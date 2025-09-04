Con la clasificación al Mundial asegurada, Brasil jugará contra una Chile ya eliminada de las Eliminatorias: hora, TV y formaciones

Brasil recibirá a Chile con la tranquilidad de tener asegurado su pasaje al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 (Photo by Rodrigo ARANGUA / AFP)

Brasil enfrenta este jueves a Chile en el estadio Maracaná por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Con la plaza asegurada en el Mundial de 2026, la Canarinha utiliza esta doble jornada como banco de pruebas para el ciclo de Carlo Ancelotti, mientras que el equipo chileno, ya eliminado, inicia una transición definitiva tras la era de su “Generación Dorada”. Se podrá seguir a las 21.30 (hora argentina) por TyC Sports 2.

La previa del encuentro está marcada, para Brasil, por el objetivo de evaluar nuevas alternativas ofensivas. El técnico Carlo Ancelotti, quien asumió en junio, convocó a futbolistas que buscan consolidarse y dejó fuera a figuras como Vinícius Júnior Rodrygo y por problemas físicos —según el entrenador— a Neymar, máximo goleador histórico de la selección con 79 tantos y ausente del equipo desde octubre de 2023. El italiano fue claro al anunciar su convocatoria: “La idea que tengo es conocer nuevos jugadores.

Entre los nombres jóvenes bajo observación destacan João Pedro y Kaio Jorge, ambos de 23 años y principales competidores de un puesto con Richarlison. El atacante del Chelsea llega entonado, ya que suma dos goles y dos asistencias en el comienzo de la Premier League y tuvo actuaciones decisivas para su club en el reciente Mundial de Clubes.

“Anotar mi primer gol con la selección es un momento con el cual vengo soñando (...). Sé que está cada vez más cerca”, reconoció João Pedro ante la prensa. En tanto, Kaio Jorge lidera la tabla de artilleros del Brasileirao con 15 conquistas y recalcó que el compromiso de los jugadores no se reduce por haber clasificado: “Clasificados, pero cuando se juega para Brasil siempre tienes que pensar en ganar”, sostuvo.

Brasil también tendrá la oportunidad de ratificar a futbolistas que resultaron claves en su proceso clasificatorio. Nombres como Casemiro y Alexsandro Ribeiro fueron esenciales para garantizar el boleto mundialista y mantener imbatido el arco en los últimos compromisos ante Ecuador y Paraguay. En esa serie de encuentros, la Canarinha igualó 0-0 ante Ecuador y venció 1-0 a Paraguay. Los dirigidos por Ancelotti ocupan el tercer lugar en la tabla con 25 puntos, por debajo de la campeona mundial Argentina y de Ecuador, que lo supera solo por diferencia de gol.

La lista actual de convocados brasileños presenta bajas de peso. Lesiones han dejado fuera al delantero Matheus Cunha y a los laterales Vanderson y Alex Sandro. Pero la atención internacional la acapara la ausencia de Neymar, que genera versiones cruzadas. El técnico explicó que un problema físico frenó su retorno, pero el jugador, que disputó su último partido con la selección en octubre pasado, lo contradijo públicamente tras jugar en el Santos: “Me quedé fuera por opción técnica, no tiene nada que ver con mi condición física”, afirmó el astro.

La situación de Chile es muy diferente. Último en la clasificación sudamericana, el conjunto dirigido por Nicolás Córdova tras la salida de Ricardo Gareca ya no tiene chances de aspirar a un lugar en el próximo Mundial. El plantel realizó un giro generacional definido: Arturo Vidal, Alexis Sánchez y Gary Medel, referentes de la generación bicampeona de América en 2015 y 2016, ya no forman parte de esta etapa. “Ninguno de ellos va a poder estar en 2030. El próximo evento que tiene la selección es (la Copa América de) 2027, por lo tanto, estamos viendo eso”, sostuvo el DT.

En este contexto, Chile apuesta por futbolistas que buscan consolidar un nuevo ciclo. La principal novedad es el regreso de Ben Brereton, atacante nacido en Inglaterra, que ofrece una alternativa para revitalizar la delantera. El rendimiento reciente ilustra el presente chileno: apenas 10 puntos, con dos victorias, cuatro empates y diez derrotas en la eliminatoria.

El historial inmediato favorece a Brasil, que ganó el último duelo entre ambos el 10 de octubre de 2024 por 2-1 en Santiago. Los goles fueron de Igor Jesús y Luiz Henrique para los visitantes, mientras que Eduardo Vargas había abierto el marcador para la Roja.

Brasil cerrará su participación en las Eliminatorias Sudamericanas el martes 9, cuando visite a Bolivia, entidad que puja por un lugar en la próxima Copa del Mundo. Chile, por su parte, recibirá el mismo día a Uruguay.

Probables formaciones:

Brasil: Alisson; Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Bruno Guimarães, Casemiro; Estêvão, Raphinha, Gabriel Martinelli; y João Pedro. DT: Carlo Ancelotti.

Chile: Lawrence Vigouroux; Fabián Hormazábal, Paulo Díaz, Benjamín Kuscevic, Gabriel Suazo; Darío Osorio, Felipe Loyola, Lucas Assadi, Rodrigo Echeverría, Alexander Aravena; y Ben Brereton. DT: Nicolás Córdova.

Estadio: Maracaná (Río de Janeiro, Brasil)

Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela)

VAR: Ángel Arteaga (Venezuela)

AVAR: Yorman Delgado (Venezuela)

Hora:

21.30 Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay

20.30 Chile, Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos)

19.30 Ecuador, Colombia y Perú

18.30 México

Televisación: TyC Sports 2

Tabla de posiciones: