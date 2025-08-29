Una foto y un dardo: la polémica en la que quedó envuelto Mauro Icardi en Turquía

Mauro Icardi celebra su gol en su regreso tras su difícil lesión

La eliminación del Fenerbahce de la Champions League tras su derrota por 1-0 ante el Benfica generó una reacción inmediata en redes sociales por parte de Mauro Icardi, delantero del Galatasaray. Apenas finalizó el encuentro, el futbolista argentino publicó en su cuenta personal una imagen que lo muestra celebrando junto a Kerem Akturkoglu, autor del único gol del partido y excompañero suyo en el club turco.

El tanto decisivo, anotado por Akturkoglu en el minuto 35 selló la victoria del Benfica y dejó afuera de la competición al Fenerbahçe, equipo que había mostrado interés en fichar al jugador.

La publicación de Icardi en una historia de su cuenta de Instagram, no pasó desapercibida entre los aficionados y medios deportivos, ya que el argentino eligió compartir una fotografía en la que aparece abrazando a Akturkoglu, subrayando la conexión que mantienen desde su etapa conjunta en el Galatasaray y como un dardo al clásico rival.

El polémico posteo de Mauro Icardi (@mauroicardi)

La imagen difundida por Icardi en sus redes sociales, en la que se aprecia la celebración junto a su ex compañero, fue interpretada como una reacción directa a la eliminación del Fenerbahce en la ronda de play-off de la Champions League.

Las reacciones en la red social X no se hicieron esperar y se hicieron eco del posteo del delantero argentino: “Mauro Icardi compartió la celebración del gol con Kerem Akturkoglu”, posteó un usuario. “Publicación de Mauro Icardi en Instagram por Kerem Akturkoglu”, agregó otro con un emoji riéndose. “¿Qué clase de maníaco eres?“, disparó un tercero.

No es la primera vez que aprovecha su popularidad para confrontar con el Fenerbahce. En febrero, mantuvo una intensa esgrima verbal con José Mourinho, DT del rival, a raíz de sus reclamos arbitrales.

Icardi, por su parte, el pasado 15 de agosto volvió a jugar después de 281 días fuera por lesión y marcó un tanto en la goleada de su equipo ante Karagümrük en el inicio de la segunda fecha de la Superliga de Turquía. En tanto que el Galatasaray jugará la presente edición de la Champions League.

En este inicio de la temporada, el santafesino busca poder recuperar el nivel supo tener en el Galatasaray, equipo que en su momento lo contrató por el poder de fuego demostrado en clubes de primer nivel como el Inter de Milán, el París Saint-Germain (PSG) y la Sampdoria.

Cabe destacar, Icardi había sufrido la rotura del ligamento cruzado anterior y meniscos de su rodilla derecha, que lo obligó a retirarse reemplazado el 7 de noviembre pasado a los 85 minutos en la victoria 3-2 sobre Tottenham por la cuarta fecha de la zona de grupos de la UEFA Europa League. El delantero fue intervenido quirúrgicamente a comienzos de diciembre y afrontó una larga rehabilitación hasta su regreso a una convocatoria.

Mauro Icardi se incorporó al Galatasaray en julio de 2023 y lleva un global de 62 goles y 22 asistencias en 89 partidos. El contrato del rosarino terminará en junio del año próximo, pero el club turco prepara una renovación de contrato por dos años para el punta, según informó Bild.