una diferencia entre uno y dos segundos de distancia. El argentino realizó un largo stint con los neumáticos medios, por lo que empezó a perder agarre en pista.

En la vuelta 31 bloqueó en el ingreso de la primera curva y tuvo que recortar la chicane. Gasly, con menor degradación en sus gomas duras, pudo superarlo antes de la llegada a la segunda variante. Tres vueltas después, Colapinto cumplió con su detención para poner la gama blanca.

El argentino volvió a pista en el último lugar de la grilla a casi diez segundos de Liam Lawson (Racing Bulls). Más allá de que logró recortar distancia y quedó a seis segundos, llegó el llamado de Alpine para hacer un cambio de posiciones con Gasly.

*El resumen del GP de Italia

El francés aguantó con los neumáticos duros hasta el final de la carrera y calzó las gomas blandas en las últimas vueltas. Gasly quedó por detrás de Franco en su salida de los boxes, al igual que Lance Stroll (Aston Martin). En este contexto, Alpine le indicó de forma efusiva a Colapinto que deje pasar a su compañero antes de la variante de Ascari.

De esta manera, el experimentado corredor de 29 años finalizó en el 16° lugar, mientras que el argentino quedó 17°. Vale resaltar que Colapinto alegó que tuvo algunos problemas físicos durante las 53 vueltas del Gran Premio de Italia, al punto de que le informó a su ingeniero de pista, Stuart Barlow, que tenía un calambre. Una vez finalizada la carrera, se lo vio bastante cansado a la hora de realizar la entrevista con los medios.

La Fórmula 1 se tomará un fin de semana de descanso antes de la próxima carrera. La próxima parada será en Bakú, para disputar el Gran Premio de Azerbaiyán. Esta se realizará del 19 al 21 de septiembre. En la temporada 2024, en la que Colapinto debutó de la mano de Williams, el argentino terminó en el octavo lugar y sumó sus primeros puntos en la Máxima.