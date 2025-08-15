Deportes

El Galatasaray tomó una decisión sobre el futuro de Mauro Icardi

El delantero argentino, envuelto en distintas polémicas en su vida personal, está cerca de volver a la acción tras una grave lesión

Guardar
La palabra de Icardi antes del inicio de la temporada en Turquía

Mauro Icardi está en la última etapa de su puesta a punto tras la lesión en los ligamentos de su rodilla que le demandó unos 7 meses de rehabilitación y apunta a volver a ser aquel temible goleador que encandiló a la afición del Galatasaray de Turquía.

El delantero, de 32 años, sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y meniscos de su rodilla derecha en noviembre de 2024 durante el partido de su equipo ante Tottenham por la Europa League. El jugador fue retirado en camilla y, tras la evaluación médica, fue operado exitosamente para posteriormente comenzar con la rehabilitación, que transitó en su mayoría en Argentina y en medio de su separación de Wanda Nara y su vinculación con la China Suárez, por lo que se convirtió en un imán para la prensa del corazón.

Incluso, hubo quienes pusieron bajo la lupa la seriedad de su recuperación y arreciaron los rumores de molestias por parte de la dirigencia turca. Sin embargo, todo indica que la institución tomó una decisión crucial para el futuro del punta ex Inter y PSG.

Galatasaray prepara una renovación de contrato por dos años para el delantero argentino, según informó Bild. El club busca asegurar la permanencia de su goleador, cuyo vínculo actual finaliza al término de la temporada.

A pesar de una grave lesión de rodilla, la directiva del campeón vigente de la liga turca mantiene su confianza en el jugador y ya ha iniciado las gestiones para formalizar el nuevo acuerdo. La decisión cuenta con el respaldo tanto del club como del propio Icardi, lo que genera optimismo entre los aficionados.

Desde su llegada a Estambul en 2022, primero en calidad de cedido por el PSG, Icardi ha disputado 81 partidos, en los que ha marcado 61 goles y ha dado 22 asistencias.

El equipo jugará este viernes la segunda fecha del torneo de Primera División del país ante el Karagümrük, mientras espera por el retorno de su capitán. Sí, porque tras la salida del uruguayo Fernando Muslera a Estudiantes de La Plata, sus compañeros y el entrenador, Okan Buruk, decidieron que el rosarino sea el líder de un plantel lleno de figuras, como el nigeriano Victor Osimhen.

El argentino fue designado capitán
El argentino fue designado capitán

“Empieza una nueva temporada, muy feliz de ser el capitán. Tener la cinta es un gran honor”, dijo ante los medios el ariete que pasó por la cantera del Barcelona. “Ayudando en un año nuevo, en el cual tenemos muchas metas. queremos seguir compitiendo en un alto nivel, queremos seguir ganando. Llevamos tres temporadas siendo campeones y queremos seguir así”, se envalentonó, marcándole la cancha a sus rivales más poderosos, el Fenerbahce de José Mourinho y el Besiktas.

“Pronto estaré en el campo y, como saben, intentaré dar lo mejor de mí. Los hinchas dicen que me extrañan y yo también los extraño, quiero volver al campo”, concluyó buscando dejar atrás los problemas personales que lo tuvieron como protagonista, para dar de qué hablar, otra vez por sus goles.

Temas Relacionados

Mauro IcardiGalatasaraydeportes-argentina

Últimas Noticias

River Plate empata con Libertad en Paraguay por la ida de los octavos de la Copa Libertadores

El Millonario intenta pisar con fuerza en Asunción contra el Gumarelo. Televisan Telefe, Fox Sports y Disney+

River Plate empata con Libertad

Robó la pelota tras el saque del medio y gritó: el gol a los 14 segundos que le dio la ventaja a Botafogo en la Libertadores

Artur marcó el único tanto del partido jugado ante Liga de Quito en Río de Janeiro. La lista de anotaciones más veloces en el certamen continental

Robó la pelota tras el

Salió tercera con la Selección en la Copa América, es Policía y filmó un peculiar video con consejos para ir al estadio

Betina Soriano, jugadora de Belgrano, combinó sus dos trabajos al brindarles recomendaciones a los fanáticos para disfrutar del duelo entre Los Pumas y los All Blacks por el Rugby Championship en el Mario Alberto Kempes de Córdoba

Salió tercera con la Selección

Conmoción en el fútbol brasileño: un juvenil fue asesinado a balazos en su escuela

Alex Mariano Nascimento Moura jugaba en el River Atlético Clube de Piauí. Fue acribillado en el Centro Educacional de Educación Profesional (CEEP) Residencial Esplanada, en la zona sur de Teresina, Brasil

Conmoción en el fútbol brasileño:

Los lujosos regalos que le dio Cristiano Ronaldo a Georgina Rodríguez en su compromiso: gastó cerca de USD 300.000

El futbolista portugués se casará con la modelo argentina y los obsequios superan los 300.000 mil euros

Los lujosos regalos que le
ÚLTIMAS NOTICIAS
Javier Milei recibió en Casa

Javier Milei recibió en Casa Rosada a los integrantes del Ejército que hicieron cumbre en el Monte Kun del Himalaya

La contaminación por plásticos preocupa a expertos en todo el mundo: la situación de Argentina

Rechazaron el pedido de Cristina Kirchner en la causa Vialidad para suspender la ejecución de sus bienes y apelará a Casación

Cómo estará el tiempo el fin de semana: tras el ingreso del frente frío anticipan lluvias en el AMBA

Fentanilo mortal: el Gobierno dijo que Ariel García Furfaro “debería estar preso” y anticipó que podría recusar al juez Kreplak

INFOBAE AMÉRICA
Israel bombardeó presuntas instalaciones de

Israel bombardeó presuntas instalaciones de Hezbollah en el sur del Líbano

Activistas registraron 68 denuncias de violaciones de derechos humanos y dos muertes en cárceles de Cuba durante julio

El juez Alexandre de Moraes pidió fijar la fecha para el juicio contra Jair Bolsonaro por el intento de golpe de Estado en Brasil

Ucrania ordenó nuevas evacuaciones en Donetsk frente al brutal avance ruso

Donald Trump aseguró que no le preocupa un acercamiento comercial entre Latinoamérica y China

TELESHOW
La llamativa respuesta de Sofía

La llamativa respuesta de Sofía Gonet al hablar sobre sus estándares de pareja: “Un pibe común y laburador”

Noelia Marzol reveló cuáles fueron sus últimos retoques estéticos: “Muchas cosas”

La discusión de La Joaqui y Luck Ra al recordar cómo se conocieron: “Me plantaste, no me dabas bola”

La tarde de verano de Luisana Lopilato en Canadá: asado, música y costumbres argentinas

Tuli Acosta confirmó su separación de Lit Killah luego de tres años de relación: “Sentimos que el amor mutó”