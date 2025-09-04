Deportes

La Paraguay de Gustavo Alfaro buscará sellar su clasificación al Mundial 2026 frente a Ecuador: hora, TV y formaciones

La Albirroja recibirá en Asunción al seleccionado de Sebastián Beccacece, que ya tiene su boleto asegurado para la Copa del Mundo. Desde las 20.30, por DSports

Paraguay buscará la clasificación al
Paraguay buscará la clasificación al Mundial 2026 ante Ecuador (AP Photo/Dolores Ochoa)

La selección de Paraguay buscará sellar su clasificación al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026 cuando reciba en el estadio Defensores del Chaco de Asunción a su par de Ecuador, por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. El partido comenzará a las 20.30, tendrá como árbitro principal al brasileño Raphael Claus y será televisado por DSports.

El conjunto local, que dirige el argentino Gustavo Alfaro, necesita tan solo un punto para meterse en la próxima Copa del Mundo sin depender de otros resultados. Aunque también logrará el objetivo si Venezuela no vence a la Argentina de Lionel Messi en Buenos Aires.

La Albirroja viene realizando una gran eliminatoria y cosechó hasta el momento 24 puntos, con un registro de 6 victorias, 6 empates y 4 derrotas en 16 partidos, lo que la posiciona en el quinto lugar, con mismo puntaje que Uruguay, aunque peor diferencia de gol que los charrúas.

Paraguay, que viene de una derrota 1-0 frente a Brasil como visitante en la fecha anterior, tiene ahora una oportunidad histórica con Alfaro de meterse en un Mundial tras 16 años de ausencia. Su última participación fue en Sudáfrica 2010, siendo aquella su mejor actuación al llegar a cuartos de final, donde fue eliminado por la campeona España.

Gustavo Alfaro sueña con la
Gustavo Alfaro sueña con la clasificación de Paraguay al Mundial 2026 (DANIEL DUARTE / AFP)

Por su parte, el combinado de Ecuador, con el argentino Sebastián Beccacece como entrenador, arribará al duelo en Asunción con mayor tranquilidad. Es que ya se encuentra clasificado para la Copa del Mundo 2026 desde la fecha anterior, en la cual logró un empate sin goles en Lima frente a Perú. Con 25 unidades, producto de 7 triunfos, 7 empates y 2 caídas, la Tricolor es la selección con menos derrotas de las Eliminatorias.

Otro de los datos que resume la fortaleza del combinado ecuatoriano es que arrastra un invicto de 9 partidos en la presente eliminatoria (4 victorias y 5 igualdades). Su última derrota fue el 6 de septiembre de 2024 en Brasil por 1-0. El último antecedente entre Ecuador y Paraguay terminó con un empate 0-0 en Quito por la fecha 9 y el árbitro también fue Raphael Claus.

En la próxima y última jornada que se disputará el martes 9 de septiembre, Paraguay visitará a Perú en Lima desde las 20.30 y Ecuador, recibirá en Guayaquil a la Argentina desde las 20.

Sebastián Beccacece festeja la clasificación
Sebastián Beccacece festeja la clasificación de Ecuador al Mundial 2026 (REUTERS/Sebastian Castaneda)

Probables formaciones:

Paraguay: Junior Fernández; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Diego Gómez, Andrés Cubas, Matías Galarza Fonda, Miguel Almirón; Ángel Romero y Antonio Sanabria. DT: Gustavo Alfaro

Ecuador: Hernán Galíndez; Ángelo Preciado, Piero Hincapié, William Pacho, Pervis Estupiñán; Moisés Caicedo, Kendry Páez; Pedro Vite, Gonzalo Plata, Nilson Angulo; Enner Valencia. DT: Sebastián Beccacece.

Estadio: Defensores del Chaco (Asunción)

Árbitro: Raphael Claus (Brasil)

VAR: Rodolpho Toski (Brasil)

Hora: 20.30

TV: DSports y TyC Sports Play

LA TABLA DE POSICIONES DE LAS ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS:

