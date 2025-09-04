La Uruguay de Marcelo Bielsa se enfrentará a Perú con la chance de sacar su boleto al próximo Mundial: hora, TV y formaciones

Uruguay recibirá a Perú en Montevideo por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas

La selección de Uruguay que dirige Marcelo Bielsa recibirá desde las 20.30 en el estadio Centenario de Montevideo a su par de Perú en el marco de la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El partido tendrá como árbitro al argentino Facundo Tello y transmisión en vivo de TyC Sports Play.

La ecuación para que la Celeste se clasifique a la cita mundialista de Estados Unidos, México y Canadá es simple: deberá al menos empatar ante el conjunto peruano para no depender de terceros o hasta incluso podría obtener su pasaje a la Copa del Mundo aún perdiendo, si es que Venezuela no le gana a la Argentina en Buenos Aires.

Las probabilidades de que el conjunto de Bielsa logre el objetivo son altas, ya que se encuentra en la cuarta colocación en la tabla de posiciones con 24 puntos (6 triunfos, 6 empates y 4 derrotas) y enfrentará a un rival que necesita prácticamente de un milagro para aspirar al menos al puesto de repechaje que hoy ocupa el seleccionado vinotinto.

Perú no atraviesa su mejor presente en las Eliminatorias. Los dirigidos por Oscar Ibáñez están penúltimos en las posiciones, con 12 unidades (2 victorias, 6 empates y 8 derrotas) y hace tres fechas que no ganan. Precisamente, uno de sus triunfos fue el pasado 11 de octubre, en Lima, ante Uruguay, con gol de Miguel Araujo.

Marcelo Bielsa, expectante con la chance de que Uruguay se clasifique al próximo Mundial (Crédito: EFE)

Para soñar con una posible epopeya de clasificación al Mundial, la Bicolor necesita ganar sus próximos dos compromisos y esperar que Venezuela no sume puntos y que Bolivia solo obtenga uno para igualarlos en zona de repechaje. Esa posición se determinará con la diferencia de goles, por lo que se tendrán en cuenta los resultados.

Con su última victoria como local frente a Venezuela por 2 a 0, Uruguay quedó a un paso del Mundial 2026, por lo que se espera una verdadera fiesta en el estadio Centenario. El combinado de Bielsa aspira a poder sellar de una vez su pasaporte y así poder acompañar a Argentina, Brasil y Ecuador, los otros confirmados en la cita máxima de la FIFA.

En la última jornada, que se disputará el martes 9 de septiembre, Uruguay cerrará su participación en Eliminatorias como visitante de Chile, mientras que Perú se despedirá ante su público frente a Paraguay.

Probables formaciones:

Uruguay: Sergio Rochet; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera y Matías Viña; Federico Valverde, Rodrigo Bentancur y Giorgian de Arrascaeta; Facundo Pellistri, Rodrigo Aguirre y Brian Rodríguez. DT: Marcelo Bielsa.

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Marcos López; Erick Noriega, Yoshimar Yotún, Sergio Peña; Andy Polo, Luis Ramos, Kenji Cabrera. DT: Óscar Ibáñez.

Estadio: Centenario (Montevideo)

Árbitro: Facundo Tello (Argentina)

VAR: Silvio Trucco (Argentina)

Hora: 20.30

TV: TyC Sports Play

LAS POSICIONES DE LAS ELIMINATORIAS: