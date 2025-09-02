Se completó la fecha 7 del Torneo Clausura: así están las tablas, el ingreso a las copas y la lucha por la permanencia

River, Boca, Vélez y Barracas triunfaron y se ubican entre las primeras posiciones de sus zonas

Este lunes se completó la séptima fecha del Torneo Clausura con dos encuentros. Gimnasia le ganó 1-0 a Atlético Tucumán en La Plata, y luego Godoy Cruz superó 3-1 a Platense en Vicente López. Con estos resultados se actualizaron las posiciones de los grupos del Torneo Clausura y también la Tabla Anual que brindará boletos para las copas internacionales.

El último domingo, Boca Juniors logró un triunfo vital luego de imponerse por 2-0 sobre Aldosivi en Mar del Plata. Luego, River Plate repitió resultado frente a San Martín de San Juan.

Con dicha victoria, el Xeneize se acomodó en la zona de clasificación de Copa Libertadores en la anual, con 45 puntos, y arriba, por diferencia de gol, de Rosario Central, que debe una fecha. Además, escaló hasta la tercera ubicación en la zona A con 12 unidades. Más tarde, Talleres cayó 1-0 contra Deportivo Riestra y continúa muy cerca del descenso, mientras que Defensa y Justicia venció 2-1 a Belgrano de Córdoba y se afianzó en zona de playoffs.

El partido entre Sarmiento y Rosario Central fue suspendido por anegamiento del campo de juego debido a la fuerte lluvia en Junín

Tiempo después, River Plate recibió a San Martín de San Juan en el Estadio Más Monumental. El Millonario recuperó tanto la cima del grupo B como la de la tabla anual. En tanto que Vélez, con su goleada 3-0 frente a Lanús, quedó como escolta de la Zona B del Clausura.

El último duelo del domingo tuvo a Racing sufriendo una derrota por 3-2 con Unión de Santa Fe en el Cilindro de Avellaneda, la quinta caída consecutiva como local, un hecho sin precedentes en la historia de la Academia. El equipo de Gustavo Costas marcha penúltimo en su zona y además, está fuera de la zona de clasificación a las copas internacionales vía tabla anual.

Racing sufrió una dura e histórica derrota ante Unión en Avellaneda (Fotobaires)

En el primer turno del sábado, San Lorenzo y Huracán quedaron a mano y aprovecharon el punto para afirmarse en zona de clasificación a los octavos de final del torneo y también sostenerse en línea de Sudamericana 2026. Los otros que hoy están sacando su pasaje para ese certamen internacional son: Argentinos Juniors, Barracas, Deportivo Riestra y Tigre.

El único con boleto asegurado para la Libertadores 2026 es Platense, como campeón del Torneo Apertura. El Canalla deberá completar los 45 minutos restantes ante Sarmiento de Junín, ya que el partido fue suspendido antes del inicio del segundo tiempo por las intensas lluvias que anegaron el campo de juego. El cotejo estaba igualado 0-0.

Como se indicó, los tres que hoy están sacando pasaje al máximo torneo continental por la tabla anual son River Plate y Boca Juniors, mientras que Rosario Central está accediendo a la fase previa. Los otros dos lugares saldrán del campeón del Torneo Clausura y de la Copa Argentina. Si es uno de los tres equipos que terminen arriba en la tabla anual, dejarán un cupo libre.

Por su parte, el día viernes hubo tres encuentros. Barracas Central le ganó 2-1 a Newell’s en Rosario y se aseguró la cima de la zona A. Además, Banfield se impuso 1-0 sobre Tigre, mientras que Instituto e Independiente igualaron sin goles.

Por el momento, el equipo que bajaría de categoría es San Martín de San Juan, ya que es último en la tabla anual y la de los promedios. Mientras que Aldosivi y Talleres de Córdoba hoy estarían jugando un desempate ya que ambos tienen los mismo puntos en la nómina de 2025 y por reglamento no se desempata por diferencia de gol.

Este fin de semana no habrá actividad por el Torneo Clausura debido a la doble y última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. El certamen se reanudará con el inicio de la octava fecha el jueves 11 de septiembre.

TABLA ANUAL Y DEL TORNEO CLAUSURA DE LA LIGA PROFESIONAL

* Los tres primeros de la Anual se clasificarán a la Copa Libertadores junto con los titulares de la Copa Argentina, el Torneo Clausura y el Apertura (Platense).

* Los siguientes seis mejores de la Anual irán a la Sudamericana.

LOS GOLES DE LA FECHA 7

Viernes 29 de septiembre

Newell’s 1-2 Barracas Central

Banfield 1-0 Tigre

Instituto 0-0 Independiente

Sábado 30 de septiembre

San Lorenzo 0-0 Huracán

Central Córdoba (SdE) 2-0 Estudiantes (LP)

Independiente Rivadavia 2-1 Argentinos Juniors

Sarmiento 0-0 Rosario Central (suspendido por lluvia en el entretiempo)

Vélez 3-0 Lanús

Domingo 31 de agosto

Aldosivi 0-2 Boca Juniors

Talleres 0-1 Deportivo Riestra

Defensa y Justicia 2-1 Belgrano

River 2-0 San Martín de San Juan

Racing 2-3 Unión

Lunes 1° de septiembre

Gimnasia 1-0 Atlético Tucumán

Platense 1-3 Godoy Cruz

TODOS LOS PARTIDOS DE LA FECHA 8, 9 Y 10

Fecha 8 (interzonal)

Jueves 11 de septiembre

20.00 Belgrano – San Martín SJ

Viernes 12 de septiembre

14.30 Deportivo Riestra – Central Córdoba

19.00 Racing – San Lorenzo

19.00 Huracán – Vélez

21.15 Lanús – Ind. Rivadavia Mza.

21.15 Newell’s – Atlético Tucumán

Sábado 13 de septiembre

14.30 Godoy Cruz – Barracas Central

16.45 Independiente – Banfield

19.00 Estudiantes – River

21.15 Sarmiento – Aldosivi

Domingo 14 de septiembre

15.00 Gimnasia – Unión

15.00 Instituto – Argentinos

17.30 Rosario Central – Boca

20.00 Tigre – Talleres

20.00 Defensa y Justicia – Platense

Fecha 9

Viernes 19 de septiembre

17.00 Deportivo Riestra – Gimnasia (Zona B)

19.00 Huracán – Racing (Zona A)

19.15 San Martín SJ – Vélez (Zona B)

21.15 Lanús – Platense (Zona B)

Sábado 20 de septiembre

14.30 Barracas Central – Sarmiento (interzonal)

16.45 Unión – Ind. Rivadavia Mza. (Zona A)

19.00 Tigre – Aldosivi (Zona A)

21.15 Atlético Tucumán – River (Zona B)

Domingo 21 de septiembre

14.30 Independiente – San Lorenzo (Zona B)

16.45 Boca – Central Córdoba (Zona A)

19.00 Argentinos – Banfield (Zona A)

19.00 Rosario Central – Talleres (Zona B)

21.15 Godoy Cruz – Instituto (Zona B)

Lunes 22 de septiembre

19.00 Estudiantes – Defensa y Justicia (Zona A)

21.00 Belgrano – Newell’s (Zona A)

Fecha 10

Viernes 26 de septiembre

19.00 Banfield – Unión (Zona A)

19.00 Platense – San Martín SJ (Zona B)

21.15 Central Córdoba – Tigre (Zona A)

Sábado 27 de septiembre

14.30 Aldosivi – Argentinos (Zona A)

14.30 Gimnasia – Rosario Central (Zona B)

16.45 San Lorenzo – Godoy Cruz (Zona B)

19.00 Defensa y Justicia – Boca (Zona A)

21.15 Talleres – Sarmiento (Zona B)

Domingo 28 de septiembre

15.15 Racing – Independiente (interzonal)

18.00 River – Deportivo Riestra (Zona B)

20.15 Ind. Rivadavia Mza. – Huracán (Zona A)

20.15 Instituto – Lanús (Zona B)

Lunes 29 de septiembre

15.30 Barracas Central – Belgrano (Zona A)

20.00 Vélez – Atlético Tucumán (Zona B)

Martes 30 de septiembre

19.00 Newell’s – Estudiantes (Zona A)