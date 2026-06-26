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Yanina Latorre filtró los supuestos chats de Mauro Icardi hablando mal de los turcos con Wanda Nara

La conductora mostró las capturas en los que el futbolista discute con la empresaria y la culpa de haberla llevado “a un país de m...”, entre otros exabruptos

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Imagen dividida de Wanda Nara, rubia y con joyas, a la izquierda, y Mauro Icardi, con cabello rubio y tatuajes, a la derecha
Wanda Nara y Mauro Icardi, en medio de una nueva disputa que capturó la atención pública

La filtración de supuestos chats privados entre Wanda Nara y Mauro Icardi volvió a instalar a la expareja en el centro de la escena mediática y judicial. Cuando parecía que el enfrentamiento había encontrado una pausa, la aparición de nuevas conversaciones reavivó el conflicto, generando repercusiones inmediatas tanto en el ámbito público como en el legal.

La disputa entre la empresaria y el futbolista lleva meses ocupando la atención de los medios, y ahora revive por comentarios agresivos que habría tenido el futbolista del Galatasaray apuntando a Turquía y sus habitantes, según manifestó la empresaria en el programa SQP (América). La publicación de mensajes intercambiados entre ambos, difundidos inicialmente a través del perfil de Yanina Latorre y retomados en programas de espectáculos, dejó en evidencia el tono confrontativo que domina el vínculo desde su separación. Las conversaciones, aunque aún no se publicaron en su totalidad, fueron descritas como una muestra de la tensión persistente entre los dos protagonistas.

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Fondo negro con texto blanco. El texto menciona la entrega de un teléfono con pruebas, chats en fiscalía y quejas de una persona sobre Turquía
Yanina Latorre presentó las pruebas sobre un nuevo capítulo del Wandagate

La filtración de estos chats ocurre en un contexto especialmente delicado. Tanto Nara como Icardi enfrentan procesos judiciales paralelos y diferencias públicas que, en los últimos meses, no hicieron más que amplificarse con cada novedad mediática. Los mensajes privados pasaron a ocupar un lugar central como posibles pruebas dentro de la disputa legal. De acuerdo con testimonios del entorno de la empresaria, ella habría presentado estos chats ante la fiscalía hace aproximadamente un año, luego de entregar su teléfono como respaldo probatorio.

Los mensajes filtrados no solo aportan información sobre la dinámica interna de la relación, sino que también exponen quejas concretas de Icardi sobre su estadía en Turquía. En uno de los fragmentos divulgados, el futbolista expresa: “¡Lastima que estoy en un país de mierda que ni a la esquina puedo salir!”, evidenciando su malestar por las condiciones de vida en Estambul. Este tipo de expresiones, sumadas a los reproches constantes entre ambos, ilustran el nivel de confrontación que caracteriza la comunicación entre la expareja.

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Pantalla de teléfono móvil con chats de WhatsApp del 1 de marzo de 2024 sobre imagen parcial de mujer rubia. Texto superpuesto blanco en fondo negro
Una captura de pantalla de chats privados de WhatsApp entre Wanda Nara y Mauro Icardi de marzo de 2024

En los mensajes revelados, pueden leerse frases tales como: “Yo no estoy feliz para nada, en un país de mierda donde decidiste venir vos… Y me dejaste clavado acá… Me hubieras dejado clavado en París”. Este tipo de intercambios pone de manifiesto el clima de reproches mutuos. Cabe recordar que la empresaria estaba en Buenos Aires, mientras el futbolista permanecía en Turquía, situación que alimentó aún más la distancia y el conflicto.

La constante exposición de la vida privada de ambos protagonistas llevó a que las denuncias cruzadas se conviertan en un elemento recurrente. La mediatización permanente contribuye a mantener encendida la polémica y dificulta cualquier intento de resolución privada o silenciosa.

Captura de pantalla de un chat con mensajes de texto en español del 7 de abril de 2023, que incluye un rostro parcial de mujer rubia y texto explicativo
Mensajes privados entre Wanda Nara y Mauro Icardi muestran el conflicto que atraviesan por su separación

En este panorama, trascendió que Mauro Icardi prepara una denuncia formal contra Wanda Nara tras las mencionadas declaraciones en las que la empresaria aseguró que el futbolista llamó a Turquía “un país de mierda” antes de firmar con el Galatasaray, y que les inculcó a sus hijos que “la gente de Turquía tenía olor”.

Su abogada, Elba Marcovecchio, confirmó en el programa DDM que los dichos son “gravísimos” porque afectan directamente las negociaciones contractuales del jugador con el club turco. La letrada trazó un paralelo con 2019, cuando declaraciones de Wanda en medios italianos derivaron en que Icardi perdiera la capitanía del Inter de Milán y fuera cedido al PSG.

Para la defensa, la historia se repite, pero esta vez con premeditación: “Ella sabe la consecuencia que esto tiene y lo hace a propósito”, sostuvo Marcovecchio, quien también vinculó los dichos con el proceso legal de restitución de las hijas menores que el futbolista mantiene ante la Justicia.

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