El Galatasaray tomó una decisión sobre el futuro de Mauro Icardi

La palabra de Icardi antes del inicio de la temporada en Turquía

Mauro Icardi está en la última etapa de su puesta a punto tras la lesión en los ligamentos de su rodilla que le demandó unos 7 meses de rehabilitación y apunta a volver a ser aquel temible goleador que encandiló a la afición del Galatasaray de Turquía.

El delantero, de 32 años, sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y meniscos de su rodilla derecha en noviembre de 2024 durante el partido de su equipo ante Tottenham por la Europa League. El jugador fue retirado en camilla y, tras la evaluación médica, fue operado exitosamente para posteriormente comenzar con la rehabilitación, que transitó en su mayoría en Argentina y en medio de su separación de Wanda Nara y su vinculación con la China Suárez, por lo que se convirtió en un imán para la prensa del corazón.

Incluso, hubo quienes pusieron bajo la lupa la seriedad de su recuperación y arreciaron los rumores de molestias por parte de la dirigencia turca. Sin embargo, todo indica que la institución tomó una decisión crucial para el futuro del punta ex Inter y PSG.

Galatasaray prepara una renovación de contrato por dos años para el delantero argentino, según informó Bild. El club busca asegurar la permanencia de su goleador, cuyo vínculo actual finaliza al término de la temporada.

A pesar de una grave lesión de rodilla, la directiva del campeón vigente de la liga turca mantiene su confianza en el jugador y ya ha iniciado las gestiones para formalizar el nuevo acuerdo. La decisión cuenta con el respaldo tanto del club como del propio Icardi, lo que genera optimismo entre los aficionados.

Desde su llegada a Estambul en 2022, primero en calidad de cedido por el PSG, Icardi ha disputado 81 partidos, en los que ha marcado 61 goles y ha dado 22 asistencias.

El equipo jugará este viernes la segunda fecha del torneo de Primera División del país ante el Karagümrük, mientras espera por el retorno de su capitán. Sí, porque tras la salida del uruguayo Fernando Muslera a Estudiantes de La Plata, sus compañeros y el entrenador, Okan Buruk, decidieron que el rosarino sea el líder de un plantel lleno de figuras, como el nigeriano Victor Osimhen.

El argentino fue designado capitán

“Empieza una nueva temporada, muy feliz de ser el capitán. Tener la cinta es un gran honor”, dijo ante los medios el ariete que pasó por la cantera del Barcelona. “Ayudando en un año nuevo, en el cual tenemos muchas metas. queremos seguir compitiendo en un alto nivel, queremos seguir ganando. Llevamos tres temporadas siendo campeones y queremos seguir así”, se envalentonó, marcándole la cancha a sus rivales más poderosos, el Fenerbahce de José Mourinho y el Besiktas.

“Pronto estaré en el campo y, como saben, intentaré dar lo mejor de mí. Los hinchas dicen que me extrañan y yo también los extraño, quiero volver al campo”, concluyó buscando dejar atrás los problemas personales que lo tuvieron como protagonista, para dar de qué hablar, otra vez por sus goles.