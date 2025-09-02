Entrenamiento en tres idiomas: el video del ayudante de campo de Ancelotti en Brasil que sorprendió al mundo

Paul Clement, ayudante de campo de Carlo Ancelotti, en un entrenamiento trilingüe con la Selección de Brasil

La selección brasileña de fútbol atraviesa una etapa histórica con la dirección técnica de un entrenador extranjero como Carlo Ancelotti, quien logró clasificar a la Verdeamarela a la próxima Copa del Mundo de 2026. Sus jugadores también experimentan una situación particular en sus entrenamientos, que suelen ser en tres idiomas.

Un video de la práctica de cara al partido ante Chile, por la 17ª y penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, mostró cómo el ayudante de campo de Ancelotti, Paul Clement, les habló a los futbolistas en inglés, italiano y hasta se escucharon palabras en español.

El inglés lideró un trabajo de toques cortos y diagonales. Buscó que los jugadores lograran una rápida coordinación a la hora de trasladar la pelota. En el comienzo del video se advierte el “simple y natural” y “eso es”. Al haber trabajado durante varios años con Ancelotti, demostró que se da maña con el español. Incluso después expresó en dos oportunidades la palabra “diagonal”.

Clement nunca les habló en portugués a los jugadores, su lengua natural. Aunque varios de ellos al jugar en Inglaterra entendieron las manifestaciones del británico, que también usó el idioma originario de Ancelotti.

Carlo Ancelotti y Paul Clement trabajan juntos desde hace varios años (Photo by Rodrigo BUENDIA / AFP)

A la curiosidad del registro audiovisual, se suma el impacto del cambio al cual debió llegar Brasil para poder retomar la senda de los buenos resultados. El Scratch fue eliminado en los cuartos de final del último Mundial Qatar 2022. En la misma instancia quedó afuera en la Copa América 2024. Este año, la goleada 4-1 sufrida ante Argentina en el Monumental decretó la salida de Dorival Junior del cargo de DT.

En estos cuatro años, de forma paralela, su archirrival, Argentina, cortó una sequía de 28 años sin títulos a nivel mayores, y se consagró como la mejor selección del planeta tras su título ecuménico en Qatar (2022), las dos Copa América (2021 y 2024), La Finalissima (2022) y el haber ganado la clasificación mundialista con anticipación para el torneo que se celebrará en Canadá, Estados Unidos y México el año próximo.

Clement es un ex futbolista de 53 años, conocido por su paso como entrenador principal en equipos como Reading, Swansea City y Derby County. Forjó su carrera principalmente como asistente de Ancelotti. Su colaboración con el técnico italiano se extendió a lo largo de varias etapas, incluyendo su participación en el Chelsea, el Paris Saint-Germain, el Real Madrid y el Bayern Múnich.

Brasil se clasificó el próximo Mundial (REUTERS/Jean Carniel)

La presencia de Clement en el entorno de la selección de Brasil subraya la amplitud de su experiencia internacional y la confianza que Ancelotti depositó en él a lo largo de los años.

El hecho de que un técnico británico, con antecedentes en equipos de la English Football League y la Premier League, se integre al cuerpo técnico de una de las selecciones nacionales más emblemáticas del mundo, añade un matiz singular a su carrera.

Desde la asunción de Ancelotti como entrenador de Brasil, logró un empate sin goles de visitante frente a Ecuador y un triunfo 1-0 contra Paraguay, de local. Se aseguró su lugar para el próximo Mundial y por ahora ocupa el tercer puesto con 25 puntos, misma cantidad que Ecuador, pero con peor diferencia de gol (+8 / + 5).

Restan dos fechas para terminar las Eliminatorias Sudamericanas. Luego del duelo ante Chile de este jueves a las 21.30 en el Estadio Maracaná, el martes Brasil visitará a Bolivia a partir de las 20.30, en El Alto, ante un equipo que pelea por lograr el puesto del repechaje.