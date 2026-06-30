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Cómo es el operativo internacional para asistir a Venezuela tras el devastador terremoto

Más de 3.000 rescatistas de distintos países, apoyados por aviones militares, helicópteros, perros especializados y buques logísticos, participan de las tareas de búsqueda y asistencia en las zonas más afectadas

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Un sismo devastador sacudió Venezuela el 24 de junio, con epicentro cercano a la costa norte, causando 1.719 muertes, más de 5 mil heridos y 50 mil personas desaparecidas. La catástrofe afectó principalmente a las zonas de La Guaira y Caracas, donde el colapso de edificios y carreteras complicó los operativos de búsqueda y rescate. La respuesta humanitaria se enfrenta a obstáculos logísticos y el paso de los días reduce las posibilidades de encontrar sobrevivientes.

La situación en las áreas afectadas evidencia una emergencia en la que los equipos de rescate trabajan contra el tiempo. Las condiciones de quienes permanecen atrapados, sin acceso a alimentos ni agua, complican las tareas de salvamento y aumentan la preocupación por el desenlace de la crisis.

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Zonas más afectadas y antecedentes sísmicos en Venezuela

El epicentro del terremoto se ubicó al norte de Maracay, cerca de la costa venezolana. Las zonas de La Guaira —antiguamente conocida como Vargas— y Caracas resultaron especialmente dañadas. En La Guaira, las edificaciones de alta densidad y las áreas montañosas sufrieron graves destrozos. Los edificios de la Misión Vivienda, construidos para familias sin acceso a vivienda propia, enfrentaron colapsos y daños severos.

El terremoto en Venezuela dejó 1.719 muertos, más de 5.000 heridos y 50.000 desaparecidos tras el sismo del 24 de junio REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
El terremoto en Venezuela dejó 1.719 muertos, más de 5.000 heridos y 50.000 desaparecidos tras el sismo del 24 de junio REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

Según precisó en Infobae en Vivo el analista Andrei Serbin Pont, Caracas posee una historia de sismos importantes, como el ocurrido en la década de 1970. Esa experiencia llevó a reforzar la construcción antisísmica en la ciudad, lo que evitó un mayor número de derrumbes. Sin embargo, otras regiones carecen de esas protecciones y registraron daños considerables.

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La referencia a los deslaves de Vargas en 1999 resurgió entre los habitantes. Las imágenes de destrucción en La Guaira evocaron la tragedia pasada y aumentaron la alarma ante la magnitud del desastre actual.

Obstáculos logísticos para el rescate y la llegada de ayuda internacional

El aeropuerto internacional de Maiquetía, principal vía de entrada a Caracas, sufrió daños por el movimiento sísmico. De las tres pistas de aterrizaje, solo una permaneció operativa, mientras que otra seguía en reparaciones desde 2024 y la principal también resultó afectada. Esta situación limitó la llegada inmediata de ayuda internacional.

Según Serbin Pont, durante los primeros días tras el sismo, la Base Aérea El Libertador en Palo Negro, Maracay, se convirtió en el punto central para recibir vuelos de gran porte. Sin embargo, la distancia de 120 a 140 kilómetros hasta las zonas más dañadas y el mal estado de las rutas complicaron el traslado de suministros y rescatistas.

El operativo internacional para asistir a Venezuela reúne a más de 3.000 rescatistas y casi 200 perros de rescate en tareas de búsqueda y asistencia (Cortesía Secretaría de Prensa).
El operativo internacional para asistir a Venezuela reúne a más de 3.000 rescatistas y casi 200 perros de rescate en tareas de búsqueda y asistencia (Cortesía Secretaría de Prensa).

Las dificultades para acceder a Caracas y La Guaira incluyeron la congestión vehicular y los daños en la autopista principal. Muchos caminos históricos ya presentaban problemas antes del desastre, lo que agravó la emergencia.

Movilización internacional y despliegue de equipos especializados

La movilización internacional fue inmediata. República Dominicana se convirtió en el primer país en enviar ayuda, con un contingente de rescatistas y un avión CASA 212 que aterrizó el 25 de junio. Serbin Pont recordó que, tras el terremoto en Haití, Venezuela había sido el primer país en enviar socorro, destacando la reciprocidad entre ambas naciones.

Estados Unidos, que ya contaba con fuerzas navales en la región, movilizó aviones C-17, capaces de transportar 77 toneladas de equipos, personal y maquinaria pesada. Alemania envió seis aviones A400 y sumó más aeronaves posteriormente. Países latinoamericanos como Colombia, Argentina, Chile y Brasil también desplegaron aviones Hércules C-130 y KC-135.

El traslado de personal argentino presentó dificultades. El Hércules C-130 requiere varias paradas para llegar a Venezuela, lo que retrasó la llegada de los equipos. La Fuerza Aérea Argentina utilizó un Embraer 140 y un Boeing 737 de Aerolíneas Argentinas por motivos de alcance y disponibilidad.

Helicópteros, aviones y buques logísticos permitieron sostener el rescate en Venezuela frente a puentes caídos, rutas dañadas y zonas de difícil acceso (Cortesía Secretaría de Prensa).
Helicópteros, aviones y buques logísticos permitieron sostener el rescate en Venezuela frente a puentes caídos, rutas dañadas y zonas de difícil acceso (Cortesía Secretaría de Prensa).

Chile logró vuelos directos gracias a sus aviones KC-135 de reabastecimiento en vuelo. Brasil y Portugal desplegaron aeronaves KC-390. Catar usó aviones C-17 para llevar rescatistas y material humanitario.

La primera reacción en las zonas afectadas provino de la sociedad civil, bomberos locales y fuerzas de defensa civil. Estos grupos iniciaron los rescates antes de la llegada de equipos internacionales.

El despliegue de equipos internacionales incluyó la llegada de rescatistas especializados en operaciones urbanas, perros adiestrados para localizar sobrevivientes y equipamiento de última generación. Según Serbin Pont, más de 3.000 efectivos y casi 200 perros de rescate colaboran actualmente en las tareas de búsqueda.

Estados Unidos, Alemania y varios países latinoamericanos desplegaron aviones militares para transportar equipos, maquinaria y personal de rescate a Venezuela
Estados Unidos, Alemania y varios países latinoamericanos desplegaron aviones militares para transportar equipos, maquinaria y personal de rescate a Venezuela

Apoyo logístico militar y operativo en el terreno

Militares de distintos países emplearon aviones, helicópteros y barcos para facilitar el traslado de equipos y materiales. Estados Unidos desplegó helicópteros V-22 Osprey y UH-6 Venom, que permitieron acceder a zonas bloqueadas por el colapso de puentes y carreteras. Un buque de desembarco anfibio estadounidense opera en La Guaira, mientras que Países Bajos envió una fragata con material de apoyo.

Serbin Pont destacó que los helicópteros resultan esenciales para la movilidad de los rescatistas y el traslado de bienes en áreas de difícil acceso. La operación logística, que involucra a más de 3.000 efectivos y recursos de numerosos países, enfrenta el desafío de la magnitud del desastre y la urgencia de salvar vidas.

Las tareas de rescate continúan bajo condiciones extremas. El avance del tiempo reduce la esperanza de hallar sobrevivientes entre los escombros. Las autoridades y equipos internacionales mantienen los esfuerzos para asistir a la población afectada y recuperar la infraestructura crítica de las zonas devastadas.

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