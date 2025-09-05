Tres perlitas de la emotiva noche de Messi: el guiño a Antonela, el ruego a sus compañeros y la estrella que se camufló para verlo

El ruego de Messi a sus compañeros

La noche en la que Lionel Messi se despidió de las Eliminatorias sudamericanas en territorio argentino estuvo marcada por una mezcla de emociones y logros deportivos. El capitán de la selección argentina anotó dos goles en la victoria por 3-0 ante Venezuela en el estadio Monumental, alcanzando así su tanto número 134 con la camiseta nacional y sumando el grito N° 36 en Eliminatorias, además del octavo en la presente edición del torneo.

El ambiente en el estadio Monumental fue especialmente emotivo desde el inicio. Antes del partido, Messi recibió una ovación ensordecedora al salir al campo para el calentamiento. Consciente de que se trataba de su despedida oficial en suelo argentino en partidos por los puntos, el rosarino no pudo contener las lágrimas y permaneció visiblemente conmovido durante varios minutos.

El ingreso al campo junto a sus hijos Thiago, Mateo y Ciro precedió un himno nacional que Messi apenas pudo cantar, conteniendo las lágrimas. Su magia, la conquista del Mundial 2022, dos Copas Américas, la Finalissima, el Mundial Sub 20 2005 y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos 2008 son la base de sustentación del idilio con el público que vivió una de sus noches más especiales.

El saludo de Messi y sus hijos a Antonela Roccuzzo

El encuentro ofreció varias perlitas. En el momento en el que los hombres Messi pisaban el césped, Antonela Roccuzzo y Celia, madre del ídolo, los filmaban desde un palco. Fue ahí que los cuatro buscaron detectar a la empresaria desde el campo y, cuando la divisaron, le dedicaron un tierno saludo.

El corazón de la leyenda volvió a estrujarse sobre el final, cuando todos sus compañeros lo rodearon en un abrazo colectivo y comenzaron a susurrarle palabras de apoyo y agradecimiento. Fue allí que la cámara de TyC Sports detectó que, flanqueado por el Cuti Romero y Rodrigo de Paul, soltó: “Me van a hacer llorar, hijos de puta”; casi un ruego, para que le permitieran encarar a los micrófonos sin lágrimas en los ojos.

Nadie se quiso perder una función tan conmovedora del mito del fútbol. Ni siquiera otras estrellas, como Maxi Salas. El delantero de River con pasado en Racing fue captado por la transmisión oficial, a pesar de que se camufló para pasar inadvertido, como un hincha más: utilizó una campera con capucha que apenas dejaba sus ojos y parte de su rostro al descubierto.

Salas, delantero de River, en ls plateas del Monumental

El desarrollo del encuentro tuvo a Messi como protagonista absoluto. El primer gol llegó a los 39 minutos, tras una recuperación de Leandro Paredes en el mediocampo y un pase de tres dedos a Julián Álvarez. El delantero ingresó al área, amagó el remate y asistió al capitán, quien, rodeado por dos defensores y el arquero, definió con una vaselina sutil, imposible de detener. En la segunda mitad, a diez minutos del final, Rodrigo De Paul profundizó para Thiago Almada, quien desbordó y envió un centro atrás que el rosarino transformó en su segundo gol de la noche. Poco después, estuvo cerca de marcar un triplete, pero el árbitro anuló su definición por posición adelantada.

Tras el partido, el capitán, de 38 años, compartió sus sensaciones ante los medios. En sus palabras, “Son muchas emociones, sabía que era el último partido acá por los puntos, viví muchas cosas en esta cancha, buenas y no tan buenas, pero siempre es una alegría jugar con nuestra gente, más después de ganar. Hace varios años que disfrutamos partido tras partido. Feliz”. Consultado sobre la posibilidad de prolongar su ciclo con la Albiceleste, expresó: “Es lo mejor poder terminar de esta manera acá. Por muchos años tuve el cariño en Barcelona, y mi sueño era tenerlo acá en el país, con mi gente. Durante muchos años se hablaron muchas cosas, pero me quedo con todo lo bueno, lo que viví es muy fuerte, hermoso”.

El golazo de Messi que abrió el marcador para Argentina ante Venezuela

Respecto a su futuro en la selección y la chance de defender el título en la próxima Copa del Mundo, Messi fue cauto: “Lo dije después del Mundial pasado: por edad, lo más lógico es que no llegue. Ya estamos ahí, estoy ilusionado, con ganas, pero es día a día, partido a partido. Tuvimos una seguidilla de partidos este año. Estuve parado unos días y volví, me resentí. Ahora pude jugar tres partidos seguidos. Es día a día, sintiendo sensaciones. Tenía claro que era el último por los puntos acá. Estoy tratando de sentirme bien y de ser sincero conmigo mismo. Cuando yo me siento bien, disfruto. Si no estoy bien, la paso mal y prefiero no estar. Voy a ir día a día”. Además, subrayó: “Nueve meses pasan muy rápido, pero también es un montón. Nosotros terminamos la temporada a fin de año, tengo que hacer bien la pretemporada, ojalá podemos ser campeones en la MLS. Obviamente no estoy preparado para dejar la camiseta, no es algo que me guste, que quiero, pero va pasando el tiempo, dependo mucho de eso”.

El gol de Messi para el 3-0 de Argentina ante Venezuela

En la zona mixta, Messi confirmó que no viajará a Ecuador para disputar la última jornada de Eliminatorias. Explicó: “Hablé con Leo (Scaloni) y él decidió que descanse porque vengo de una lesión y si bien estoy bien, preferimos evitar el viaje y tener que jugar otro partido. La idea es descansar bien y prepararme para lo que se viene, que tendremos una seguidilla importante. Nos jugamos la MLS (con Inter Miami) que la queremos ganar y es el objetivo. Espero estar bien y en octubre nos volvemos a encontrar para los amistosos”.

La agenda de la selección argentina contempla ahora un viaje a Guayaquil para enfrentar a Ecuador el 9 de septiembre a las 20 (hora argentina), en el cierre de las Eliminatorias.

Las declaraciones de Messi tras el triunfo 3-0 de Argentina ante Venezuela