Sociedad

La línea D del subte extenderá el horario de sus servicios este sábado por el partido de la Selección Argentina contra Jordania

La intención es que el transporte público sirva para desconcentrar a las personas que vayan a ver el encuentro al Fan Fest de Plaza Seeber

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Los trenes de la línea D seguirán funcionando en ambos sentidos desde Plaza Italia y permitirán descender en Congreso de Tucumán, Olleros, Pueyrredón y 9 de Julio
Los trenes de la línea D seguirán funcionando en ambos sentidos desde Plaza Italia y permitirán descender en Congreso de Tucumán, Olleros, Pueyrredón y 9 de Julio

La línea D del Subterráneo de Buenos Aires extenderá su horario de servicio hasta las 2 de la madrugada este sábado, una medida adoptada por Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) para facilitar la desconcentración del público que siga el partido de la Selección Argentina contra Jordania en el Fan Fest de Plaza Seeber.

El operativo apunta a garantizar el traslado rápido y seguro de los miles de vecinos que se congreguen en ese espacio para ver la transmisión en pantalla gigante.

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Una vez vencido el horario habitual de la línea, los trenes continuarán en servicio hasta las 2 de la madrugada en ambos sentidos desde la estación Plaza Italia, la más próxima al predio del Fan Fest. Los pasajeros podrán descender en las estaciones Congreso de Tucumán, Olleros, Pueyrredón y 9 de Julio.

La medida no es nueva para SBASE: ya fue aplicada durante los partidos nocturnos en el Estadio Monumental y en recitales masivos de artistas como Lali, Bad Bunny, Airbag, AC/DC y Oasis, entre otros. La lógica detrás de cada extensión es la misma: reducir la dependencia del transporte privado y promover un traslado más eficiente y sustentable en zonas con alta concentración de personas.

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A eso se suma la línea B, que todos los viernes y sábados mantiene un servicio extendido. Esta noche, el último tren desde Juan Manuel de Rosas saldrá a la 1:00, mientras que el último servicio desde Leandro N. Alem partirá a la 1:30.

Las estaciones habilitadas fuera del horario regular fueron elegidas en función del volumen de pasajeros y la cercanía con los puntos de espectáculo: J.M. de Rosas, Federico Lacroze, Dorrego, Medrano, Pueyrredón, Uruguay, Carlos Pellegrini y Leandro N. Alem.

Plaza Seeber vuelve a ser el epicentro de la experiencia mundialista en la ciudad. El espacio tiene capacidad para 15.000 personas y proyectará los partidos en pantalla gigante como sede central del Buenos Aires Fan Fest.

El programa “Modo Hincha en BA” amplía esa experiencia hacia otros puntos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: la Peatonal de Villa Devoto y el Obelisco son algunos de los escenarios contemplados. La fase eliminatoria, por su parte, se concentrará en el Parque Los Andes, en el barrio de Chacarita.

Cuánto costará el pasaje desde el 1° de julio

El pasaje del subte costará $1.621 desde el 1° de julio con SUBE registrada, en el marco de una suba acumulada de 34,4% en 2024
El pasaje del subte costará $1.621 desde el 1° de julio con SUBE registrada, en el marco de una suba acumulada de 34,4% en 2024

A partir del 1° de julio, el subte de la Ciudad de Buenos Aires tendrá un nuevo valor de viaje. El aumento equivale a un ajuste de 4,1% sobre el precio anterior, que era de $1.558.

El costo por viaje pasará a $1.621 según la actualización tarifaria anunciada de forma oficial. Este precio aplica a quienes cuenten con la tarjeta SUBE registrada, el medio de pago que usa la mayoría de los pasajeros. Quienes no tengan la SUBE registrada deberán pagar $2.541 por viaje. La tarifa social quedará en $567 y la estudiantil en $226.

Estos aumentos apuntan a preservar la viabilidad financiera del servicio y amortiguar el efecto de la inflación acumulada desde principios de año. Durante los últimos meses, el precio del subte ya había registrado subas periódicas, siempre con comunicación previa a los usuarios.

La suba en el boleto del subte se enmarca en un escenario más amplio de incrementos en los servicios públicos. Un relevamiento de la Universidad de Buenos Aires y el Conicet reveló que la canasta de servicios públicos subió más de 10% en el último mes, con aumentos que abarcan no solo el transporte, sino también el gas, la electricidad y el agua.

El alza acumulada en el valor del subte durante 2024 llega a 34,4%, cifra que supera levemente la inflación general del período. Las autoridades indicaron que la meta es seguir la trayectoria del índice de precios al consumidor, aunque los servicios regulados suelen actualizarse en fases diferenciadas.

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