Crece la polémica entre Mourinho e Icardi: el irónico dardo del DT y el enigmático mensaje del argentino

La respuesta de José Mourinho a Mauro Icardi

A comienzos de noviembre pasado, Mauro Icardi inició una extensa recuperación por una lesión ligamentaria que lo obligará a ausentarse de múltiples encuentros con la camiseta del Galatasaray. Y últimamente fue noticia por los coletazos de su separación con Wanda Nara, la relación con su nueva novia, Eugenia China Suárez, e incluso tuvo un cruce dialéctico con José Mourinho por una polémica arbitral que benefició al equipo del argentino en la pelea por el campeonato con el Fenerbahce de Mou.

El conflicto entre ambos protagonistas se inició el 4 de febrero pasado. Ese día, el entrenador de 62 años realizó una publicación en sus redes sociales con una captura de una mano del colombiano Davinson Sánchez en el área, que el árbitro no sancionó como penal en contra del Galatasaray en la victoria de este conjunto por 1-0 ante el Gaziantep como visitante. A pura ironía, el DT se despachó: “En la Copa del Mundo de Balonmano que finalizó el pasado domingo, mi Portugal alcanzó brillantemente las semifinales y quiero felicitarles por semejante logro y por el impacto que crearán en la juventud de nuestro país”.

Esta indirecta fue recogida por Icardi, una de las figuras de Los Leones que ganó tres títulos desde su llegada al club (dos Superligas de Turquía y una Supercopa local). El delantero argentino se expresó con varios posteos en su perfil oficial, aunque se destacaba una supuesta portada de un falso libro llamado “The Crying One” (“El llorón”). La referencia está vinculada a que Mou se definió años atrás como “The Special One”, transformando ese lema casi en una estrategia de marketing. Este meme ya había sido utilizado por la cuenta oficial del Galatasaray en septiembre del año pasado cuando vencieron al Fenerbahce 3-1 en el derbi del país, con el atacante en el banco de suplentes.

El futbolista, que disputó ocho partidos en la selección argentina, siguió con su catarsis en redes sociales con una nueva captura de una mano en un partido del Fenerbahce burlándose de Mourinho: “Copa Mundial de Balonmano”. Más adelante, replicó un video de la gran polémica en un clásico de hace dos años, cuando sufrió una agresión en el área.

Los posteos que realizó Mauro Icardi para responderle a José Mourinho

Ha pasado más de una semana desde aquel ida y vuelta, pero nada hizo bajar la espuma entre los protagonistas, y quedó claro en la conferencia de prensa del director técnico en la previa al cruce de este jueves contra Anderlecht como local por los playoffs de la UEFA Europa League.

Uno de los reporteros le preguntó al portugués sobre si tenía algo para decir sobre Mauro Icardi y sacó del cajón un manuel de ironía contra el ex jugador del Inter y PSG, entre otros clubes. “Demuestro que soy ‘Special One’, no ‘The Special One’, Con 25 años de carrera, con 26 títulos y no con un partido. Un partido no define mi carrera. Mi carrera es una carrera de 25 años”, arrancó su respuesta.

A continuación, siguió su contestación con un mensaje dirigido al centrodelantero: “En relación a los comentarios o los posteos de Icardi... Icardi es un GOAT y me niego a comentar las palabras de un GOAT, es muy grande. No comento”. Ese término está vinculado al Greatest of all time, cuya traducción es El mejor de la historia y muchas veces está vinculado a Lionel Messi por sus cualidades futbolísticas.

Hasta el momento, Mauro Icardi no se ha expresado de manera taxativa sobre estas frases de José Mourinho, pero sí lanzó una enigmática historia en su cuenta de Instagram con una imagen de Johnny Depp y la siguiente misiva: “Un saludito a mis críticos, su esfuerzo por opinar gratis sobre mí es admirable... Falta poco Johnny. Cada vez menos... TIC, TAC, TIC, TAC...”.

La publicación de Mauro Icardi en Instagram