El esperanzador mensaje de Franco Colapinto sobre su futuro con Alpine en la Fórmula 1

*La carrera de Colapinto en Monza

Este domingo, Franco Colapinto no tuvo chances de avanzar en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1. Culminó en el 17º puesto. Se sabe que el Alpine A525 es el peor auto de la temporada, pero en el Autódromo de Monza la merma de potencia del motor Renault afectó más que en otros trazados al argentino y a su compañero de equipo, Pierre Gasly.

No obstante, cuatro horas después de terminada la carrera, el piloto argentino se expresó en su cuenta de Instagram y se lo notó positivo pese a las complicaciones que tuvo en esta fecha 16 de la temporada, en especial en la carrera, ya que el sábado en clasificación volvió a superar a Gasly.

“Finde duro como equipo. Lejos de lo que queríamos, pero me sigo sintiendo más cómodo con el auto”, escribió el competidor bonaerense de 22 años. Luego dejó una frase esperanzadora: “A seguir empujando y trabajando juntos, ya llegará lo que merecemos, Alpine”.

El posteo de Franco Colapinto (@francolapinto)

La cita en Monza dejó sensaciones encontradas para Colapinto, quien completó su décima participación desde su regreso a la F1 con Alpine. El piloto argentino terminó en la 17ª posición, en una jornada marcada por la falta de ritmo de su monoplaza y la imposibilidad de luchar por mejores ubicaciones.

El piloto de Pilar también dialogó con los medios presentes en Monza, describiendo la prueba como “muy dura” debido a la falta de ritmo del Alpine durante toda la competencia.

El argentino admitió que se sintió “muy solo” en pista, sin opciones reales de disputar posiciones, lo que le generó “un poco de bronca” de cara a las próximas fechas del calendario. En la última vuelta, desde el box le solicitaron que cediera su lugar a Pierre Gasly, quien finalmente cruzó la meta en el puesto 16°.

Franco Colapinto dialoga con su ingeniero Stuart Barlow antes de la largada en Monza (Crédito: Gentileza Luciano Yoma / @LucianoYoma)

Al respecto, Colapinto manifestó: “Fue una carrera muy dura para nosotros. No teníamos ritmo y estuve muy solo toda la competencia. No pudimos hacer nada, una pena. Fue una carrera aburrida, así que me voy con un poco de bronca. Habrá que mejorar para la próxima.”

La competencia, correspondiente a la decimosexta ronda del campeonato 2025, tuvo como vencedor a Max Verstappen, con su Red Bull, seguido por los pilotos de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri, quien continúa liderando el campeonato.

Mientras tanto, el desempeño de Alpine estuvo lejos de los puestos de vanguardia. El equipo francés no levanta cabeza y se mantiene en la última colocación del Campeonato Mundial de Constructores. Esto se traduce en el rendimiento del auto y en resultados.

El campeonato seguirá en dos semanas con el Gran Premio de Azerbaiyán, en el circuito callejero de Bakú, donde el año pasado Franco Colapinto sumó sus primeros cuatro puntos en la Máxima al resultar octavo. Luego de 42 años un argentino volvió a cosechar unidades: la última vez había sido con Carlos Alberto Reutemann en Sudáfrica, en enero de 1981, en la carrera que el Lole terminó segundo, también con un Williams.