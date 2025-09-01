Deportes

Gimnasia recibe a Atlético Tucumán en el cierre de la fecha 7 del Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

A continuación, Platense se medirá con Godoy Cruz en Vicente López

Guardar

El escenario para Gimnasia en el Bosque se presenta como una oportunidad decisiva: una victoria frente a Atlético Tucumán no solo pondría fin a una serie de dos derrotas consecutivas, sino que también permitiría al equipo superar a un rival directo en la tabla anual.

El encuentro comenzará a las 17, contará con el arbitraje de Pablo Dóvalo y la transmisión televisiva estará a cargo de la señal ESPN Premium.

El análisis de los resultados recientes en el Torneo Clausura revela que el Lobo (23 puntos) puede capitalizar las caídas de Aldosivi (18 puntos) y Talleres (18 puntos). Si logra imponerse en este compromiso, la diferencia respecto a estos equipos se ampliaría a 8 unidades, lo que le permitiría distanciarse de los conjuntos que actualmente se encuentran en zona de desempate para evitar el descenso.

El triunfo no se limita a la lucha por la permanencia. Es que Gimnasia alcanzaría las 26 unidades, superando en la tabla anual al Decano (25), Newell’s (25), Belgrano (25), Instituto (24) y Banfield (24). De este modo, el equipo tripero escalaría hasta la posición 19, igualando la línea de Unión de Santa Fe (26), rival al que enfrentará en la próxima fecha tras el receso de la fecha FIFA.

En el contexto de la clasificación a las competiciones internacionales del próximo año, el panorama también se modificaría. Con una victoria, Gimnasia quedaría a 9 puntos del último equipo que actualmente accede a la Copa Sudamericana, lugar que ocupa Tigre con 35 unidades.

Por otra parte, en la Zona B, el Lobo llegaría a 19 puntos, situándose a 5 unidades de Deportivo Riestra, que con 24 puntos es el último clasificado a los octavos de final del Torneo Clausura. En la Ciudad de las Diagonales, sólo piensan en sumar de a tres.

Posibles formaciones

Gimnasia: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Gastón Suso y Pedro Silva Torrejón; Jeremías Merlo, Mateo Seoane, Nicolás Garayalde y Manuel Panaro; Marcelo Torres y Jan Hurtado. DT: Alejandro Orfila.

Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Maximiliano Villa o Damián Martínez, Gianluca Ferrari, Marcelo Ortiz, Miguel Brizuela; Nicolás Laméndola, Kevin Ortiz, Adrián Sánchez, Lautaro Godoy; Mateo Coronel y Leandro Díaz. DT: Lucas Pusineri.

Hora: 17.00

TV: ESPN Premium

Árbitro: Pablo Dóvalo

VAR: Fabricio Llobet

Estadio: Juan Carmelo Zerillo (La Plata)

PLATENSE VS GODOY CRUZ

La fecha 7 del Torneo Clausura se terminará con el duelo que animarán en Vicente López, Platense y Godoy Cruz. El partido comenzará a las 19:15 y se podrá ver por TNT Sports.

En el choque se encontrarán un equipo que viene invicto y con envión de local contra un Bodeguero que necesita sumar para escalar en la Zona y mejorar su promedio. Un duelo clave por las dos tablas y por la tranquilidad de la segunda mitad del torneo.

El Marrón no tuvo actividad la semana pasada, porque el compromiso contra Independiente fue postergado, por lo que su última producción fue con una victoria ante San Lorenzo. El Calamar busca meterse en los puestos que entregan boletos a los octavos de final ante un Tomba que viene de perder en su último partido contra Vélez.

Posibles formaciones

Platense: Juan Pablo Cozzani; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Oscar Salomón, Tomás Silva; Guido Mainero, Marcos Portillo, Franco Baldassera, Franco Zapiola; Ronaldo Martínez y Nicolás Orsini. DT: Cristian González.

Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Juan Escobar, Juan Moran; Nicolás Fernandez, Vicente Poggi, Maximiliano Gonzalez o Pol Fernández, Santino Andino; Luca Martínez Dupuy y Agustín Auzmendi o Daniel Barrea. DT: Walter Ribonetto.

Hora: 19.15

TV: TNT Sports Premium

Árbitro: Nicolás Lamolina

VAR: Salomé Di Iorio

Estadio: Ciudad de Vicente López

POSICIONES

Temas Relacionados

Torneo ClausuraPlatenseGodoy CruzGimnasia de La PlataAtlético TucumánPrimeradeportes-argentina

Últimas Noticias

“Ahí tuvimos nuestra primera nota”: el ida y vuelta entre Colapinto y la periodista Christine GZ que revolucionó las redes

Luego de protagonizar una gran actuación con Alpine en el Gran Premio de Países Bajos, el argentino regaló un divertido diálogo con la cronista española

“Ahí tuvimos nuestra primera nota”:

Por qué prefiere no jugar contra España, qué le dijo a De Paul por su pase al Inter Miami y el futuro de Messi: 10 frases de Scaloni

El entrenador de la selección argentina brindó una extensa charla antes del cierre de las Eliminatorias

Por qué prefiere no jugar

La dura sanción que sufrió Lewis Hamilton para la próxima carrera de la F1 en medio de su crisis en Ferrari: “No puedo decir mucho”

El británico siete veces campeón del mundo deberá penar en el Gran Premio de Italia que se correrá el fin de semana en Monza

La dura sanción que sufrió

Se cayó el pase de Dibu Martínez al Manchester United: la incógnita sobre su futuro en Aston Villa y la oferta que rechazó

El histórico club de la Premier League eligió a otro arquero en lugar del argentino en el último día del mercado de transferencias

Se cayó el pase de

El romance entre el número 1 del tenis Jannik Sinner y una modelo ex novia de un piloto de Fórmula 1: el descuido que reveló la relación

El tenista italiano estaría en pareja con la danesa Laila Hasanovic y una imagen durante el US Open lo dejó al descubierto

El romance entre el número
ÚLTIMAS NOTICIAS
El consumo excesivo de proteínas

El consumo excesivo de proteínas preocupa a los expertos

Sorpresa en el mercado: tres consultoras estimaron que la inflación desaceleró en agosto a pesar de la suba del dólar

El Gobierno volvió a subsidiar a los hogares de altos ingresos para que las facturas de luz y gas no presionen la inflación

Un control de rutina en el peaje Cañuelas, un auto robado y armas: tres detenidos

Fin del boom de las cafeterías de especialidad: el consumo cayó más de 15% y empezaron los cierres

INFOBAE AMÉRICA
Universidad peruana anuncia tres nuevas

Universidad peruana anuncia tres nuevas carreras en educación, salud y deporte

Cómo está y qué hace hoy Prince Jackson, el hijo mayor del “Rey del Pop”

Alemania calificó de prematuros los planes de Von der Leyen para enviar tropas europeas a Ucrania

Discrepancias en el binomio de Paz y Lara generan polémica en Bolivia

Ucrania calificó de “fracaso diplomático” de Rusia la declaración de la cumbre con China e India

TELESHOW
Nicola Payne recuerda a Liam

Nicola Payne recuerda a Liam Payne: “Hoy hace un año estábamos tan llenos de esperanza y emoción por lo que los años venideros te traerían”

Wanda Nara lanzó un provocador mensaje en medio de su enfrentamiento con la China Suárez

Charly García y Sting a días de presentar un tema en conjunto: “Lo estoy haciendo a mi manera”

Mica Viciconte se metió en el conflicto entre Fabián Cubero y Nicole Neumann: “No me sorprende nada”

Cami Homs renovó su look en pleno embarazo y arrasó con elogios en las redes