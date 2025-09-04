Deportes

La Uruguay de Marcelo Bielsa se enfrentará a Perú con la chance de sacar su boleto al próximo Mundial: hora, TV y formaciones

La Celeste necesita al menos sumar un punto para asegurarse su participación en la Copa del Mundo 2026. Desde las 20.30, por TyC Sports Play

Guardar
Uruguay recibirá a Perú en
Uruguay recibirá a Perú en Montevideo por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas

La selección de Uruguay que dirige Marcelo Bielsa recibirá desde las 20.30 en el estadio Centenario de Montevideo a su par de Perú en el marco de la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El partido tendrá como árbitro al argentino Facundo Tello y transmisión en vivo de TyC Sports Play.

La ecuación para que la Celeste se clasifique a la cita mundialista de Estados Unidos, México y Canadá es simple: deberá al menos empatar ante el conjunto peruano para no depender de terceros o hasta incluso podría obtener su pasaje a la Copa del Mundo aún perdiendo, si es que Venezuela no le gana a la Argentina en Buenos Aires.

Las probabilidades de que el conjunto de Bielsa logre el objetivo son altas, ya que se encuentra en la cuarta colocación en la tabla de posiciones con 24 puntos (6 triunfos, 6 empates y 4 derrotas) y enfrentará a un rival que necesita prácticamente de un milagro para aspirar al menos al puesto de repechaje que hoy ocupa el seleccionado vinotinto.

Perú no atraviesa su mejor presente en las Eliminatorias. Los dirigidos por Oscar Ibáñez están penúltimos en las posiciones, con 12 unidades (2 victorias, 6 empates y 8 derrotas) y hace tres fechas que no ganan. Precisamente, uno de sus triunfos fue el pasado 11 de octubre, en Lima, ante Uruguay, con gol de Miguel Araujo.

Marcelo Bielsa, expectante con la
Marcelo Bielsa, expectante con la chance de que Uruguay se clasifique al próximo Mundial (Crédito: EFE)

Para soñar con una posible epopeya de clasificación al Mundial, la Bicolor necesita ganar sus próximos dos compromisos y esperar que Venezuela no sume puntos y que Bolivia solo obtenga uno para igualarlos en zona de repechaje. Esa posición se determinará con la diferencia de goles, por lo que se tendrán en cuenta los resultados.

Con su última victoria como local frente a Venezuela por 2 a 0, Uruguay quedó a un paso del Mundial 2026, por lo que se espera una verdadera fiesta en el estadio Centenario. El combinado de Bielsa aspira a poder sellar de una vez su pasaporte y así poder acompañar a Argentina, Brasil y Ecuador, los otros confirmados en la cita máxima de la FIFA.

En la última jornada, que se disputará el martes 9 de septiembre, Uruguay cerrará su participación en Eliminatorias como visitante de Chile, mientras que Perú se despedirá ante su público frente a Paraguay.

Probables formaciones:

Uruguay: Sergio Rochet; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera y Matías Viña; Federico Valverde, Rodrigo Bentancur y Giorgian de Arrascaeta; Facundo Pellistri, Rodrigo Aguirre y Brian Rodríguez. DT: Marcelo Bielsa.

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Marcos López; Erick Noriega, Yoshimar Yotún, Sergio Peña; Andy Polo, Luis Ramos, Kenji Cabrera. DT: Óscar Ibáñez.

Estadio: Centenario (Montevideo)

Árbitro: Facundo Tello (Argentina)

VAR: Silvio Trucco (Argentina)

Hora: 20.30

TV: TyC Sports Play

LAS POSICIONES DE LAS ELIMINATORIAS:

Temas Relacionados

Selección de UruguayMarcelo BielsaEliminatorias SudamericanasSelección de PerúMundial 2026

Últimas Noticias

Colombia recibirá a Bolivia en un partido decisivo por las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026: hora, TV y formaciones

La Tricolor y La Verde chocarán en Barranquilla en una final anticipada por el boleto a la Copa del Mundo. Desde las 20:30 por DSports

Colombia recibirá a Bolivia en

La Paraguay de Gustavo Alfaro buscará sellar su clasificación al Mundial 2026 frente a Ecuador: hora, TV y formaciones

La Albirroja recibirá en Asunción al seleccionado de Sebastián Beccacece, que ya tiene su boleto asegurado para la Copa del Mundo. Desde las 20.30, por DSports

La Paraguay de Gustavo Alfaro

Con la clasificación al Mundial asegurada, Brasil jugará contra una Chile ya eliminada de las Eliminatorias: hora, TV y formaciones

La Canarinha, sin Vinicius y Rodrygo, chocará ante una Roja que se encuentra en plena refundación. Desde las 21.30, por TyC Sports 2

Con la clasificación al Mundial

La selección argentina de Messi jugará su último partido como local por las Eliminatorias ante Venezuela: hora, TV y formaciones

El equipo de Scaloni, ya clasificado a la Copa del Mundo 2026 y líder de la clasificación, se enfrentará a la Vinotinto en el estadio Monumental. Transmiten TyC Sports, DSports y Telefé desde las 20.30

La selección argentina de Messi

Como en Indianápolis, a 300 km/h y con un brutal accidente: así fue la carrera argentina más espectacular de los últimos 20 años

En 2005, el TC 2000 corrió las 100 Millas de Rafaela en el mítico óvalo. El recuerdo de Gabriel Ponce de León, el ganador de la competencia y tricampeón. Por qué no se repitió esa experiencia llena de vértigo y tensión

Como en Indianápolis, a 300
ÚLTIMAS NOTICIAS
Días fríos pero con sol:

Días fríos pero con sol: así estará el tiempo el fin de semana en el AMBA y el resto del país

En que invierten los gurúes financieros de Wall Street y cómo hicieron para llegar a cuadruplicar su capital en diez años

Así fue la llamada del joven que fue detenido por hacer amenazas de bomba en Aeroparque y el Aeropuerto de Ezeiza

Axel Kicillof cuestionó a Javier Milei por el acto en Moreno: “Lo podrían haber hecho en un gimnasio, dada la concurrencia”

Golpeó salvajemente a su abuela de 85 años y fue detenido por la Bonaerense

INFOBAE AMÉRICA
La elección del primer ministro

La elección del primer ministro mantiene a la política tailandesa en suspenso

Bolivia: detienen al ex ministro de Gobierno de Jeanine Añez tras ser deportado desde Estados Unidos

Trump reafirmó su compromiso con un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania: “Algo va a suceder, lo vamos a lograr”

Familiares de rehenes israelíes pidieron acelerar las negociaciones para lograr un acuerdo de liberación

Al menos cinco personas resultaron heridas tras un bombardeo masivo de Rusia contra Kharkiv y Odessa

TELESHOW
La sorprendente confesión de Darío

La sorprendente confesión de Darío Barassi en Ahora Caigo: “No puedo creer que hicimos el amor dos veces”

Flavio Azzaro: “Mi abuelo se sentiría orgulloso de mí”

Cuáles son las bandas que cantarán en el último partido oficial de Lionel Messi con la Selección en la Argentina

#VivaLaFamilia con Chiara Mancuso y su papá Alejandro: “Si no te hubieras desbordado, podías llegar a la final”

Eugenia Rodríguez maravilló La Voz Argentina con una balada inolvidable de Céline Dion en una noche de doble eliminación