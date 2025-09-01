Gimnasia recibe a Atlético Tucumán en el cierre de la fecha 7 del Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

El escenario para Gimnasia en el Bosque se presenta como una oportunidad decisiva: una victoria frente a Atlético Tucumán no solo pondría fin a una serie de dos derrotas consecutivas, sino que también permitiría al equipo superar a un rival directo en la tabla anual.

El encuentro comenzará a las 17, contará con el arbitraje de Pablo Dóvalo y la transmisión televisiva estará a cargo de la señal ESPN Premium.

El análisis de los resultados recientes en el Torneo Clausura revela que el Lobo (23 puntos) puede capitalizar las caídas de Aldosivi (18 puntos) y Talleres (18 puntos). Si logra imponerse en este compromiso, la diferencia respecto a estos equipos se ampliaría a 8 unidades, lo que le permitiría distanciarse de los conjuntos que actualmente se encuentran en zona de desempate para evitar el descenso.

El triunfo no se limita a la lucha por la permanencia. Es que Gimnasia alcanzaría las 26 unidades, superando en la tabla anual al Decano (25), Newell’s (25), Belgrano (25), Instituto (24) y Banfield (24). De este modo, el equipo tripero escalaría hasta la posición 19, igualando la línea de Unión de Santa Fe (26), rival al que enfrentará en la próxima fecha tras el receso de la fecha FIFA.

En el contexto de la clasificación a las competiciones internacionales del próximo año, el panorama también se modificaría. Con una victoria, Gimnasia quedaría a 9 puntos del último equipo que actualmente accede a la Copa Sudamericana, lugar que ocupa Tigre con 35 unidades.

Por otra parte, en la Zona B, el Lobo llegaría a 19 puntos, situándose a 5 unidades de Deportivo Riestra, que con 24 puntos es el último clasificado a los octavos de final del Torneo Clausura. En la Ciudad de las Diagonales, sólo piensan en sumar de a tres.

Posibles formaciones

Gimnasia: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Gastón Suso y Pedro Silva Torrejón; Jeremías Merlo, Mateo Seoane, Nicolás Garayalde y Manuel Panaro; Marcelo Torres y Jan Hurtado. DT: Alejandro Orfila.

Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Maximiliano Villa o Damián Martínez, Gianluca Ferrari, Marcelo Ortiz, Miguel Brizuela; Nicolás Laméndola, Kevin Ortiz, Adrián Sánchez, Lautaro Godoy; Mateo Coronel y Leandro Díaz. DT: Lucas Pusineri.

Hora: 17.00

TV: ESPN Premium

Árbitro: Pablo Dóvalo

VAR: Fabricio Llobet

Estadio: Juan Carmelo Zerillo (La Plata)

PLATENSE VS GODOY CRUZ

La fecha 7 del Torneo Clausura se terminará con el duelo que animarán en Vicente López, Platense y Godoy Cruz. El partido comenzará a las 19:15 y se podrá ver por TNT Sports.

En el choque se encontrarán un equipo que viene invicto y con envión de local contra un Bodeguero que necesita sumar para escalar en la Zona y mejorar su promedio. Un duelo clave por las dos tablas y por la tranquilidad de la segunda mitad del torneo.

El Marrón no tuvo actividad la semana pasada, porque el compromiso contra Independiente fue postergado, por lo que su última producción fue con una victoria ante San Lorenzo. El Calamar busca meterse en los puestos que entregan boletos a los octavos de final ante un Tomba que viene de perder en su último partido contra Vélez.

Posibles formaciones

Platense: Juan Pablo Cozzani; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Oscar Salomón, Tomás Silva; Guido Mainero, Marcos Portillo, Franco Baldassera, Franco Zapiola; Ronaldo Martínez y Nicolás Orsini. DT: Cristian González.

Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Juan Escobar, Juan Moran; Nicolás Fernandez, Vicente Poggi, Maximiliano Gonzalez o Pol Fernández, Santino Andino; Luca Martínez Dupuy y Agustín Auzmendi o Daniel Barrea. DT: Walter Ribonetto.

Hora: 19.15

TV: TNT Sports Premium

Árbitro: Nicolás Lamolina

VAR: Salomé Di Iorio

Estadio: Ciudad de Vicente López

POSICIONES