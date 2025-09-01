7 frases de Mascherano tras perder la Leagues Cup: qué le faltó al Inter Miami y su entredicho con un periodista

Mascherano perdió su primera final como entrenador del Inter Miami (Crédito: Alika Jenner / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

El entrenador Javier Mascherano habló en conferencia de prensa después de la dolorosa derrota 3-0 contra Seattle Sounders por la final de la Leagues Cup. El Jefecito analizó un encuentro adverso, que su equipo pudo haber igualado, pero falló en momentos claves y cedió el título por los goles de Osaze De Rosario, Álex Roldán y Paul Rothrock.

“En este tipo de partidos, los detalles terminan siendo clave. A nosotros, sobre todo los primeros minutos, nos costó el partido. A partir de ahí, intentamos ir creciendo. Lamentablemente, sufrimos el gol en la primera parte. En el segundo tiempo mejoramos muchísimo, dominamos, tuvimos ocasiones para empatarlo, pero muchas veces por más que lo intentes, a veces suele ser tarde”, inició su relato en el intercambio con los periodistas.

Acto seguido, Mascherano profundizó en lo que le faltó a las Garzas para reeditar la coronación de 2023: “No me gusta buscar excusas. Perdimos. Quizá podríamos haberlo hecho mejor en la primera parte, pero jugamos muy bien en la segunda, aunque no conseguimos marcar porque ellos defendían bien y nosotros no aprovechamos nuestras oportunidades. Podríamos haberlo hecho mejor. No hay nada que decir”.

“Creo que al final el resultado 3-0 es demasiado abultado por lo que pasó en el partido. Fue mucho más parejo. Claramente, en los últimos minutos teníamos que tomar riesgos para tratar de empatar, hicimos cambios ofensivos, sabíamos que correríamos los riesgos que corrimos atrás y el partido empieza a terminarse con el segundo gol”, aseguró.

Por otro lado, fue consultado por las peleas registradas entre los jugadores de ambos equipos al término del encuentro en el Lumen Field: “No tengo nada que decir porque estaba lejos de las acciones y no sé lo que ha pasado. A nadie le gusta que en el final del partido haya este tipo de acciones. También cuando hay una reacción puede ser que haya una provocación, pero no voy a hacer comentarios porque no sé qué es lo que paso”.

Además, Javier Mascherano subrayó la necesidad de dejar este traspié atrás para encarar el tramo final de la Major League Soccer (MLS), donde ocupa puestos de playoff, pero debe seguir sumando en los últimos nueve duelos de la Fase Regular para afirmarse en los primeros lugares. “Tenemos que mirar hacia el futuro. Nos quedan muchos partidos por delante”, contó.

Por otro lado, Mascherano tuvo un entredicho con un periodista que aseguró que al equipo se lo notó “desordenado y expuesto en defensa” a partir de los cambios: “Es una apreciación tuya. Creo que el ingreso de Telasco (Segovia) fue muy bueno para el equipo. Empezamos a hundir a Seattle y jugar en campo rival. Tuvimos dos o tres chances para empatar, pero no nos alcanzaba y cuando entró Fafa (Picault) fue porque ellos estaban metidos atrás e intentamos ir por afuera, mover la pelota y tener alguna posibilidad de remate desde afuera del área, pero Seattle hizo muy bien los bloqueos”.

“¿Desorden? No sé, pero en el segundo tiempo dominamos todo el tiempo, jugamos en campo rival y las jugadas que tuvo Seattle fueron de transiciones, algo que es normal, porque atacamos con mucha gente", concluyó.

Inter Miami volverá a jugar el sábado 13 de septiembre desde las 20:30 (hora argentina) contra Charlotte FC por la MLS y, tres días más tarde, tendrá una mini revancha por el torneo doméstico frente a Seattle Sounders en condición de local.