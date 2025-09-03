Deportes

“Viví momentos turbulentos”: la confesión de Carlos Palacios sobre su llegada a Boca Juniors

El futbolista chileno reconoció que le costó la adaptación y destacó la levantada del equipo

Carlos Palacios, jugador de Boca
Carlos Palacios, jugador de Boca Juniors

El resurgimiento de Carlos Palacios en Boca Juniors coincidió con una racha positiva del equipo, que logró encadenar tres victorias consecutivas tras un periodo de doce partidos sin triunfos, la peor seguidilla en la historia reciente del club. Este cambio de rumbo no solo devolvió al conjunto xeneize a la zona de clasificación a la Copa Libertadores 2026, sino que también significó una reivindicación personal para el futbolista chileno, quien atravesó una etapa marcada por dificultades tanto dentro como fuera del campo de juego.

La transformación de Palacios se evidenció en el reciente encuentro ante Aldosivi, donde su desempeño resultó determinante. En esa ocasión, el mediocampista cortó un contraataque peligroso y, de inmediato, asistió a Lautaro Di Lollo para el primer gol del partido. Esta jugada sintetizó el nuevo perfil que ha adoptado el jugador: mayor entrega, compromiso defensivo y participación activa en la generación de juego ofensivo. Ya no se limita a ocupar espacios en el círculo central, sino que asume un rol más sacrificado, acorde a las exigencias del club.

El propio jugador chileno reconoció la magnitud del desafío que implica vestir la camiseta azul y oro. En diálogo con El Canal de Boca, expresó: “Boca te exige ser un jugador más completo, la verdad que me he preparado para eso, me lo han pedido y obviamente que me ayudan un poco en ese tema. Estoy feliz de haber recuperado y dado la asistencia, me pone muy contento haber ayudado al equipo”. Estas palabras reflejan el proceso de adaptación que debió atravesar desde su llegada, cuando fue el primer refuerzo solicitado por Juan Román Riquelme para el ciclo de Fernando Gago a comienzos de 2025.

El camino hasta este presente no estuvo exento de obstáculos. Palacios enfrentó episodios de indisciplina, como una llegada tardía a un entrenamiento tras perder un vuelo desde Santiago de Chile, lo que derivó en su exclusión de la convocatoria por decisión de Gago. Además, declaraciones sobre su vida privada y molestias físicas autodeclaradas tras el Mundial de Clubes motivaron que Miguel Ángel Russo lo marginara del plantel durante varias semanas. Entre el 18 de julio y el 17 de agosto, el chileno permaneció sin jugar, hasta que Russo optó por reconfigurar el mediocampo, incorporando a Rodrigo Battaglia y devolviéndole la titularidad a Palacios.

Nueva polémica con Carlos Palacios luego de mostrar su rutina tras el entrenamiento con Boca

El propio futbolista relató cómo vivió ese periodo: “En lo personal, estoy contento. Fueron momentos un poco difíciles, medio turbulentos, pero me siento feliz acá adentro, me dan mucho apoyo, tengo unos compañeros que me dieron consejos y apoyaron en momentos difíciles que me tocaron pasar”, afirmó en la entrevista con El Canal de Boca. La importancia del respaldo interno quedó subrayada en sus declaraciones: “Lo vengo manejando más adentro con mis cercanos, con el apoyo que siempre me dan, con esa confianza, esas palabras que te dejan algo. Y muy feliz por lo que me toca pasar de nuevo. Como dije, fueron momentos muy turbulentos, se hablaron cosas innecesarias y feas, gracias a Dios estoy más tranquilo y disfrutando este momento, que jugar acá es maravilloso”.

El aporte de Palacios en los últimos compromisos ha sido tangible. Tras su regreso en el partido disputado en Mendoza, asistió a Miguel Merentiel en el encuentro frente a Banfield y repitió como asistente ante Aldosivi. Esta regularidad en el rendimiento ha sido clave para consolidar su lugar en el equipo y contribuir a la recuperación colectiva. El propio jugador destacó la fortaleza del grupo: “Nos hicimos un equipo y un grupo muy fuerte. Hablamos lo que teníamos que hablar dentro del vestuario y eso nos ayudó muchísimo en hacernos más fuertes cada día, un grupo más fuerte y más unido”.

El desafío que se presenta para Palacios es sostener este nivel y evitar recaer en situaciones que puedan afectar su desempeño o su relación con el entorno. La experiencia reciente ha dejado en claro que la presión y la exposición en Boca Juniors no admiten distracciones, y que el respaldo de sus compañeros y el cuerpo técnico ha sido fundamental para superar los momentos de mayor dificultad. La próxima fecha, tras el parate FIFA, el Xeneize visitará a Rosario Central el domingo 14 de septiembre en el Gigante de Arroyito.

