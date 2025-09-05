Deportes

Todos los goles de la Fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas: cuándo se disputará la última jornada

Argentina, Brasil, Colombia y Uruguay golearon y ya piensan en el Mundial 2026. En la última jornada se conocerá quién se quedará con el boleto al Repechaje

Se definieron todos los pasajes
Se definieron todos los pasajes directos al Mundial y en la última jornada se conocerá al país que deberá disputar el Repechaje

La anteúltima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 expuso a cada seleccionado a la máxima presión, tanto para asegurar un cupo como para sostener chances matemáticas. La fecha 17 dejó goles clave, emociones y resoluciones que reconfiguran la tabla de posiciones de cara al tramo final.

<a href="https://www.infobae.com/deportes/2025/09/04/la-seleccion-argentina-de-messi-jugara-su-ultimo-partido-como-local-por-las-eliminatorias-ante-venezuela-hora-tv-y-formaciones/" target="_blank" rel="" title="https://www.infobae.com/deportes/2025/09/04/la-seleccion-argentina-de-messi-jugara-su-ultimo-partido-como-local-por-las-eliminatorias-ante-venezuela-hora-tv-y-formaciones/">Argentina 3-0 Venezuela</a>

La Albiceleste venció 3-0 a la Vinotinto en Buenos Aires

Argentina le ganó 3-0 a Venezuela en ele stadio Monumental por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas gracias a los goles de Lionel Messi por duplicado y Lautaro Martínez. Los dirigidos por Lionel Scaloni controlaron las acciones sin mayores sobresaltos y se llevaron una victoria valiosa en una jornada marcada por la emoción, ya que Leo disputó el último duelo en condición de local en una Clasificatoria al Mundial.

<a href="https://www.infobae.com/deportes/2025/09/04/con-la-clasificacion-al-mundial-asegurada-brasil-jugara-contra-una-chile-ya-eliminada-de-las-eliminatorias-hora-tv-y-formaciones/" target="_blank" rel="" title="https://www.infobae.com/deportes/2025/09/04/con-la-clasificacion-al-mundial-asegurada-brasil-jugara-contra-una-chile-ya-eliminada-de-las-eliminatorias-hora-tv-y-formaciones/">Brasil 3-0 Chile</a>

Los mejores momentos del partido entre Brasil y Chile por las Eliminatorias Sudamericanas

Brasil goleó 3-0 este jueves a Chile en el estadio Maracaná por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Con la plaza asegurada en el Mundial de 2026, la Canarinha utiliza esta doble jornada como banco de pruebas para el ciclo de Carlo Ancelotti, mientras que el equipo chileno, ya eliminado, inició una transición definitiva tras la era de su “Generación Dorada”. Los goles del conjunto local fueron obra de Estevao, Lucas Paquetá y Bruno Guimarães.

<a href="https://www.infobae.com/deportes/2025/09/04/colombia-recibira-a-bolivia-en-un-partido-decisivo-por-las-eliminatorias-sudamericanas-al-mundial-2026-hora-tv-y-formaciones/" target="_blank" rel="" title="https://www.infobae.com/deportes/2025/09/04/colombia-recibira-a-bolivia-en-un-partido-decisivo-por-las-eliminatorias-sudamericanas-al-mundial-2026-hora-tv-y-formaciones/">Colombia 3-0 Bolivia</a>

La selección colombiana goleó 3-0 a Bolivia en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla y selló su clasificación directa al Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. El conjunto dirigido por Néstor Lorenzo, que llegaba con una racha de seis partidos sin triunfos, encontró su ventaja gracias a una gran acción colectiva: un desborde de Jhon Arias que derivó en un gol de James Rodríguez, seguido por efectivas jugadas que definieron Jhon Córdoba y Juan Fernando Quintero.

<a href="https://www.infobae.com/deportes/2025/09/04/la-uruguay-de-marcelo-bielsa-recibira-a-peru-con-la-chance-de-sacar-su-boleto-al-proximo-mundial-hora-tv-y-formaciones/" target="_blank" rel="" title="https://www.infobae.com/deportes/2025/09/04/la-uruguay-de-marcelo-bielsa-recibira-a-peru-con-la-chance-de-sacar-su-boleto-al-proximo-mundial-hora-tv-y-formaciones/">Uruguay 3-0 Perú</a>

Los goles de Uruguay vs. Perú

La selección de Uruguay, que dirige tácticamente Marcelo Bielsa, le ganó 3-0 a Perú, por las Eliminatorias Sudamericanas y se clasificó al Mundial 2026. A falta de una fecha, la Celeste llegó a 27 puntos y sacó la diferencia necesaria para sellar su boleto a la cita que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá. La visita, por su parte, se quedó sin chances matemáticas de acceder al Repechaje. Los goles fueron obra de Aguirre, Arrascaeta y Viñas.

<a href="https://www.infobae.com/deportes/2025/09/04/la-paraguay-de-gustavo-alfaro-buscara-sellar-su-clasificacion-al-mundial-2026-frente-a-ecuador-hora-tv-y-formaciones/" target="_blank" rel="" title="https://www.infobae.com/deportes/2025/09/04/la-paraguay-de-gustavo-alfaro-buscara-sellar-su-clasificacion-al-mundial-2026-frente-a-ecuador-hora-tv-y-formaciones/">Paraguay 0-0 Ecuador</a>

La selección paraguaya, dirigida por Gustavo Alfaro, logró una valiosa igualdad 0-0 ante Ecuador en el estadio Defensores del Chaco de Asunción, cumpliendo así el objetivo de sellar su clasificación al Mundial 2026 tras 16 años de ausencia desde Sudáfrica 2010. A pesar de un partido poco fluido, con ritmo lento y escasas situaciones de gol en ambas áreas, el empate fue suficiente para que Paraguay celebre el regreso a una Copa del Mundo. Inmediatamente tras el pitazo final, el país estalló en festejos: la Presidencia decretó feriado nacional este viernes 5 de septiembre en homenaje histórico a la Albirroja.

Concluida la Fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas, otros tres equipos lograron el pase directo a la Copa del Mundo 2026:Uruguay, Colombia y Paraguay. En tanto, habrá una chance extra en el Repechaje que se disputará durante el próximo año y en el cual Venezuela y Bolivia intentarán acceder en la última jornada.

Por el momento, Venezuela (18) estaría accediendo, pero un punto menos tiene Bolivia y ambos disputarán entre sí el boleto en la última jornada. La Vinotinto depende de sí misma para jugar un Mundial por primera vez en su historia aunque tendrá un duro encuentro final frente a Colombia en Maturín. Bolivia recibirá a Brasil en el Alto.

Con una Copa del Mundo que tendrá 48 selecciones por primera vez en la historia, la FIFA realizará también un Repechaje especial que se desarrollará entre el 26 y el 31 de marzo del 2026. De los seis equipos que llegarán a la Repesca (1 de Conmebol, 1 de Oceanía, 1 de África, 1 de Asia y 2 de Concacaf), los dos mejores ubicados por Ranking FIFA estarán directamente en las dos “finales” por los últimos dos boletos disponibles y los otros cuatro afrontarán las semifinales. Hasta ahora, Nueva Caledonia (por Oceanía) es el único ya clasificado para este mini torneo.

La FIFA ya confirmó que el sorteo que organizará los 12 grupos de la Copa del Mundo 2026 se realizará el viernes 5 de diciembre del 2025 en el Kennedy Center de Washington DC a partir de las 12 horas (local). Es decir que el orden de las zonas se celebrará sin la confirmación de algunos de los clasificados.

LA TABLA DE LAS ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS

LA AGENDA DE LA FECHA 18 DE LAS ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS

20.00: Ecuador vs. Argentina (Guayaquil)

20.30: Bolivia vs. Brasil (El Alto)

20.30: Venezuela vs. Colombia (Maturín)

20.30: Perú vs. Paraguay (Lima)

20.30: Chile vs. Uruguay (Santiago de Chile)

* Todos los horarios son de Argentina

