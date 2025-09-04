Colombia recibirá a Bolivia en un partido decisivo por las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026: hora, TV y formaciones

Colombia necesita ganar para firmar el pasaje al Mundial (AP Photo/Juan Karita)

Colombia y Bolivia afrontarán este jueves uno de los partidos más atrapantes de la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Ambos se miden en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla en un cruce directo que podría darle a la Tricolor el pasaje directo al Mundial 2026 si vence al elenco del altiplano, que se juega una de sus últimas cartas para hacer intentar volver a jugar una Copa del Mundo. El argentino Darío Herrera es el árbitro designado, tendrá la colaboración de Héctor Paletta en el VAR y transmite DSports desde las 20:30 (hora argentina).

La realidad de la Tricolor indica que atraviesa el peor momento desde la llegada de Néstor Lorenzo. Luego de que Argentina le rompió un invicto de 25 juegos sin perder en la final de la Copa América, los colombianos nunca más volvieron a mostrar su mejor versión con un preocupante saldo de dos victorias en los últimos 11 partidos. Esas alegrías fueron contra la Albiceleste (2-1) y Chile (4-0), ambas como local por las Eliminatorias. No gana hace seis partidos y arrastra tres empates consecutivos, uno de ellos ante un rival muy débil como Perú. Igualó sin goles ante la Bicolor frente a su público y postergó la tranquilidad de decir presente en una Copa del Mundo.

A pesar de todos estos condicionantes, Colombia podría lograr el objetivo incluso con un empate ante La Verde porque, actualmente, ocupa el sexto lugar, último pasaje directo, con 22 puntos y tiene cuatro de ventaja sobre Venezuela (18), que está obligada a ganarle a la Argentina y esperar un traspié de los cafeteros, a quienes se enfrentan en la última fecha en lo que podría ser un mano a mano apasionante por la clasificación.

Por otro lado, Bolivia viene de atrás y busca ser la sorpresa. El conjunto de Óscar Villegas está en el octavo escalón con 17 unidades y, por ahora, se quedaría a las puestas del Repechaje. Su saldo como visitante no lleva tranquilidad porque perdió siete de ocho partidos en esa condición por las Eliminatorias y la restante fue una victoria 2-1 sobre Chile. Sus triunfos contra Venezuela (4-0), Colombia (1-0) y Chile (2-0) en El Alto, a más de 4.000 metros de altura, se contrastan con duras derrotas afuera de su país frente a Argentina (6-0), Ecuador (4-0), Perú (3-1) y Venezuela (2-0).

“No estamos tranquilos por llegar acá, queremos más. Cuando me presentaron dije que si llega un momento de hablar del Mundial sería más adelante, cuando falta poco y hoy sí queremos, queremos ansiosamente este Mundial”, declaró Villegas en conferencia de prensa ante la posibilidad de regresar a una cita mundialista por cuarta vez en su historia después de 1930, 1950 y 1994.

Por otra parte, Néstor Lorenzo se metió de lleno al encuentro que se vivirá frente al equipo que más goles recibió en la Clasificatoria con 32 tantos: “No creo que vengan a meterse atrás, son muy ordenados tácticamente, elegirán seguro un bloque medio, compacto y poblado para evitar nuestros circuitos de juego, la responsabilidad es nuestra y de nuestra cancha”.

Probables formaciones

Colombia: Camilo Vargas; Andrés Román, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz y Jhon Córdoba. DT: Néstor Lorenzo.

Bolivia: Carlos Lampe o Guillermo Viscarra; Diego Medina, Efraín Morales, Diego Arroyo, Luis Haquín, Roberto Fernández; Gabriel Villamil, Robson Matheus, Ervin Vaca; Miguel Terceros y Carmelo Algarañaz. DT: Óscar Villegas.

Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez

Árbitro: Dario Herrera

VAR: Hector Paletta

TV: DSports

Hora: 20:30

La tabla de las Eliminatorias Sudamericanas

*Los primeros seis equipos avanzan directamente a la Copa del Mundo

*El séptimo va al Repechaje

*Del 8° al 10° quedan afuera